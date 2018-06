Här är de två spelarna jag plockat in mot Tyskland

Lång dags färd mot natt gällde under tisdagen då vi skulle ta oss från Nizjnij Novgorod där Sverige slagit Sydkorea med 1-0 till den svenska VM-basen Gelendzjik för att hinna se träningen och sedan delta i pressträffen.

Klockan stod på 02:45 och sedan var det flyg via Moskva till badorten vid Svarta havet. Då kollega Andreas Sundberg och jag skulle dra direkt till träningen fick det bli en ny taxiblåsning…dock medveten sådan. En sträcka på en kilometer som borde kostat 50 rubel gick på 500.

Väl på plats på Spartak Stadion så var det idel glada miner. Alla spelare utom Victor Nilsson Lindelöf var på plats. Efter lite gemensam löpning så fick måndagens startspelare köra rehab och avbytarna fick ta sig an ett ganska intensivt träningspass där Jimmy Durmaz, John Guidetti och Martin Olsson var extra taggade.

Under onsdagen börjar förberedelserna inför mötet med Tyskland och här är schemat. Två kvartars uppvärmning under tre träningspass är vad insynen handlar om när Sverige sätter taktiken inför matchen mot tyskarna. Tänk på att det är lokal tid, vilket innebär en timme tidigare i Sverige.

June 20

14.30-19.30 – Opening hours media centre, Spartak Stadium

15.30 – Training session (open to media first 15 minutes), Spartak Stadium

17.00 – Mixed zone, Spartak Stadium. Attending: Emil Forsberg, Andreas Granqvist & Emil Krafth.

June 21

Closed training session

13.15-16.00 – Opening hours media centre, Spartak Stadium

13.30 – Mixed zone, Spartak Stadium. Attending: Ludwig Augustinsson, Albin Ekdal, Isaac Kiese Thelin and scout Roger Sandberg.

June 22

Departure to Sochi

15.00 – Press conference, Fisht Stadium

Attending: Head coach Janne Andersson & one player

15.30 – Training session (open to media first 15 minutes), Fisht Stadium

June 23

21.00 – Germany-Sweden, Fisht Stadium

***

I Fotbollskanalen on Tour snackar vi om hur Janne Andersson gör och vad vi tycker om det när det handlar om ett eventuellt val mellan Victor Nilsson Lindelöf och Pontus Jansson.

Kanske 3-5-2 med alla tre mittbackarna? Nja, skulle inte tro det utan tror på samma elva som var tänkt mot Sydkorea innan Nilsson Lindelöf blev sjuk. Vilket skulle innebär följande spelare:

1 Robin Olsen – 2 Mikael Lustig, 3 Victor Nilsson Lindelöf, 4 Andreas Granqvist (K), 6 Ludwig Augustinsson – 17 Viktor Claesson, 7 Sebastian Larsson, 8 Albin Ekdal, 10 Emil Forsberg – 9 Marcus Berg, 20 Ola Toivonen.

För egen del hade jag kört följande elva:

1 Robin Olsen – 2 Mikael Lustig, 3 Victor Nilsson Lindelöf, 4 Andreas Granqvist (K), 5 Martin Olsson – 17 Viktor Claesson, 7 Sebastian Larsson, 8 Albin Ekdal, 10 Emil Forsberg – 9 Marcus Berg, 22 Isaac Kiese Thelin.

Upplevde Ludwig Augustinsson som svajig under första halvlek där han spred bollar och inte var så säker som tidigare. Tror att Martin Olsson med sin snabbhet och sitt mod gett en bra injektion bakom Emil Forsberg.

Ola Toivonen fick inte ut så mycket även om han krigade och slet och man kan säga att Marcus Berg brände många chanser. Samtidigt tror jag mer på kombinationen Kiese Thelin och Berg mot Tyskland där det blir ett annat spel och mer långbollar och där det kan ge fler chanser med den duon.

***

Grupp F

17/6 Tyskland - Mexiko 0-1 18/6 Sverige - Sydkorea 1-0 23/6 Sydkorea - Mexiko Tyskland - Sverige 27/6 Sydkorea - Tyskland Mexiko - Sverige 1 Mexiko 1 1 0 0 1-0 3 1 Sverige 1 1 0 0 1-0 3 3 Tyskland 1 0 0 1 0-1 0 3 Sydkorea 1 0 0 1 0-1 0

Två kryss och så är Sverige vidare oavsett resultat i de andra matcherna. Samtidigt kan Sverige förlora mot Tyskland med 3-0 men slå Mexiko med 1-0 och ändå åka ut på grund av målskillnad.

