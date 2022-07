Se till att såra England – då kommer rädslan att förlora

Lundhs blogg

I onsdags kväll i Brighton var det som om det engelska landslaget och dess följare på läktarna svajade i sin tro. Spanien hade inte bara dominerat kvartsfinalen, man hade dessutom ordnat 1-0 och var på väg mot semifinalen. Skulle hemmanationen falla redan här?

Alla som följer idrott och har ett favoritlag kan garanterat känna igen sig i stämningen från den engelska kvartsfinalen. Där man inser att den närmande slutsignalen kommer leda till ångest och ledsamhet snarare än väntad eufori över en triumf. Spelarna är märkbart påverkade och det syns på prestationerna. Läktarna är tysta.

Man förstår alla i Brighton som undrade: Hur är det möjligt? Efter den trevande EM-starten mot Österrike såg det ju så bra ut för England. En ny förbundskapten har fått en del nya och gamla stjärnor att uppträda som ett hänsynslöst lag. Ännu obesegrat under förbundskapten Sarina Wiegman som gjorde starka insatser när hon ledde Nederländerna till EM-guld och VM-silver.

Klart att Wiegman gjorde några skarpa spelarbyten mot Spanien, kastade upp mittbacken Millie Bright på topp och ändrade i hur England skulle jaga en kvittering. Men parallellt gjorde även motståndarna en del byten som snarare försämrade det spanska laget och bidrog till att hemmalaget tog sig levande ur kvartsfinalen.

Befrielsen över att England lyckades och trycket som spelare och ledare står under avspeglade sig i firandet från inte bara spelarna utan även från den annars iskalla Sarina Wiegman. “Jag tror att jag blev lite galen”, konstaterade nederländskan efter att ha fått se 1-1 i 84:e minuten och segermålet i förlängningen och tappat det.

Ändå är det stunden efter det spanska ledningsmålet som speglar en engelsk sårbarhet. Något som var märkbart även på presskonferensen inför kvällens semifinal mellan Sverige och England. Där Sarina Wiegman och Millie Bright gjorde allt för att distansera laget från tidigare semifinalförluster 2015, 2017 och 2019 och trycket att ordna ett guld.

“Vi lever i nuet”, påpekade bägge. Det var uppenbarligen viktigt att hålla det i fokus även på presskonferensen oavsett frågorna som haglade in om att göra landet stolt och att kunna ta England till EM-guld. Bright tog lätt på Hedvig Lindahls tankar om att England har mer att förlora än Sverige. Mittbacken talade om att de lever i sin bubbla och håller sig borta från det Janne Andersson brukar kalla “brus”.

Om det verkligen lyckas isolera sig i bubblan går att undra? I de engelska medierna är temperaturen rejält uppskruvad jämfört med tidigare under EM och när England bara är en match från att nå Wembley är det inte konstigt. Det här är ett land som bara vunnit ett guld med herrarna 1966 och med fjolårets finalförlust på Wembley har damerna möjligheten att räta till bilden.

England tillhör ett av de länderna ute i Europa som tagit störst kliv på damsidan sista tio åren med rejäl utväxling sista fem. Kombinationen av anrika klubbar som satsar seriöst och målmedvetet samt att sponsorer och mediabolag klivit in med mångmiljonavtal har gett medel till tillväxt av en talanggrund som givetvis funnits länge. England är i toppen för att stanna.

Det är på många sätt talande att tre av länderna i EM-semifinaler har några av Europas allra bästa ligor och klubbar. Sverige surfar givetvis med på att allsvenskan för inte så länge sedan var en av världens bästa och där de flesta och bästa spelarna nu tillhör Chelsea, Bayern München, Paris SG, Barcelona, Juventus, Arsenal och Manchester City.

