Pep inför derbyt: ”Spelar hellre golf än tränar United”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

ENGLAND

Daily Star tar på sig brylkräm och dansskor. Rubriksättaren har sett Arsenals matchvinnare och fått 70-talsfeeling. Raden ”Grease is the word” från den uråldriga låten och filmen ”Grease” blir till ”Reiss is the word”. Det var Reiss Nelson som tog Arsenal vidare i FA-cupen (1-0 mot Leeds).

Daily Mirror har samma feeling, ”Reiss is the word”, men varken Lacazette eller Xhaka hade några dansskor på sig. ”Skämtar Anthony Taylor? Det är fjärde gången Xhaka skulle haft gult kort”, skriver tidigare domarbasen Keith Hackett på Twitter. Och domare Taylor missade även Lacazettes eftersläng.

Sky Sports hör Arsenaltränaren Mikel Arteta pusta ut. Inte över uteblivna utvisningar utan över motståndet. ”De (Leeds) är en mardröm att möta för vilket lag som helst. Som jag påpekade före matchen, att spela mot dem är som att gå till tandläkaren”.

Yorkshire Evening Post noterar i sin matchrapportering att Pontus Jansson var på Emirates för att kolla till sin förra klubb. Klipp på när den svenske Brentfordbacken gör Leedshälsningen blev också viral (se nedan).

The Times skriver under ”Inga bevis för rasism i Tottenham” att polisen stängt fallet med Antonio Rüdiger. Chelseaspelarens klagomål om läktarrasism har inte kunna bevisas. Inte motsatsen heller för den delen. Tidningen tar också upp att ”Solskjaer ber om skydd” för sina spelare. På nytt hintar Man United-tränaren också om att Man City kan använda sig av taktiska frisparkar inför ligacupsemifinalen i kväll. City-tränaren Guardiola gnisslar tänder: ”Jag har aldrig någonsin haft ett möte med mina spelare där jag instruerat dem att ta taktiska frisparkar”.

The Sun försöker höja temperaturen ytterligare med ”Guardiola säger att han hellre spelar golf än tränar United”. Han fick frågan om Old Trafford kunde vara en framtida adress. ”Efter att ha tränat City kan jag inte träna United. Det är precis som att jag aldrig kommer träna Real Madrid (efter tiden i Barça, min anm). Absolut inte”, sa Guardiola. Ja, men om det var det enda erbjudandet då?, envisades en reporter. ”Om jag inte har några erbjudanden hänger jag på Maldiverna! Kanske inte just Maldiverna för där finns inga golfbanor”. Inte en dag utan lite ”exklusiv” silly season också. ”Real Madrid planerar att finansiera Pogba-transfer genom att erbjuda Man United Bale, Kroos eller Isco som del i 160 miljonerpundsdeal”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter Serie A:s två största stjärnor i de två främsta klubbarna dominera. Lukaku, med en fullträff i 111 km/h och två sammanlagt, för Inter (3-1 mot Napoli). Cristiano Ronaldo, med sitt första hattrick i italienska ligan, för Juventus (4-0 mot Cagliari). Zlatan Ibrahimovic och hans Milan är långt från de andra klubbarna i tidningsutrymme och ännu mer i prestation (0-0 mot Sampdoria). ”Ibras ilska: För Zlatan duger det inte – ”Det behövs killerinstikt i straffområdet”, är dagens rubrik. Efter debuten i andra halvlek sa Zlatan, ”Jag vill komma in på planen, göra ett mål och sedan fira som en gud framför kurvan”. Men det var ett tandlöst lejon och ett fullständigt uddlöst Milan. ”Inte ens Ibra kan vända upp och ned på världen på fyra dagar”, konstaterar GdS, som ger honom godkänt, 6,5 i betyg (bara Donnarumma och Benacer får högre i hemmalaget). Övriga svenskbetyg: Ken Sema (Udinese) 6, Robin Olsen (Cagliari) 5,5 samt Dejan Kulusevski (Parma) som fick nöja sig med 5 i totalkollapsen mot sin gamla klubb (0-5 mot Atalanta). GdS har även en notis om att IFK Norrköpings Simon Skrabb anlände till Brescia i går kväll. I dag på förmiddagen genomgår han läkarundersökning. Det ligger i linje med Sky Sport Italias uppgifter. Den 24-årige finländaren skriver sedan på ett kontrakt till 2024. Affären väntas gå på 2,8 miljoner euro.

