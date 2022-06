Hemska siffror som knappast kan göra fotbollsrörelsen stolt

Lundhs blogg

På söndag samlas svensk fotboll i Solna för det första traditionella årsmötet efter pandemin. Redan 11:00 är man i gång och bränner igenom dagordningen utan några större gupp följt av en kamratmåltid och Sverige-Norge på Friends Arena. En dag för fotbollsfamiljen och det sista årsmötet som ordförande för Karl-Erik Nilsson som avgår 2023 efter ha nått maxnivån på tolv år i styrelsen.

Det är tio år sedan svensk fotboll valde Nilsson till ordförande efter Lars-Åke Lagrell. Då var det viktigt för en av Sveriges största folkrörelser att ledaren hade en tydlig socialdemokratisk profil och man blockerade Lars-Christer Olsson från att utmana på olika vis. Det tidigare S-kommunalrådet från Emmaboda i form av Karl-Erik Nilsson var klockren och passade in i en idrottsrörelse som knappt lämnat Folkhemstanken.

Efter det har SvFF under Nilssons styre rekryterat både en presschef för förbundet från socialdemokraternas ministär samt lobbyisten Caroline Waldheim som tidigare var sakkunnig till förre idrottsministern Gabriel Wikström. Att fotbollsförbundet på många sätt är en fortsättning på S-rörelsen är tydligt och uppenbart. Inte utan att man undrar hur det landar i rörelsen att fotbollsförbundets fackklubb lagt ner?

Fackklubben på SvFF-kansliet orkade inte längre och upplevde sig motarbetad av ledningen, enligt flera olika källor. Det talas om att fackklubben fick dokument sent fredag och där SvFF-ledningen skulle ha svar måndag. Eller bristfällig information. Det hela ledde till att man lagt ner verksamheten under året och att Unionen får sköta det fackliga jobbet. En stolt stund för rörelsen?

Klart är att även om det är fler kvinnor än män i förbundets styrelse – vilket man är mäkta stolta över – är det fortfarande männen som styr SvFF. Nilsson är ordförande, Bert Andersson är vice ordförande och Håkan Sjöstrand är generalsekreterare och den trion representerar förbundet när det är Fifa- eller Uefa-kongress.

Inne på förbundet talar uppgiftslämnare om att Håkan Sjöstrand samlat en rad män kring sig i form av strategichefen Daniel Johnsson, chefsjuristen Tobias Tibell, kommunikationschefen Andreas Jansson och nyrekryterade landslagschefen Jens T Andersson. Att där finns den största makten och det är svårt att ta sig in där och påverka.

Under åren har jag tappat räkningen på antalet gånger olika höjdare från fotbollsförbundet skjutit ner uppgifter om tystnadskultur, toppstyrning, dåligt samtalsklimat eller att medarbetare helt enkelt inte vågar säga vad som är fel eller borde göras bättre. De anställda som lämnat uppgifter har varit mycket rädda för repressalier, som är förbjudet enligt lag, men fått noll gehör utåt av ledande personer.

Istället har ordföranden, styrelseledamöter och höga chefer gett en helt annan bild av klimatet i svensk fotboll och på kansliet i Solna. Karl-Erik Nilsson talade förra hösten om den stolthet han kände över hur medarbetare upplever arbetssituationen sett till medarbetarundersökningar. SvFF-basen som är baserad i Uddevalla och har en hel del internationella uppdrag har gett tummen upp till jobbet på kansliet.

Kontakterna jag haft med många olika personer på fotbollsförbundet har inte pekat på någon förbättring genom åren. Snarare tvärtom. Det har funnits en stor uppgivenhet. När vi på Fotbollskanalen fick tillgång till siffrorna från den medarbetarundersökning som presenterades för personalen strax före jul var det uppenbart vem som gett en korrekt bild och vem som velat få ut en annan version.

De flesta arbetsplatser gör garanterat den här typen av undersökningar och jag vet vad som skett om vi på TV4 hade haft så låga värden kring öppenhet, förtroende för ledningen, information, respektfullt bemötande och att våga lyfta problem och framföra kritik utan risk för repressalier. Det hade knappast accepterats och lett till en hel del åtgärder.

Efter en koll med en kunnig HR-person är det uppenbart att fotbollsrörelsens kansli har väldigt mycket att jobba med. Kulturen är inte bra för tillräckligt många, även om det naturligtvis inte innebär att alla klagar. Det borde skaka om att frågan om “det finns ett öppet och tillåtande klimat inom SvFF” gav ett värde på 56 (0 innebar ”stämmer inte alls” och 100 ”stämmer mycket väl”).

Frågan ”Ingen avfärdar de som agerar eller tänker annorlunda” gav ett värde på 53. Frågan ”Jag vågar lyfta problem och framföra kritik utan repressalier” gav ett värde på 59. Och frågan om de anställda “känner att de är tillräckligt informerade om vad som sker på SvFF” resulterade i ett värde på 57.

I undersökningen ställde SvFF frågan om man ”får ett respektfullt bemötande” när man ”har synpunkter eller lyfter frågor” till ledningsgruppen. 29,6 procent svarade ja, 16,3 procent nej och 54,1 procent vet ej. På frågan om ledningsgruppen ger ”tillräckligt med information” för att man som anställd ska kunna utföra sitt arbete svarade 29,9 procent ja, 21,9 procent nej och 48,2 procent vet ej.

