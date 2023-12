Carragher: ”Rashford som Martial - värsta jämförelsen”

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Mail är en av flera tidningar som gör stor rubrik på att Sky Sports Jamie Carragher går hårt åt Marcus Rashford. Man United-stjärnan kritiseras särklit med tanke på hans ansvar som spelare uppväxt med United. ”När det inte går bra då är det ditt jobb att fixa det, du måste hjälpa till att lyfta de andra. När jag ser Rashford nu påminner han mig om Martial, och det är nog det värsta jämförelsen man kan göra – en utländsk spelare som värvades, som inte gjort något väsen av sig, som inte riktigt bryr sig”, säger Carragher (se klipp här).

Daily Mirror har ”What the ****”, The Sun ”What the Haal”. Båda pekar på Erling Haalands tweet: ”wtf”, plus klipp på den kontroversiella situationen då domaren Simon Hooper inte gav Man City fördel av bollen. En situation som hade gett City friläge och chans att avgöra (3-3 mot Tottenham). En tweet som också kan leda till straff från förbundet. Haalands av förtvivlan och ilskan förvridna anletsdrag har blivit virala. Liksom klippet där norrmannen efter slutsignalen ropar ”Fuck off” mot Giovani Lo Celso som tryckte dit honom med axeln. Pep Guardiola delade också ut en tryckare när domaren kom på tal. ”Nästa fråga. Jag kommer inte att göra en Mikel Arteta-kommentar”, svarade Guardiola. Men han ville ändå kommentera en domare. På frågan om han fått någon förklaring på det kontroversiella domslutet svarade Guardiola, ”Nej, högste befälhavaren Anthony Taylor kan allt på det här området och han sa inget till mig”. Taylor var fjärdedomaren.

Football London ser matchen ur Tottenhams perspektiv. Dejan Kulusevski, som kvitterade och firade Le Bron-style, var för andra matchen i rad lagets bästa spelare (9/10). Även Evening Standard har svensken som bäst i Tottenham (9/10). Båda tar upp att han på nytt startade centralt, båda beskriver hans insats som ”all-action”, i ES med tillägget ”enastående”. Kulusevski tar även plats i BBC:s Omgångens lag. Efter matchen berättade Kulusevski om tränare Ange Postegoclus ilska i halvtid som satte fart på laget. Vad som sägs vara Pep Guardiolas reaktion på Kulusevskis kvittering har för övrigt blivit viral (se bild här).

The Times har Liverpool dubbelt upp. På sportettan finns att Liverpool får möta Arsenal borta i FA-cupen. Det blev den mest spektakulära matchen när den tredje omgången lottades. Men Liverpools galna vändning (4-3 mot Fulham) tar också plats, med fokus på att Trent Alexander-Arnold klivit fram som en ”riktig ledare”, som Jürgen Klopp uttrycker det. Enzo Fernández visade vägen när Chelsea vann en annan målrik match (3-2 mot Brighton).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tycker Inter skickade ett ”scudetto-budskap” med triumfen på Stadio Diego Armando Maradona (3-0 mot Napoli). Nicolò Barella glänste mest i Inter (8/10). Samma betyg får han i Corriere dello Sport. Napolis nya tränare Walter Mazzarri var så arg över domarinsatsen att han avstod presskonferensen. Inter är nu två poäng före Juventus. Efter sin skada var Pontus Almqvist tillbaka i Lecces tröja (1-1 mot Bologna). Ett inhopp ger fullt godkänt, (6/10).

Corriere dello Sport hyllar Inter som ”De nya monstren”. Roma lyckades vända till seger (2-1 mot Sassuolo), och José Mourinho lyckades – knappast för första gången – att reta upp en motståndartränare. ”Alltför mycket uppmärksamhet ges åt olämpliga ord från en tränare (Mourinho) som borde begränsa sig själv till att tala om sina spelare”, säger Salernitanas tränare Alessio Dionisi. Bakgrunden är att Mourinho inför matchen pekat ut Domenico Berardi som en filmare. Mourinho väckte även uppseende efter matchen. Han valde att hålla presskonferensen på portugisiska. Så att inget skulle feltolkas. Roma är nu uppe på Champions League-plats (fyra). Noterbart är att transferjournalisten Fabrizio Romano på morgonen på nytt påpekar att intresset är stort för Sebastian Nanasi. Malmö FF-mittfältaren spås en flytt 2024.

SPANIEN

Mundo Deportivo döper om João Félix till ”João Feliz” (lycklig). Liksom Sport använder tidningen vad som kan bli en ikonisk bild där portugisen står på reklamskyltar med armarna ut efter sitt avgörande – mot klubben som äger honom (1-0 mot Atlético). ”Det var ett spontant firande”, säger han efter matchen, ”Det var först och främst lättnad efter allt jag upplevde i somras”. João Félix tog också upp medierna. ”För mig är det ännu en vecka som andra. Varje vecka snackar folk om mig. Bra eller dålig, jag är alltid ett tema”, menar han. Enligt Cadena SER gjorde han också en slängkyss åt Atléticofansen. Antagligen föga uppskattat. João Félix sa däremot att han hälsat på lagkamrater i Atlético. Och Diego Simeone?, ”Nej” var det korta svaret. Simeone var lika kylslagen när han fick en fråga om João Félix. ”Jag pratar inte om spelare i motståndarlaget”, svarade Simeone. Allt var inte positivt kring Barcelona. Bara 34 568 åskådare såg matchen, den lägsta publiksiffran för säsongen. Än värre är att målvakten Marc André ter Stegen kan tvingas till operation. Ämnet ska diskuteras. Målvakten har problem med ryggen som inte ger med sig.

