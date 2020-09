Kulusevski om att välja land: "Kan vara svårt att välja bort ditt ursprung"

Flera unga talanger med utländska rötter har ställts inför vilket landslag de vill representera. Nyligen blev det uppmärksammat när MFF:s mittback Anel Ahmedhodzic valde Bosnien.

För Dejan Kulusevski stod valet mellan Sverige och Nordmakedonien.

- För mig var det enkelt. Jag ville spela för Sverige. Jag vet inte varför han (Ahmedhodzic) valde Bosnien men om det kändes rätt för honom så var det rätt för honom, säger Kulusevski och fortsätter:

- Du har föräldrar från ett annat land. Du har en annan kultur i dig. Det kan vara svårt att välja bort ditt ursprung. Alla förstår nog att det kan vara svårt att välja.

Vad kan SvFF göra, vad vill man ha som ung talang när man ska välja?

- Om man är tillräckligt bra så ska man få chansen. Jag kände att A-landslaget hade koll på mig och när tiden var inne så blev det bra.

Nu är det andra gången som Dejan Kulusevski är uttagen i A-landslaget. Första gången var under samlingen mot Färöarna och Rumänien och då blev det ett inhopp.

Nu väntar Frankrike och Portugal och då återstår det att se om det blir hans första start i landslaget.

