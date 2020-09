Andersson om detaljerna bakom supermålet: "Ola var sur - blängde på mig"

Under lördagen väntar Sveriges första match i Nations League (A-divisionen). Frankrike står för motståndet hemma på Friends Arena. Just från matcher mot fransmännen har förbundskaptenen Janne Andersson fina minnen.

I kvalet till VM 2018 föll Sverige med 2-1 på bortaplan mot Frankrike, den 11 november 2016, och därefter blev det en 2-1-seger på hemmaplan, den 9 juni 2017. Det efter att Ola Toivonen avgjort med ett skott från halva plan i den 93:e minuten.

Inför Nations League-mötet minns Andersson nu tillbaka.

- Frankrike-matchen i Paris på bortaplan var ju min fjärde match som förbundskapten. Vi förlorade med 2-1 men gjorde en riktigt bra match. För att få självförtroende så behöver man vinna, man går ju inte och köper några självförtroendetabletter på ett sportapotek eller så, men den matchen nere i Paris… för mig och Peter (Wettergren, assisterande förbundskapten) visade den matchen att vårt sätt att spela och tänka på funkar även mot de bästa, säger Andersson.

- Det var första testet på bortaplan mot en världsnation och där kände nog jag och Peter att det vi håller på med funkar. Jag tror, utan att någon spelare sagt det till mig, också att spelarna kände: ”Det här är vettigt, det som vi håller på med”. Många som såg matchen på tv har också sagt: ”Vad bra ni gjorde det, som kunde stå upp mot en så bra nation”. Så trots att vi förlorade den matchen tror jag att den var enormt viktig för oss. Självförtroendemässigt.

Han avslutar sitt resonemang:

- Det är en av de absolut viktigaste matcherna, som jag ser det, när jag tittar tillbaka.

Och så var det segern på Friends Arena.

- Det är en av de häftigaste upplevelserna som man har varit med om, säger förbundskaptenen.

- Det roliga då var ju att Ola var sur på mig för att jag inte bytte ut honom. Jag skulle byta en forward mot Sebastian Larsson när det var fem minuter kvar eller någonting sånt. Då stod Ola på huk, vid mittcirkeln, och blängde ut mot mig när vi visade att vi skulle byta ut Marcus Berg istället.

Andersson fortsätter:

- Ola var lite bättre än ”Mackan” på defensiva fasta situationer och jag utgick ifrån att de skulle få någon hörna och någon frispark. Sen fick han den möjligheten och hade jag fått välja en spelare av alla som jag haft genom åren för en sådan situation så är det nog Ola Toivonen.

- Sen sprang han ju det fortaste han någonsin sprungit i hela sitt liv ner runt målet (för att fira). Så han var ju inte trött. Han skulle inte klagat på att han inte blev utbytt. Han var ju hur pigg som helst.

Han avslutar:

- Det var en fantastisk match.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.