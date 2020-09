Har sågats hårt - nu ska Blågult spela på Friends matta: "Ser bra ut"

Friends Arenas gräsmatta har kritiserats av många genom åren. Så även det här året. Bara den här säsongen har bland annat Rikard Norling, Henrik Rydström, Isaac Kiese Thelin och Martin Olsson sågat kvaliteten som mattan håller.

Flera gånger i år har arenabolaget bytt gräsmatta, och nu säger Sebastian Larsson att han har förhoppningar om att den ska klara av de två landskamperna mot Frankrike (i dag, lördag) och Portugal (tisdag).

- Det tror och hoppas jag, säger Larsson.

- Planen är ganska bra. Den är fast och ganska jämn. Så det ser bra ut för att den ska hålla i två matcher.

Larsson tillhör AIK och har således Friends Arena som hemmaplan både i klubblaget och landslaget.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.