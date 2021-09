Milanmålvakten efter rasismen: ”Jag är inte ett ’offer’”

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

Corriere dello Sport tycker att det är ”Inters lag” som gäller nu. Milanolaget röjde sunt Florens på tisdagen (3-1 mot Fiorentina) och är i tabelltopp. I alla fall till torsdag då Napoli kan ta ligaledningen mot Sampdoria. På morgonen är Mike Maignans passionerade ord annars huvudnyheten. Milanmålvakten utsattes för läktarrasism mot Juventus och skriver ett långt inlägg i sociala medier om kampen mot rasism. Han avslutar, ”Jag är inte ett ’offer’ för rasism. Jag är Mike, jag står stadigt, svart och stolt. Så länge vi kan höja våra röster och göra skillnad kommer vi att göra det”.

La Gazzetta dello Sport ger också Inter rampljuset men på nytt även flera sidor åt Juventus. GdS menar att det främst var två av de tre inhopparna som tränaren Max Allegri rasade mot efter Milanmatchen: Federico Chiesa och Dejan Kulusevski, och inte lika mycket Moise Kean. När Juve i kväll möter Spezia roterar Allegri laget. Både Chiesa och Kean väntas starta. Men inte Kulusevski. GdS skriver också att svensken inte ses som redo att vara startspelare. Mattias Svanberg har numera en startplats i Bologna men briljerade inte på tisdagen (2-2 mot Genoa). Han får 5,5 av 10 i betyg. Bolognas tränare Sinisa Mihajlovic visades upp på läktaren men det minskade inte hans vrede över Genoas straff i slutminuterna (VAR-checkad också). ”Domaren förstörde matchen”, sa han efteråt, ”Det för mycket ytlighet medan vi spelar för våra liv”.

ENGLAND

Daily Mirror levererar dagens mest ansträngda rubrik: ”It’s so Raf for Everton but City and the Reds march on”. Men den får i alla fall med tre ligacupresultat. Evertons debacle (2-2, 7-8 e str mot QPR) samt Man Citys utskåpning (6-1 mot Wycombe Wanderers) och Liverpools promenadseger (3-0 mot Norwich).

Daily Mail hör en svenskdödare (nåja) få skäll. Christos Tzolis stod häromveckan på Olympiastadion i Aten och firade segern mot Blågult. Nu står han i skamvrån. Norwich hade chansen att göra 1-1 mot Liverpool på straff. Fram kliver Tzolis, trots att han inte var den förutbestämda straffläggaren – och missar. ”Jag ska se till så att han aldrig någonsin gör om detta misstag i hela sin karriär”, säger tränaren Daniel Farke. Den ilskan når inte Mails sportetta. Där lyfts i stället att fotbollsstjärnor vägrar delta i kampanj för cronavaccinering. Orsak? All spott och spe förbundskapten Gareth Southgate fick från vaccinmotståndare i somras när han deltog i en liknande kampanj.

The Guardian ger micken till Tottenhamtänaren Nuno Espírito Santo som gör sin version av Jay-Z:s ”99 problems”. ”Problemen är synliga. Problem är situation och momentum vi befinner oss i. Problem är landslagsuppehåll. Problem är spelare som saknas. Problem är prestationsnivån som måste höjas. Problem är insläppta mål på fasta situationer. Det finns så många problem som vi måste lösa”, skulle Nuno Espírito Santo ha kunnat rappa.

Manchester Evening News ger anledning att tro att två svenskar kan spela för Manchester United i kvällens ligacupmatch mot West Ham. Victor Nilsson Lindelöf väntas starta, och Anthony Elanga är uttagen i truppen och lär börja på bänken. Elanga, som debuterade för a-laget i maj, har ännu inte fått chansen den här säsongen. ”Anthony var strålande under försäsongen. Han attityd, hans entusiasm, hans direkthet. Jag älska att se sådana spelare”, säger Ole Gunnar Solskjaer till Uniteds hemsida.

The Sun hävdar att Unitedmålvakten Dean Henderson, som väntas starta i kväll, vill få till ett lån i januari. David De Gea har lagt beslag på positionen som förstamålvakt.

Eurosport uppger att Manchester United öppnar dörren för Anthony Martial om han vill lämna klubben i januari. Tv-kanalen uppger även att Arsenal är beredd att släppa målvakten Bernd Leno, som hamnat i Aaron Ramsdales skugga.



SPANIEN

Diario Vasco, liksom Diario AS, skriver att Alexander Isak bli borta cirka tre veckor. Båda Sveriges VM-kvalmatcher, mot Kosovo den 9 oktober och Grekland den 12 oktober, ligger inom den tidsramen. Därmed tycks Isaks medverkan högst tveksam. I bästa möjliga fall kan Isak bli borta två veckor, skriver AS, men även då är tiden knapp. Real Sociedad bekräftade under tisdagen skadan på svensken, en muskel i baksidan av vänster lår, men angav ingen tidpunkt för en comeback.

