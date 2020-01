Zlatan sköt fart på EM-spekulationerna med distinkt mål

DOHA. Zlatan Ibrahimovic behövde bara en start för att göra sitt första mål för Milan. Även om han sagt nej tack, så ger målet ny fart på EM-spekulationerna.

Förbundskapten Janne Andersson kunde följa både Robin Olsen och Victor Lindelöf på landslagets hotell i Doha om han var sugen. Qatars sportkanal Bein Sport visar både serie A och Premier League och det är inte svårt att hitta skärmar för att följa lördagens internationella fotboll.

Om Lindelöf hade en lugnare eftermiddag på Old Trafford där United till slut slog Norwich med 4-0 var det tyngre för Olsens Cagliari som föll hemma mot Milan även om det inte kan lastas på Olsen. Landslagsmålvakten fick bland annat se sig passerad av Zlatan Ibrahimovic som skickade in 2-0 till Milan med vänstern och därmed satte han första ligamålet sedan återkomsten i serie A.

I förspelet till målet fick den 38-årige anfallaren se sig passerad av en höjdboll som han inte nådde med huvudet, men när bollen hamnade på Milans vänsterkant fick han fart in i straffområdet. Zlatan var sedan distinkt när han vinklade in passningen från Theo Hernandez in i mål. Zlatan kan det där, det sitter, och det är imponerande att se honom ha drivet kvar.

Han vill fortfarande excellera på en fotbollsplan. Zlatan må under hösten och vintern ha skapat nya kontroverser i Malmö efter sitt indirekta ägande i Hammarby med attacker mot hans staty som följd och även tappat en del supportrar genom att hoppa på Janne Andersson och landslaget. Det är som om konflikterna ger honom ny energi att visa att han verkligen inte är slut. Om nu någon trodde det.

Efter två framgångsrika säsonger personligt sett i MLS och LA Galaxy var det rätt svårt att bedöma hur Zlatan skulle prestera i serie A. Fysiskt är han alltid i slag, men hur skulle han hänga med. Ännu är det tidigt och Milan har först kryssat mot ett svagt Sampdoria och nu slagit ett Cagliari som hade tagit en poäng på de fem senaste matcherna, men det ser bra ut.

Tänk på att Zlatan inte spelat match sedan i oktober och inte tränat med Milan mer än några pass och har inte spelat i Europa på knappa två år. Han är inne på sitt 39:år, hade en tung knäskada 2017-18 och gjorde sitt första mål på elitnivå i oktober 1999. Det är rätt makalöst vad han åstadkommer, även om motståndet inte varit av toppklass. För man kan lugnt konstatera att Milan-omgivningen inte heller är av högsta klass.

Zlatan är inte längre så rörlig och slösar inte så mycket kraft på löpningar, det är ingen press på bollhållaren men han är oerhört stark i dueller, svår att komma åt och en given uppspelspunkt. Förutom målet så nickade han även in ett andra mål men var då offside. Att han blivit en nödvändig injektion i Milan går att se bara efter inhoppet mot Sampdoria och insatsen mot Cagliari.

Nu är varken sociala medier eller vi journalister något facit, men efter målet så är det uppenbart att Zlatan väcker drömmar hos en del om han ska göra comeback i landslaget i samband med EM i sommar. Förbundskapten Janne Andersson stängde inte dörren när frågan var uppe under första dagen i Qatar, men det hängde på Zlatan.

Den nygamle Milan-anfallaren stängde däremot dörren efter måndagens debutmatch. “Jag ska först orka spela här. Sedan får jag tänka på det andra. Men nej, nej, nej… Jag slutade för länge sedan. De gör det bättre utan mig och har det bra”, sa han till min kollega Frida Nordstrand efter matchen.

Oavsett kommer frågan att leva framöver och fortsätter Zlatan Ibrahimovic att göra mål så är det givet att den kommer att växa. Mer förståeligt än när det handlade om reklamkampanjer och annat inför VM 2018. Då förbundskapten Janne Andersson till slut bad dåvarande landslagschefen Lasse Richt att ta reda på vad som gällde, och det slutade med ett pressmeddelande om ett nej.

Vad är troligt då? Det är nästan omöjligt för Zlatan att vända tillbaka efter en del av de hårda orden som han utdelat mot både förbundskapten och en del spelare. Dessutom passar inte spelsystemet honom. Han hade fått agera inhoppare och det är knappast roll han strävar efter. Särskilt inte när det är ett helt annat landslag än det han lämnade som lagkapten 2016.

Nej, det är omöjligt att se Zlatan ringa och be om att vara med i landslaget. Förbundskapten Andersson kommer näppeligen inte agera för att få med Zlatan igen. det vill säga, han kommer inte att försöka övertala honom utan initiativet måste komma från spelaren. Även om landslaget är mer uppdelat än under Anderssons första tid är det fortfarande mer av ett lag.

Platsar Zlatan, då? Ja, det är klart att han fortfarande är en av Sveriges bästa anfallare. Vem som ska bort? Om man tar ut fyra forwards är Marcus Berg, Robin Quaison, Alexander Isak och Zlatan Ibrahimovic. Nu är det en utopi att tala om det så, men vänj er, om Zlatan fortsätter göra mål kommer frågan om han ska övertalas att följa med till EM leva under våren.

***

Med tanke på att Sverige möter Kosovo under söndagen såg jag Tom Ahlands dokumentärpärla om när Kosovo fick spela VM-kval. Väl värd att se.

***

Martin Olsson lämnade Qatar-lägret för att förhoppningsvis skriva på för en ny klubb. Kan lida lite med vänsterbacken som var Sveriges bäste under EM 2016 men som därefter blivit ratad för Ludwig Augustinsson som etablerat sig, även om han var med i truppen.

När både Olsson och Augustinsson blev skadade under 2019 klev Pierre Bengtsson in och var riktigt stark. Om Olsson vill hänga med till EM 2020 måste han få klart med en klubb och göra en stark vår, och det är inte ens säkert att det räcker.

***

Sverige-Kosovo väntar 15:45 svensk tid och går på TV4 och C More. Sveriges startelva är följande:

Isak Pettersson – Simon Sandberg, Kristopher Da Graca, Jacob Une Larsson, Adam Andersson – Alexander Kacaniklic, August Erlingmark, Anton Salétros, Muamer Tankovic – Robin Söder, Simon Hedlund

Redan klart med två byten: Peter Abrahamsson och Joel Andersson ersätter Isak Pettersson och Adam Andersson i paus. Lite kul att Robin Söder debuterar i A-landslaget och är då lagkapten.