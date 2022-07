Svårt att greppa Sveriges riskbedömning kring corona

Lundhs blogg

CHESTER. Coronasmittan ökar i Storbritannien. EM har drabbats av flera fall. Då bjuder landslaget in anhöriga på lunch på spelarhotellet.

Nej, jag är inte expert på smittspridning. Men något har man snappat upp under dryga två år med pandemi. Att Sverige utåt tar relativt lätt på den ökande smittspridningen under EM är lite svårt att förstå. England saknar en spelare i kväll, Italien gjorde likaså i går.

Att svenska spelare efter matchen mot Nederländerna umgicks med nära och kära på läktaren och även tog selfies med supportrar går att köpa. Men att man inte skärper än mer efter covid-fallet i motståndarlaget är en aning svårt att förstå.

Klart att vi alla vet att sjukdomen inte längre är klassad samhällsfarlig sjukdom, men fakta är att om man testar positivt får man inte spela EM förrän man testar negativt. Sverige riskerar att tappa spelare om viruset skulle ta sig in i den svenska truppen och risken har givetvis ökat.

Alla testade negativt under söndagen men med tanke på inkubationstiden är det knappast så att eventuell smitta från matchen i Sheffield i lördags skulle ha gett sig till känna. Något som åtminstone hade gjort mig orolig om jag var en del av den svenska EM-truppen.

Under måndagen har landslaget bjudit in supportrar till den svenska träningen. Landslagsläkaren Houman Ebrahimi sa under söndagen att man egentligen inte ändra på något kring hur man agerar gentemot dem. Spelarna sa dock att man visst ändrat och att man skulle hålla visst avstånd och inte gå för nära.

Även spelarnas anhöriga kommer till träningen under måndagen och sedan ska de komma till spelarhotellet för att äta lunch. Visst, de har testat sig med antigen-tester via den svenska landslagsläkaren, men hur pålitligt är det?

Vill man riskera EM-framgångar för en lunch? Jag fattar att planerna ligger sedan länge, men man måste kunna ändra när omgivningen skiftar. Enligt läkare Ebrahimi är det en liten risk som är värd att ta då besök från anhöriga kan ge annan effekt.

Landslagen lever inte längre i bubblor som vid tidigare mästerskap och kvalmatcher. Uefa kräver inga test av symptomfria spelare. Vi kör mixad zon, inte presskonferenser. Spelarna är nära både medier och supportrar. Även samhället funkar på annat sätt. Klart att alla slappnat av en aning, vilket vi nog gjort till mans.

Men det är knappast så att viruset är borta. I England har antalet smittade och antalet inlagda på sjukhus ökat rejält senaste veckorna. Precis som man sett i många länder när nya varianter som sprids både lättare och snabbare fått grepp och överraskat alla som trott att pandemin var över.

Sverige möter Schweiz på onsdag kväll och det är en viktig match för att försöka ta förstaplatsen i gruppen och slippa Frankrike (vilken match mot Italien) i en kvartsfinal. Vid gruppvinst får man möta Italien, Belgien eller Island i en kvartsfinal och slipper även Tyskland på den halvan.

Det handlar naturligtvis inte om en rädsla för allvarliga sjukdom utan om att Sverige kan bli sportsligt drabbade. En enkel förkylning men där man inte får spela match om man testar positivt. Då måste man isoleras och hållas från match och träning, och risken är att flera får det om viruset tar sig in på spelarhotellet.

Att äventyra guldjakten i England med att inte skärpa reglerna och förhållningssättet är svårt att förstå. Läkare Houman Ebrahimi var väldigt kall och lugn och det är bara att hoppas att han har rätt i sin inställning och att vi i svenska medier slipper rapportera om svenska covid-fall.