Tuffast är naturligtvis att bara 56 procent av de svarande tror att ”meningsfulla åtgärder kommer att vidtas” till följd av medarbetarundersökningen. De har givetvis erfarenheten av att ha tröskat igenom de här typer av undersökningar utan att något hänt. Man kan undra varför ingen lyssnar? Litar man inte på den egna personalen?

Generalsekreterare Håkan Sjöstrand är högste tjänsteman, chef på kansliet och att han vill dribbla bort de svaga siffrorna på en rad viktiga områden med att tala om spridningen och att det är ett fåtal avvikande. Vilket inte är en helt korrekt bild och det vet givetvis även han. SvFF har för tillfället ingen fast HR-chef utan bara en tillfällig efter att tidigare ansvarige Maria Lerner lämnade jobbet i höstas.

Och förra hösten var en jobbig tid för fotbollsförbundet. Då framkom att en ansvarig för det haussade CSR-projektet Alla är olika – olika är bra bland annat betalat ut felaktiga bidrag till föreningar där hen hade kontroll. Ändå hade inte fotbollsförbundet polisanmält personen utan istället avvecklat hen med resterande lön, tackat av hen internt och inte velat rota i affärerna för mycket.

Händelsen hade rullats upp långt tidigare för att en förening hade vänt sig till fotbollsförbundet och börjat ställa frågor kring betalningar för föreläsningar och annat kopplat till ovan projekt. Något som egentligen skulle vara gratis då det var finansierat av sponsorer som på olika sätt stöttar projektet, men här fanns andra och bestickande uppgifter.

Förbundets ledning mörkade händelsen och försökte smyga ut den ansvarige och först sedan SVT och vi på Fotbollskanalen i september i fjol på olika vis skildrat vad som skett började det hända saker och det blev en diskussion. Då sköt både Sjöstrand och Nilsson ner kritiken om tystnadskultur och allt tal om missnöje internt. Nu vet vi att siffrorna ger en helt annan bild av hur fotbollsförbundet leds.

Dagordningen till årsmötet söndag är antagligen satt, men annars hade detta varit en punkt att ta upp. Karl-Erik Nilsson är inne på slutrakan och vill naturligtvis sluta på bästa sätt. Inget ska skita ner bilden av hans tid som ordförande. Nilsson hoppas bärga ett EM för damer till 2025 ihop med nordiska förbundskollegor och efter det kröna det hela med avslutande två år i Uefas exekutivkommitté där han är inne på sjätte året.

Kanske är det därför så lite händer? Håkan Sjöstrand vet att hans tid kan vara uträknad när SvFF byter ordförande om mindre än ett år. Hans företrädare fick mindre än två år under Karl-Erik Nilsson och det är rimligt att en ny ordförande kommer se över förbundets ledning. Siffrorna från medarbetarundersökningen är en temperaturmätare.

Artem Dovbyk verkar ha en lyckoarena i Skottland. Hampden Park i Glasgow. Där sänkte han Sverige i EM för ett knappt år sedan och under onsdagen stod han för 3-1 när Ukraina slog ut Skottland. Nu är det krigshärjade landet en match från VM i Qatar. På söndag tar sig Ukraina an Wales i Cardiff och det är den sista VM-platsen på spel från 17:00. New York Times skildrar hur kriget påverkat landslaget. Och i Kiev firades det.

I den svenska fotbollsfamiljen är Stockholms-distriktet en jobbig medlem. Inte utan att man uppskattar att Stockholm vågar utmana och bland annat kräver mer öppenhet kring turerna i bidragsskandalen som skakade SvFF under 2021.

Janne Andersson får inleda omstöpningen av landslaget i Slovenien utan en rad spelare som fallit i från. Albin Ekdal och Victor Nilsson Lindelöf är borta för att de behöver läka sargade kroppar. Jesper Karlsson fick en smäll på träningen och Anthony Elanga är sjuk vilket innebär att de två är kvar i Stockholm.

Om man jämför med truppen som som spelade VM-playoff mot Polen i mars är 16 av 26 spelare från den med i Slovenien och nio från startelvan är i Ljubljana. Ser man jämfört med förra sommarens EM-trupp är 11 av 26 spelare med i trupp till Nations League och sex från startelvan.

Klart att det går att förstå att förbundskapten Andersson inte riktigt vet vilket som är bästa elvan. Det är många oerfarna spelare med och det finns ingen riktig stomme i de bakre leden när alla mittbackar som spelat mycket saknas och även Ekdal är borta.

Fotbollskanalen on Tour torsdag är ute. Lyssna här.

Sverige vill definitivt undvika att komma sista i Nations League-gruppen med Norge, Serbien och Slovenien. Då trillar man ner i C-divisionen med rätt ointressanta landslag och långt från att göra det lättare för sig i kvalet till EM 2028, men fattar att dagens spelare knappast har det i åtanke.

Här är allt om Nations League funkar. Svensk gruppseger ger inte bara prispengar (senast var det värt närmare 30 miljoner kronor) och avancemang till A-divisionen utan även en plats i seedningsgrupp två i EM-kvalet till Tyskland 2024. Det lottas i oktober och avgörs under 2023.