Frankrike corona-drabbat inför Blågult: "Alla upplever oro"

SOLNA/STOCKHOLM. Steve Mandanda lämnade under fredagen Frankrikes samling efter att ha testat positivt för covid-19. Didier Deschamps menar att det är en annorlunda situation. - Alla upplever oro och vissa mer än andra, säger förbundskaptenen.

Frankrike ställs på lördag mot Sverige i Nations League på Friends Arena. Då får det franska landslaget bland annat klara sig utan mittfältaren Paul Pogba och målvakten Steve Mandanda på grund av att de testat positivt för covid-19. Mandanda lämnade dessutom så sent som tidigare under fredagen landslagets samling i Frankrike efter att ha tillbringat fyra dagar med övriga i landslaget.

Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps menar att vissa är mer oroliga än andra i den franska landslagstruppen.

- Alla upplever oro och vissa mer än andra. Vi får anpassa oss, då vi bara kan följa reglerna. Enda gången som de är fria är när de spelar, säger Deschamps under fredagens presskonferens.

Målvakten Hugo Lloris är inne på samma spår.

- Det är omständigheter som vi behöver hantera. Självklart saknar vi viktiga spelare som Paul Pogba och Steve Mandanda, som lämnade laget väldigt tidigt i morse. Vi måste hantera situationen. Vi är en grupp människor i dag, i morgon kan det vara en annan grupp beroende av testerna. Vi kan kontrollera det vi gör på planen, men inte det som händer utanför. Det är en svår situation som vi måste hantera och vi är redo för morgondagens match. Sedan får vi ta sikte på tisdagens match, säger Lloris till TV4

Han fortsätter:

- Jag tycker att det franska fotbollsförbundet har hanterat det bra. Det är ganska intressant att se att en människa först testas negativt, sedan positivt och sedan negativt igen. Det väcker många frågor om det, men vi får respektera Uefas beslut och det viktigaste är att spelaren är i säkerhet. Vi, som spelare, känner oss säkra. Vi vet att det franska fotbollsförbundet gör det som är säkert och nu handlar det om att tävla i Nations League.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.