Corriere dello Sport-förstasidan borde gräma Zlatan än mer. Under feta rubriken ”Vinterlejon” saknas en svensk med lejonman. I stället är ”Lukaku och Ronaldo med scudetto-rytande”. För Zlatan blir det en mindre rubrik, ”Ibra räckte inte – det var samma gamla Milan”. I Serie B ringas Svante Ingelsson in som en av de spelare som kan lämna Pescara. 21-åringen är utlånad dit från Udinese.

Tuttosport konstaterar, ”Juve-Inter: Kampen fortsätter”, innan tidningen frossar i ”CRshow”. Tidningen beskriver Juventus seger som ”en av de mest övertygande insatserna under Sarris era”.

SPANIEN

Marca följer med den spanska supercupen långt bort. ”Den arabiska utmaningen” väntar Real Madrid & Co. Laget reser till Saudiarabien utan skadade Benzema och Bale. Man reser också utan fans. Nästan i alla fall. Det kommer att vara mycket folk på läktarna i Jeddah, kvinnor utan sällskap är också tillåtna, men de spanska fansen håller sig borta. Klubbarna fick 12 000 biljetter var. Real Madrid har sålt 700 (flest till arabiska supporterklubbar), Barcelona 300, Atlético 50 och Valencia 25, skriver Marca. Valet av Saudiarabien är lukrativt för klubbarna, men dyrt för fansen. Semifinaler spelas på onsdag och torsdag, final på söndag.

Cadena Cope preciserar Real Madrids magra försäljning: 600 av 700 biljetter är till fans i Mellanöstern. 83 biljetter är till Realspelarnas familjer. Blott 17 är till spanska Real-fans. Till skillnad från Marca uppger Cope att klubbarna totalt hade tillgång till 12 000 biljetter, alltså 3 000 vardera.

AS påpekar att Real reser ”Utan magiker till Orienten”. Det är inte var dag som Benzema och framför allt Bale benämns så. Tidningen bekräftar också The Athletics uppgifter i går kväll om att DC United inlett samtal med Luka Modric. Men enligt AS uppgifter har MLS-laget inte råd med den höga lönen och den 34-årige kroaten vill fullfölja sitt kontrakt i Real Madrid till 2021.

El País välkände journalist Diego Torres ser comebacken för Zlatan Ibrahimovic. Under rubriken ”Zlatan kliver in i mardrömmen” skriver Torres, ”Matchen förstärkte det svävande intrycket av Milan. Som lag är det ett mysterium av medelmåttighet. Ibrahimovic, halvpensionerad, är den överlägset mest kompetenta i laget. Som affärsprojekt, under två decennier den mest innovativa klubben inom europeisk fotboll och en modell för framgång och förmögenhet, har blivit transformerad till ett laboratorium för experiment”. Han avslutar: ”Till för några månader sedan var Milan ett Wall Street-experiment. Nu ser det ut som en mardröm. Zlatan Ibrahimovic är shamanen som ska få den att försvinna”.

Sport överraskar lite med att låta Zlatan nå förstasidan, efter hans korta och inte alltför framgångsrika sejour i Barça. ”Ibrahimovic debuterade i svagt Milan”, finns med i dag. Men den är så klart underställd de stora Barça-rubrikerna. I dag främst ”Operation Supercupen”. Tidningen påpekar att rotation blir ett vapen. Tränare ”Valverde förbereder förändringar i startelvan med två matcher på bara tre dagar”. Tydligen räknar Sport redan in en seger mot Atlético i semin.

Mundo Deportivo försöker knåpa ihop ännu ett avsnitt i Neymar-såpan. Det blir ”Griezmann säger: Ja till Neymar”. Inga citat. Bara rader om att fransmannen välkomnar brasilianaren och inte är oroad över att förlora sin plats.

