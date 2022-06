Cajuste och Ekdal ljusglimtar i svårvärderat mörker

Lundhs blogg

Sveriges herrlandslag har inte haft något roligt 2022. Missat VM efter förlusten borta mot Polen och nu två raka hemmaförluster i Nations League. Testandet av ett nytt spelsystem framstår som svårvärderat efter skador, återbud och en spelaromsättning på hög nivå.

Man brukar tala om kontinuitet och konsekvens för att få framgångar med landslaget. Om man ser till hur Janne Andersson och Peter Wettergren körde på från starten i september 2016 till VM-kvartsfinalen 2018 var det i stort sett samma spelare som körde på.

Under inledningen av Nations League i juni 2022 var tanken att man skulle skruva på det svenska spelsystemet. Allt för att bättre utnyttja en generation spelare som kommit fram och där flera har andra egenskaper än det som passade den tidigare Janne Andersson-modellen.

Efter 0-1 hemma mot Serbien är det bara att inse att det här kommer ta mer tid. Mycket mer tid. Alla bortfall på spelarfronten har gjort att experimenterandet knappast går att utvärdera. I varje fall inte när man ser till helheten av laget och hur man uppträder i 4-3-3.

Serbien var starkare än Sverige och även om 0-1 var ett resultat som varken speglade de serbiska eller svenska chanserna (Viktor Claesson har det tufft framför målet) men det var rätt givet att bortalaget skulle vinna. Utan att ett svenskt B-landslag gjorde det dåligt.

Den som för någon månad sedan spelat på att Hjalmar Ekdal och Edvin Kurtulus skulle vara det svenska mittbacksparet under större delen av mötet med Serbien hade knappast fått odds på det. Så osannolikt måste det ha framstått att Djurgårdens och Hammarbys mittbackar skulle fylla rollerna.

Bägge gjorde det riktigt bra sett till förutsättningarna och framför allt Ekdal visade att han klarade av klivet upp. Han var säker, befann sig på rätt ställe och vann dueller. Klart att det fanns en del brister, men att vanligtvis kritiske brorsan Albin Ekdal endast var positiv var ganska talande.

Det stora ljuset för svensk del var Jens Cajuste. Det är som om mittfältaren hittat exakt rätt i positionen som defensivt ankare. Han gjorde det mesta rätt och vågade ta offensiva kliv och låg bakom Sveriges bästa chans när han spelade fram Claesson i ett bra läge framför målet.

Efter en till stora delar förstörd säsong där Midtjylland krävde för mycket pengar inför hösten och han knappt fick speltid följt av en skadefylld vår i nya klubben Stade de Reims har han övertygat under Nations League-matcherna. Äntligen något positivt för Janne Andersson att hämta.

Annars blir det svårt för förbundskaptenen att vaska fram godbitar från de här matcherna. Det måste oroa honom att en del av de etablerade spelarna likt Claesson och Kristoffer Olsson har svårt att övertyga. Framför allt Olsson är en skugga av den spelare som var central och given när Sverige tog sig till EM via kvalspelet 2019.

Janne Andersson har begärt tålamod. En hel del av spelarna håller med om att det här kommer att ta tid. Facit på den här omstöpningen kommer inte i Nations League utan i EM-kvalet 2023. Då vet vi om det funkat att ta fram en ny modell, men innan dess handlar det om konsekvens och kontinuitet. Åtminstone så gott det går sett till omsättningen på spelare i truppen som närmast är parodisk.

****

Det var serbisk dominans på läktarna på Friends Arena. Totalt var det knappa 25 000 åskådare och matcherna mot Nations League ger därmed fotbollsförbundet en miljonsmäll sett till budget. Lite förvånande att förbundet trott på en än större publik än exempelvis 42 000 mot Norge.

****

Pavle Vagic och Aiham Ousou kallas in till matchen mot Norge efter att U21-landslaget kvalat klart. Mittbackarna har stått näst på tur i en lista på inhoppare som varit lång. Kan aldrig ha varit en sådan omsättning på spelare som den här samlingen.

Tyvärr missade Sverige chansen att få kvala vidare till U21-slutspelet när det blev 1-1 mot Italien under torsdagen. Klart att det inte varit lätt med tre olika förbundskaptener under kvalspelet.

****

Podden Fotbollskanalen On Tour har daglig koll på herrlandslagets Nations League-tillvaro. Lyssna på fredagens avsnitt här.

****

Bara 0-0 för ett starkt Norge hemma mot Slovenien trots att motståndarna fick en man utvisad. Därmed lever Nations League-hoppet en aning för svensk del även om det är mer i teorin än i praktiken.

Efter två hemmaförluster blir det svårt för det svenska landslaget att slåss om den främsta platsen utan det handlar snarare om att undvika respass till C-divisionen och se till att hålla Slovenien bakom sig i tabellen. Seger på söndag på ett utsålt Ullevål är ett måste för att tro på något annat.

****

I Viaplay-studion talades det om Sportbladets kampanj mot för Kim Källström som i princip blev en kampanj mot Anders Svensson under VM 2006. Nu passade Fredrik Ljungberg på att vända sig till kameran och be om ursäkt till Svensson och berättade att han fortfarande mår dåligt.

Trots allt 16 år sedan och den ursäkten borde man kunnat hantera via telefon, sms eller på plats under VM. Det är möjligt att ursäkten delats ut tidigare, men då behöver man kanske inte vända sig direkt till Anders Svensson? Det var naturligtvis bra tv, så alla involverade är säkert nöjda.

Kan inte låta bli att fascineras av att Ljungberg ville att landslaget skulle ha bojkottat all media under VM efter det som hänt Anders Svensson. Varför skulle all media bojkottas när det var en tidning som låg bakom en kampanj som fick i gång supportrarna?

Apropå att Viaplay-studion i kölvattnet av ovan diskussion slog fast att media inte blivit bättre. Min bild är att det tvärtom är snällare i dag. Jag tror inte att någon i dag inlett en krönika som varit i närheten av den som Lasse Sandlin skrev när han försvarade kampanjen mot Anders Svensson.

“Det är lätt att tycka synd om Anders Svensson. Av mejlhögen förstår jag, att många gör det idag. Ändå verkar det som om den som tycker allra mest synd om Anders Svensson är – Anders Svensson själv… Det får han omedelbart sluta med, om det ska bli något alls med hans VM. This is the fucking World Cup, nicht Kindergarten!“

****

Mot Oslo och även om det svenska landslaget haft en tung start på Nations League kommer det att bli ett nytt, hett nordiskt derby. Norge vill gärna vinna igen och för svensk del vill man knappast förlora efter 1-2 i söndags på Friends Arena.

Efter förra matchen fanns allt kring Thorsbys filmning och Alexander Milosevic snack som Erling Haaland berättade om efter matchen. Matchen har varit utsåld ett tag och för Norge är det ännu en möjlighet att visa att man tagit sig förbi Sverige även i fotboll.