Marca firar att ”Revolvermannen är tillbaka”. Tvåmålsskytten Luis Suárez fixade både seger (2-1 mot Getafe) och ligaledning åt Atlético de Madrid. Tillfällig ligaledning, i alla fall. Real Madrid kan återta den i dag mot Mallorca. Tränare Carlo Ancelotti har inga tveksamheter om lagets attityd. ”Det här laget har kulor”, förklarar han, och syftar då inte på de man laddar pistoler med. En annan gammal revolverman hyllas också i Marca. Radamel Falcao slog till direkt för Rayo Vallecano (2-1 mot Athletic Club) och föräras tre stjärnor av tre möjliga. Om John Guidetti har några kulor kvar i sin revolver kan han få chansen att visa i dag. Marca tror att han startar för jumbon Alavés mot Espanyol.

Diario AS har en uppdatering om James Rodríguez. Colombianen väntas skriva på för Al Rayyan men inte på lån, som det snackats om, utan för tre år, uppger tidningen. James hoppas också att en lyckad sejour i Qatar-klubben i bästa fall kan leda till en fortsättning i PSG. Laurent Blanc är tränare för Al Rayyan.

Sport bryr sig inte om vad Madridlagen pysslar med. Blicken är stadigt fäst på Barcelona och klubbens tränare. ”Nedräkning för Koeman” täcker olycksbådande förstasidan. Koeman håller i laget mot Cádiz på torsdag, men sen? ”Bara segrar i de kommande matcherna kan förhindra vad som verkar oundvikligt”, menar tidningen. Samtidigt har Joan Laporta i en hälsning till fansen bett om fortsatt stöd. ”Vi vet vad som behöver göras och vi ska lösa det”, säger han.

Mundo Deportivo kraxar lika olycksbådande som Sport. ”Match för match”, är budskapet till Koeman. Säkrare sitter han inte. Och tidningen presenterar dessutom på förstasidan de två ledande kandidaterna att ersätta nederländaren: Xavi och Roberto Martínez. Cadena Cope uppgav i går att Barcelona redan letar ny tränare, men att Koeman sitter säkert – en match till.

FRANKRIKE

L’Equipe presenterar ”Den nya Marseille-scenen”, det nya unga OM. Tidningen gör det med en version på ett skivomslag av klassiska hiphopgruppen IAM, med rötter i staden. Marseille är den närmaste utmanaren bakom PSG. På tal om PSG, L’Equipe följer upp Lionel Messis knäskada. Han missar inte bara matchen mot Metz i kväll utan också lördagens matchen mot Montpellier, enligt källor i hans närhet. Största möjliga försiktighet råder för att Messi ska kunna spela stormötet med Manchester City om en vecka. På annat håll uppmärksammas ett nytt fenomen; franska klubbar har börjat väva fler spelare från Nederländerna. Groningens sportchef Marc-Jan Fledderus ser det som ett naturligt steg, där för närvarande Premier League är ett hägrande slutmål för spelare. Han placerar också in Sverige i näringskedjan. ”Vi jobbar mycket med den skandinaviska marknaden. Vi värvade Gabriel Gudmundsson. Han spelade två år i vår liga och var sedan redo för steget till Ligue 1 (Lille). Men inte direkt från Sverige. Ligue 1 är ett steg högre än vår liga men inte ett så stort steg”, säger Fledderus.

Footmercato uppger att PSG försökte värva N’Golo Kanté i somras. Klubben inledde samtal med den älskvärda fransmannen, men Chelsea sa tvärt nej till en övergång. Kanté har spelat i Chelsea sedan 2016. RMC Sport kompletterar med en transfer i motsatt riktning. Chelsea var enligt radiokanalen beredd att betala 100 miljoner euro för Marquinhos. Inte heller den affären blev av. Varken PSG eller brasilianaren var frestade, uppger RMC Sport.



TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung pratar med Emil Forsberg om RB Leipzigs problem. ”Vi måste lära oss”, påpekar han. Artikelns inledning är minnesvärd, och tar avstamp i bevingade ord från en tysk humorist. ”Livet utan mops är möjligt men meningslöst. En RB Leipzig-match utan Emil Forsberg i startelvan är möjligt men är mindre underhållande och slutar sällan lyckligt”, skriver krönikören Guido Schäfer. Återstår att se om nye tränaren Jesse Marsch lyssnar till de tilltagande ropen på att starta med svensken. På lördag väntar Hertha Berlin.

Spox lyssnar till Robert Lewandowski, som under tisdagens tilldelades Guldskon för säsongen 2020/2021. ”Jag är som ett bra vin och hoppas att jag blir bättre med åren”, säger Lewandowski à la Ibrahimovic. Han viftar också bort flyttrykten. ”Jag behöver inte bevisa mig i en annan liga. Jag är 100 procent fokuserad på Bayern München, jag tänker inte på något annat än mitt lag”, svarar polacken.



ÖVRIGT

Hürriyet (Turkiet) bänkade sig för en Mario Balotelli-föreställning och fick valuta för pengarna. Först hoppade italienaren in och gjorde sitt andra mål på tre dagar för Adana Demirspor (3-3 mot Besiktas). Sedan hånade han motståndartränaren Sergen Yalcin (se klipp här) som för åtta år sedan sagt att han saknade hjärna. Han avslutade showen med att nästan starta ett upplopp (se klipp här). Balotelli is back. På annat håll gjorde Erik Björkander sitt första mål för Altay (2-1 mot Rizespor).