FRANKRIKE

L’Equipe har plockat ut sin årliga lista över de mest inflytelserika personerna inom fransk fotboll. Liksom förra året är PSG- och landslagsstjärnan Kylian Mbappé etta. Förbundskapten Didier Deschamps är tvåa och PSG:s sportchef Leonardo trea. Första kvinna är domaren Stéphanie Frappart på elfte plats. Om man bläddrar fram till transfersidorna kan man läsa att det är klappat och klart för Isaac Kiese Thelin till Malmö FF. Lån med köpoption. Inga ”kanske”, ”nära” eller liknande formuleringar. Belgiska uppgifter i går gjorde också gällande att Kiese Thelin vill göra flytten och ”bara något oväntat” skulle kunna stoppa den. Zlatan Ibrahimovic-debuten i Milan får rubriken ”Varken genant eller genialt”.

Le Parisien menar att chansen att Neymar stannar i PSG efter sommaren ökat en aning. Brasilianaren håller inte dörren stängd för en fortsättning med nytt kontrakt. ”Om PSG vill diskutera så lyssnar vi till vad de vill säga”, säger en källa nära Neymar till tidningen.

RMC Sport understryker att Edinson Cavani är överens med Atlético om en vinterövergång. Förhandlingar pågår med PSG.

Le 10 Sport avslöjar vilken klubb som låg bakom ett lukrativt bud till Marseille på Morgan Sanson strax före jul: West Ham United. Det nådde inte upp till de 35 miljoner euro som OM vill ha för att släppa den 25-årige mittfältaren redan i januari.

TYSKLAND

Bild vet. Det är vad tidningen påstår om Mario Götzes framtid. Den ligger någon annanstans än i Dortmund. Parterna har inte kommit överens om ett nytt kontrakt och den 27-årige mittfältaren lämnar gratis i sommar. Inter ska redan ha knackat på dörren.

Kicker ser problemen torna upp sig mellan stolparna i Bayern München. Redan tidigt stod det klart att Manuel Neuer inte har några som helst planer på att låta det kommande nyförvärvet Alexander Nübel få något utrymme. ”Jag är en spelare som alltid vill spela och vara nummer ett”, bekräftade Neuer i går. Men Kicker påpekar att Nübel ställt krav på en plan för speltid och fått garantier i sitt kontrakt. Bayern har därmed hamnat i en rävsax.

TZ hävdar att Bayern München vill ha João Cancelo (Man City) men inte Lukas Klosterman (RB Leipzig). Problemet är att Bayern vill låna och City vill bara sälja.

En Tocopilla destruyen estatua de Alexis Sánchez: "No sé qué quieren" https://t.co/vFmZcgVOoX pic.twitter.com/jLFb58AZkA — 24 Horas (@24HorasTVN) January 6, 2020

ÖVRIGT

24Horas (Chile) har ytterligare en fotbollsstaty som förstörts i sin hemstad. Precis som i fallet med Zlatan Ibrahimovic. Den är av chilenska storstjärnan Alexis Sánchez och finns i Tocopilla. Ansiktet har saboterats helt (se ovan) och nummer 7 på tröjan skrapats bort. Vandaliseringen kopplas dock till allmän oron i landet. ”Det är en grupp människor som drar nytta av demonstrationerna och förstör i staden”, säger staden borgmästare Luis Moyano, ”Jag vet inte vad de vill”. Alexis Sánchez var själv på plats när statyn invigdes 2017.

SDNA (Grekland) har pratat med Niklas Hult. Kontraktet med AEK går ut i sommar. Förhandlingar om ett nytt pågår inte. ”Nej, jag skulle inte säga att de fortsätter. Det är ganska tyst”, säger den 29-årige backen. Sajten berättar också att Aris kommer att stå för omkostnaderna för transporten hem av den 28-årige bulgar som dog efter en attack från Paok-anhängare i samband efter Thessalonikiderbyt i helgen. 28-åringen var supporter till Botev Plovdiv, med nära band till Aris ultras.

Daily Record (Skottland) uppmärksammar att Filip Helander åkt med Rangers till vinterlägret i Dubai. Men han är fortfarande på kryckor och har fortfarande foten fixerad – se klipp nedan. För två veckor sedan var diagnosen fyra till sex veckor. ”Det verkar tveksamt om han kommer tillbaka innan januari är slut”, skriver Daily Record nu.