Marca och AS suckar mest över Atléticos baneman. Som AS skriver på förstasidan, ”Det var tvunget att vara han”. Marca känner sig nödgad att ha med João Félix i Omgångens lag. Med större tillfredställelse tar sig Madridtidningarna an Jude Bellingham. I dag tar engelsmannen emot priset Golden Boy. Det täcker också förstasidan på italienska Tuttosport, som delar ut priset.

La Voz Digital noterar att Celta Vigo-backen Carl Starfelt är ett frågetecken inför matchen mot Cádiz i kväll på grund av en förkylning. ”Vi får vänta och se med Starfelt”, säger tränaren Rafael Benítez. Mittbacken är redan en av Celta Vigos nyckelspelare.

FRANKRIKE

L’Equipe applåderar en fin vecka för Olympique de Marseille. 4-3 mot Ajax följdes upp av en ny seger i går (2-0 mot Rennes). Tidningen applåderar också Arnau Tenas, PSG-målvakten som fick hoppa in när Gianluigi Donnarumma blev utvisad (2-0 mot Le Havre). Den 22-årige spanjoren får högst betyg av alla spelare (8/10). PSG fick Fabián Ruiz skadad, har redan Warren Zaire-Emery på skadelistan, och överväger nu en värvning i januari, skriver L’Equipe. Det kan skynda på värvningen av Gabriel Mascardo, menar RMC Sport. På tal om Gabriel, Gabriel Gudmundsson gjorde en stabil insats för Lille (2-0 mot Metz) och får betyg därefter (6/10) medan inhoppet av Joel Asoro (4/10) var i linje med gästernas svaga prestation. Lyons interimtränare Pierre Sage vann direkt över fansen med insatsen i lördags, och L’Equipe menar att han kanske vunnit över klubbeldningen också. Den överväger att ge honom chansen de kommande veckorna i stället för att satsa på nytt. Det hade tidigare talats om Bruno Genesio eller Jorge Sampaoli efter sparkade Fabio Grosso.

RMC Sport-profilen Daniel Riolo tycker det får räcka nu. Det är dags att stoppa resandet på bortamatcher. Utspelet kommer efter Nantes-supportern som dog i helgen. Det var bara den senaste i raden av incidenter kring bussar med tillresta fans. L’Equipe har också sammanställt en lista av allvarliga incidenter den här säsongen. ”Det är ledsamt att behöva säga det men vi måste sätta stopp för supporterrörelsen. Det är över, slut, vi måste begrava idén. Vi är inte kapabla att handskas med den i Frankrike för vi har en grupp vildar och myndigheter som inte kan handskas med grupper av vildar”, säger Rioli, och beklagar sig också över hur lamt fotbollen reagerat, ”Vi borde inte ens prata matcher i Ligue 1 efter den här helgen, vi har en död man i våra händer”.

TYSKLAND

Kicker tar avstamp i helgen och blickar framåt med Tyskland. Det är ”Party” för U17-landslaget som vann VM, och det är ”Nedräkning” för a-landslaget till hemma-EM. Folket tycks inte särskilt hoppfullt. I Kickers omröstning tror 38,5 procent att Tyskland åker ut redan i gruppspelet (se tabell här). Samtidigt lanserar Sky Sports expert Didi Hamann en teori. Han tror träningsmatcherna mot Frankrike och Nederländerna i mars blir avgörande för den nya förbundskaptenen. ”Om de går fel kommer Julian Nagelsmann inte att vara förbundskapten under EM. Det är inte möjligt, vi har inte råd med det”, menar Hamann, och blickar tillbaka på Nagelsmanns korta tid, ”Ingenting har funkat, han vet lika mycket, om inte mindre, som före de fyra matcherna”. Inga svenskar är med i Omgångens lag för Bundesliga eller Zweite Bundesliga. Noterbart är ett lågt betyg på Hugo Larsson igen (5/6 – 1 är bäst). Det sammanfaller med ytterligare bakslag för Frankfurt (1-2 mot Augsburg). ”Han är i en formsvacka”, konstaterar Frankfurter Rundschau.

Bild tar fasta på Dortmundtränaren Edin Terzics ilska efter gårdagens toppmatch (1-1 mot Leverkusen). ”Minst två avgörande beslut gick emot oss”, säger Terzic i en ESPN-intervju. ”Vilka då?”. Terzic: ”Det är galet att du frågar mig det”. Terzic anser framför allt att Karim Adeyemi inte får några straffbeslut med sig. Varken igår eller under hela säsongen.

ÖVRIGT

Gazet Van Antwerpen frågar Antwerpens tränare Mark Van Bommel om Jacob Ondrejka hinner bli spelklar innan årskiftet.”Kanske, kanske inte”, lyder det korta svaret. 21-åringen har varit fotskadad sedan september. Då löd domen sex-åtta veckor.

Eleftheros Typos (Grekland) kan naturligtvis inte undvika Olympiakos pressmeddelande. ”Grekisk fotboll drivs av en kriminell organisation. En grupp människor som arbetar under maffialiknande former och med enda mål att förinta Olympiakos”, lyder den första meningen. Klubben är med andra ord inte så nöjd efter en händelserik match som innehöll fyra mål (2-2 mot Volos), tre straffar, ett bortdömt mål och förstås ett avbrott på en timme sedan tårgas mot bråkande Olympiakosfans även nått spelarna på planen.