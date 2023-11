Gazzetta dello Sport: Zlatan får fri roll - kan bli klar i dag

Headlines Blogg

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport applåderar ivrigt Lautaro Martínez, ”Inter, det är alltid han”. Det var förstås argentinaren som gjorde segermålet i går (1-0 mot RB Salzburg) och skickade Inter vidare till åttondelsfinal i Champions League. Milan drömmer också om gå vidare. Men närmast på dagordningen står Zlatan Ibrahimovic. Enligt GdS handlar det om ”dagar, kanske timmar” innan svenskens tredje sejour i klubben inleds, ”Vit rök kan komma redan i dag eller i morgon”. På förstasidan skriver tidningen att ”Zlatan kommer bli RedBirds man på insidan”. Svensken kommer inte att ha en formell roll i ledarstrukturen i Milan, i stället vara en form av rådgivare, kopplad till Milan förstås men framför allt till RedBird och ägaren Gerry Cardinale. Det kan beröra allt från internationellt arbete till att förstås vara nära Stefano Pioli och omklädningsrummet. Tidningen summerar Napolis besvikelse i Champions League i går med rubriken ”Berlinmuren höll stånd” (1-1 mot Union Berlin).

TuttoMercatoWeb skriver att Hellas Verona i går hade ett nytt möte med rådgivare till Isak Hien. Förhoppningen är att mittbacken ska skriva på ett kontrakt till 2028, värt 1,7 milj euro om året brutto. I förra veckan uppgav La Repubblica att fem klubbar jagar Hien.

SportItalia uppmärksammar att Pontus Almqvist fick avbryta Lecces träning med smärtor i höger lår. Det finns ännu inga besked om hur länge anfallaren blir borta, men han väntas missa matchen mot Milan i helgen. Pianeta Lecce spekulerar i ett par veckors frånvaro.

ENGLAND

The Sun förfasar sig: ”It’s Pain Roony!” – Wayne Rooney tycks ha fått en elak tvillingbror i Roony Bardghji. Wayne gav Manchester United glädje, Bardghji tillfogar i stället stark smärta med ett sent segermål (4-3 till FC Köpenhamn). Bilden av en elak ”Pain Roony” förstärks i The Suns artikel av att FCK-fansen skanderar ”Roony, Roony”, på samma vis som Unitedfansen i alla år hyllade Wayne Rooney. Opta berättar för övrigt att Roony Bardghji är den yngste spelaren någonsin att göra mål på United i Champions League.

Daily Telegraph tar fasta på Rashford. Marcus fick ett rött kort, som tränare Erik Ten Hag tyckte var helt felaktigt. Men Telegraph följer också upp en annan Rashford. Marcus bror Dane greps i USA misstänkt för våld i nära relation. Dane Rashford har en ledande ställning i agentfirman DN May Sports Management, som bland annat har Marcus som klient.

The Times huvudrubrik ”Katastrof i Köpenhamn” säger allt som behöver sägas om United. Kring Arsenal är dem mer blandade känslor. Det blev en viktig seger i Spanien (2-0 mot Sevilla) men Bukayo Saka haltade av. Det ses som tveksamt att han kan spela på Burnley, kanske missar han även Englands stundande EM-kvalmatcher. Mikel Artetas relation till domare har skapat rubriker. Detsamma gäller damlagets Jonas Eidevall. Manchester City-tränaren Gareth Taylor menar att Eidevall ”trakasserar” fjärdedomare men svensken svarar nu upprört att anklagelserna ”gränsar till förtal”.

Daily Mail har en rad egna uppgifter. Tidningen påstår att Emma Hayes till slut valde att sluta i Chelsea då klubben sölade med ett nytt kontrakt. Mail skriver vidare att Crystal Palace är när att förlänga med Eberechi Eze, kontraktet är värt 100 000 pund i veckan. Det finns även ”exklusiv”-stämpel på uppgiften att lån mellan klubbar med samma ägare kan stoppas, men den nyheten hade också The Athletic.

SPANIEN

AS och Marca firar Real Madrids triumf (3-0 mot Braga). ”Alla är lyckliga”, lyder beskedet från AS. Laget klarade sig fint även utan Jude Bellingham. Marca pekar på att Real Madrid är ”Unika i Europa”. Det nu säkrade slutspelsavancemanget var det 32:a av 32 möjliga. Inget lag kan matcha det. En som inte är imponerad av Real Madrids framfart i Europa är Gerard Piqué. ”Real Madrids nuvarande lag är bara mer av detsamma: De har inte mycket att erbjuda men de ordnar resultaten, och när februari kommer hänger de kvar och har en chans att vinna allt, inklusive Champions League förstås. När vi (Barcelona, min anm) vinner, så blir vi ihågkomna för alltid. Deras senaste Champions League-titel var ett mirakel för de var näst bäst i varje utslagsmatch och ingen kommer att minnas den (titeln), säger Barcelonaprofilen. Carlo Ancelotti fick efter matchen i går svara på utspelet. ”Piqué lever i sin värld, och det är inte Real Madrids värld, för det kommer inte att finnas någon Real Madrid-supporter som inte minns den 14:e titeln. Den kommer man ihåg hela livet”, säger Ancelotti. Han ville däremot inte svara på frågor om Cadena SER:s uppgift att Real Madrid stängt dörren för Kylian Mbappé (se även RMC Sport, under Frankrike). I CL blev Real Sociedad klart för avancemang efter seger mot portugisiskt motstånd (3-1 mot Benfica). Matchen kantades av supporterincidenter. Sevilla föll däremot hemma (0-2 mot Arsenal).

