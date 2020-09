Så startar Frankrike: Griezmann, Mbappé och Giroud bildar offensiven

När Frankrike spelade mot Albanien körde Didier Deschamps med ett nytt spelsystem. En målvakt, tre mittbackar, två på kanterna, tre centrala spelare och två anfallare.

När Fotbollskanalen pratar med L’Equipes utsända reporter inför Frankrikes möte med Sverige så ser det ut att bli samma uppställning, och på fredagens presskonferens fick Hugo Lloris en fråga om hur han ser på det nya systemet med tre mittbackar framför sig.

- Många lag använder det så jag och många andra i laget har spelat så och är vana vid det. Vi är redo om det blir så. Om man spelar så då ger det ett starkt försvar, sa han.

Två platser har varit öppna. Den ena på ena kanten och där står det mellan Benjamin Mendy och Lucas Digne. L’Equipe tror på Mendy.

Den andra platsen är som mittback mellan Presnel Kimpembe och

Lucas Hernandez, men tipset är att Kimpembe startar.

Det här är laget som ser ut att starta, enligt L’Equipe:

Lloris - Kimpembe, Varane, Lenglet - Dubois, Kanté, Rabiot, Mendy eller Digne (förmodligen Mendy) - Griezmann - Giroud, Mbappé.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.