Ja, det är inte helt enkelt med alla olika scenarier, men följande gäller för att skilja lagen åt under VM.

Om två eller fler lag slutar på samma poäng avgör:

1. Målskillnad (alla gruppspelsmatcher).

2. Antal gjorda mål (alla gruppspelsmatcher).

Om två eller fler lag fortfarande är lika efter ovanstående avgör:

1. Poäng i inbördes möten mellan de inblandade lagen.

2. Målskillnad i inbördes möten mellan de inblandade lagen.

3. Antal gjorda mål i inbördes möten mellan de inblandade målen.

4. Fair play-poäng (minuspoäng för gula och röda kort)

5. Lottdragning.

***

Apropå Ola Toivonen har han en egen fanclub som har en låt som hyllar honom:

Hej!

Gå tillbaka 2 år i tiden, Ola Toivonen har precis kommit tillbaka till landslaget och startar före John Guidetti. 15 minuter är kvar av matchen och publiken börjar sjunga om Guidetti. Efter matchen går Ola ut i pressen och menar att det är rimligt att man sjunger sånger om Guidetti och att några sånger om honom själv vore fullkomligt orimligt. Där och då föddes en idé från ett gäng på fem grabbar som har Toivonen som ”vår gubbe”. Detta resulterade sedermera i låten Ola Toivonen (vår ToiBoi). Vi tycker att det är en jävligt skön låt som passar alldeles utmärkt för Gula väggen att vråla ut i Moskva, hjälp oss gärna att sprida denna låt och få den att flyga.

Länk:

https://soundcloud.com/user-384597263/ola-toivonen-var-toiboi-1

Med vänliga hälsningar,

ToiBois

***

Ett av svensk fotbolls viktigaste organ är ordförandekonferensen och för två år sedan låg den i Paris lagom till herrarnas EM-premiär mot Irland. I fjol körde man ett billigt upplägg i Sverige, men i år blev det Ryssland under några dygn med svensk VM-premiär.

Alltid varit tveksam till om det är värt pengarna för svensk fotboll. Dessutom är det knappast det bästa ur ett demokratiskt perspektiv. Tror att få distriktsordföranden är kritiska med tanke på att man vill hänga med på de här resorna.

***

Östersundshems egen utredning ger ingen förskönande bild av ÖFK-basen Daniel Kindbergs ledarstil och inte heller verkar han ha skött det kommunala bostadsbolagets affärer på rätt sätt. Oerhört bra att myndigheterna försöker gå till botten med det.

Tänk att Östersundshem först inte tänkte göra någon internutredning? Nu är den vidarelämnad till Ekobrottsmyndigheten. Att ÖFK kallar till presskonferens för att presentera nya tränare och något om spelare bleknar mot bakgrund av det som kommer fram.

***

Landslagsspelarna har familjerna på besök. De kom till matchen i måndags och följde sedan med flyget till VM-basen och bor två nätter på det svenska spelarhotellet. Under onsdagen åker familjerna vidare till Sotji där Sverige spelar match på lördag.

***

Var ett tag av med min plånbok, men taxichaffisen Igor som första hade blåst mig och där vi hade haft en diskussion, såg till att den kom tillbaka med hjälp av några svenska fans. Något vi gick igenom i Fotbollskanalen on Tour från sent i måndags kväll.

***

Mohamed Salahs avslutning på säsongen blev inte rolig. Först skadad i Champions League-finalen och nu ute ur VM efter enbart ett straffmål och en missad match mot Uruguay. Var sig inte lik och Egypten var slätstruktet.

***

Japan!

***

Var ett rejält festande på de svenska fansen och det är väl kul att se och de flesta som jag såg skötte sig. Men det var sorgligt att sent i söndags, när jag jobbat klart vid midnatt, dela hiss med tre svenska män i 60-årsåldern som hade med sig tre ryska kvinnor och det var rätt uppenbart vad som föregick. Fick sedan höra att de gjort upp om sexköp utanför…