Sport och Mundo Deportivo analysera läget i Barcelona. ”Xavi sitter säkert” är beskedet på Sports förstasida. Tränaren har fortsatt klubbledningens fulla förtroende. MD uppger att president Joan Laporta även ringt upp Xavi och uttryckt sitt stöd. Under onsdagen hade Xavi och truppen också ett möte för självrannsakan efter debaclet mot Sjachtar i tisdags.

FRANKRIKE

L’Equipe följer upp Lens tunga förlust (0-1 mot PSV Eindhoven). Tränare Frank Haise var inte nöjd med domaren, Daniel Siebert. ”Jag noterar bara fakta: våra motståndare svarade för 19 förseelser och fick bara två varningar. Vi svarade för tio förseelser och fick åtta varningar, även om tre var för protest”, säger Haise, ”Man ska undvika att vara den här turneringens Tummeliten”. Lustigt nog samma beskrivning som Le Figaro har på BK Häcken inför kvällens Europa League-spel. Tidningen nämner att den svenska klubben fick spela sig igenom fyra kvalrundor och ”är därför Europa Leagues Tummeliten”. Le Figaro noterar Häckens bedrövliga statistik, och påpekar att den allsvenska klubben får glädja sig åt att vara nummer ett i Fair Play-ligan med bara ett gult kort. Andra nyheter i L’Equipe: 1/ Ligan har meddelat att Olympique de Marseille inte får något sportsligt straff efter den uppmärksammade attacken mot Lyons spelarbuss häromveckan. 2/ Nantes satte nytt fransk publikrekord för en ungdomsmatch när 12 450 såg laget i Youth League (1-0 mot HJK Helsingfors). 3/ I dag presenterar Didier Deschamps den franska landslagstruppen och allt pekar på att 17-årige Warren Zaïre-Emery finns med.

RMC Sport lyfter uppgifterna från Spanien i går om att Real Madrid stängt dörren för Kylian Mbappé. Radiokanalen påpekar att uppgifterna kom från en pålitlig journalist på Cadena SER men RMC Sport menar att de inte riktigt stämmer. Real Madrid har läckt informationen för att stärka sin image och sätta press på Mbappé. Intresset för PSG-stjärnan kvarstår.

TYSKLAND

Kicker konstatera belåtet att Tyskland flyger ”Högt i Europa”. Dortmund leder ”Dödens grupp”, RB Leipzig är klart för åttondelsfinal och det blev också Bayern München i går kväll (2-1 mot Galatasaray). Harry Kane – vem annars? – säkrade biljetterna med två mål inför 75 000 åskådare, varav uppskattningsvis 20 000 Galatasarayfans. Enda plumpen i Champions League är Union Berlin som redan är utslaget men i alla fall bröt sin förlustsvit (1-1 mot Napoli). Det har ryktats om Liverpool och Florian Wirtz, men Leverkusens vd Simon Rolfes avfärdar snacket om en vinterövergång, ”Ingen har kontaktat oss – och ingen behöver göra det”. Leverkusen har inga planer på att släppa 20-åringen, inte ens för 92 miljoner euro som det ryktats om i engelsk press. ”Nej, vi är en fotbollsklubb…”, svarar Wirtz lite kryptiskt. Även Florians pappa och rådgivare Hans-Joachim Wirtz har dementerat en flytt innan EM nästa sommar. Och Kicker tror att prislappen vara en bit över 100 milj euro. Wirtz har kontrakt till 2027.

Abendzeitung har fokus på Jamal Musiala. Bayern München-stjärnan är näste man på skadelistan. ”Det ser inte så bra ut. Han har en muskelskada i baksida lår. I värsta fall en bristning, men kanske bara en sträckning”, säger Thomas Tuchel. Musiala väntas enligt AZ bli borta två-fyra veckor beroende på hur allvarlig skadan är. 20-åringens framtid har också varit en snackis på senare tid. Musiala har lagt diskussioner om en kontraktsförlängning åt sidan och liksom SportBild i går uppger Abendzeitungs källor att Real Madrid är intresserad. Men Bayerns vd Jan-Christian Dreesen är fast besluten att behålla stjärnan. ”Det nuvarande kontraktet är fortfarande till 2026 och vi kommer att sträcka oss så högt vi bara kan”, säger Dreesen, som inte är orolig, ”Det är ingen brådska, vi sak diskutera det är i lugn och ro, och jag tror på ett lyckligt slut”.