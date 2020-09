Uppgifter: Isak och Kulusevski utanför Sveriges elva mot Frankrike

Sverige ställs på lördag mot Frankrike på Friends Arena i Nations League. Enligt Aftonbladet väljer då förbundskaptenen Janne Andersson att inleda matchen med talangfulla spelarna Dejan Kulusevski och Alexander Isak på bänken.

Tidningen uppger i stället att Andersson väljer att ställa upp med samma spelare som mot Rumänien borta i EM-kvalet i fjol, bortsett från att Pontus Jansson ersätter Andreas Granqvist i backlinjen på grund av skada.

Sveriges startelva mot Frankrike, enligt Aftonbladet: Robin Olsen - Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Pontus Jansson, Pierre Bengtsson - Sebastian Larsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg - Marcus Berg, Robin Quison.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.

LÄS MER: Lundh: Förbundskapten Andersson gör resultat - därför svårt att KRÄVA skiften