Ovanpå det träffade fotbollsförbundet helt rätt med Peter Gerhardsson och Magnus Wikman som löst VM-brons, OS-silver, EM-semifinal och en plats i VM nästa år. De lyckades förvandla landslaget till både spelande i perioder men framför allt framgångsrikt. Något som ökar på förväntningar och krav på laget, något som följer med som världstvåa.

Matchen i Sheffield kommer inte likna de tre senaste Sverige spelat då det väntar ett offensivt och framåtlutat England. Klart att det ger ännu gynnsammare ytor för främst Stina Blackstenius men även Fridolina Rolfö i djupledslöpingar. Och med en Kosovare Asllani redo att stå för framspelningarna.

Om bara Sverige kan såra England med antingen farliga möjligheter som får motståndet att komma av sig i offensiven är det ett steg. Ett svenskt ledningsmål hade kunnat ge samma krypande ångest som i Brighton både på planen och på Bramall Lane där majoriteten av av de dryga 30 000 åskådarna är engelska supportrar.

Ett Spanien som redan inför EM saknade sina två bästa spelare hade sämre alternativ att skifta in när matchen gick in i slutskedet. Sverige har förhoppningsvis en bättre organisation på planen, bättre alternativ att kasta in och en större vana att hantera den här typen av matcher än det spanska landslaget hade.

Däremot kan ett engelskt ledningsmål elda på tron och laget om att de ska till Wembley och inte de svenska spelarna. Det som varit slående med det engelska laget är hur man fått bränsle av mål och inte nöjt sig med att hålla undan utan bara jaga mer och mer.

Precis som Sverige ställs mot en annan kvalitet än tidigare i EM gör England det också. I bronsmatchen i i Nice för tre år sedan var det Sverige som vann, men det är på många sätt ett annat England i dag. Frågan är bara om de kan hantera trycket av att bära en ökande guldönskan från nationen där allt är upplagt för en final på Wembley på söndag.

Klart att Sverige kan förstöra festen och ordna en egen möjlighet att ta det här efterlängtade mästerskapsguldet. Det första sedan 1984. Men då måste försvarsspelet sitta än bättre, presspelet klaffa som tidigare under EM och Blackstenius, Rolfö och de andra utnyttja chanser som dyker upp när England flyttar upp och tappar boll.

Jag håller med Hedvig Lindahl helt. England har mer att förlora än Sverige och det gör att minsta engelsk motgång kommer skapa tvivel, bidra till lite ångest och tappat mod. Upp till Sverige att se till att det blir en jobbig kväll för England, för då kan det bli en kul svensk afton.

****

Peter Gerhardsson är svårläst kring startelvor och covid samt skador gör det inte lättare. Tror han går på fyrbackslinje och följande lag:

Lindahl – Glas, Ilestedt, Sembrandt, Eriksson – Angeldahl, Asllani, Björn – Rytting Kaneryd, Blackstenius, Rolfö.

Ett alternativ är att låta Ilestedt spela högerback och att Hanna Glas får flytta till vänster, där hon spelade en del mot Nederländerna. Om Sofia Jakobsson spelat mer hade Gerhardsson gärna haft med henne, men det vore en överraskning från start. Även Jonna Andersson som inte tränade i går måste vara tveksam sett till att hon haft covid och varit borta.

****

Uefa dementerar att det ska finnas färre kameror till VAR under EM för damer. Man skriver till TT att det finns mer kamerastöd till VAR under EM i England än under herrarnas EM i fjol. Lite svårt att tro på det.

****

Peter Gerhardsson har lagt locket på om skador förutom kring Caroline Seger. Under måndagens presskonferens var hon i princip spelbar. Kul, ju. Ändå svårt att tro på det sett till att förbundskaptenen inte ens kunde eller ville svara på om Jonna Andersson och Olivia Schough var i Sheffield.

Skulle förvåna om Seger startade en match som kan vara i 120 minuter. Däremot är ett inhopp givetvis möjligt och kanske viktigt. Sedan får man säga att Nathalie Björn och Filippa Angeldahl gjort det bra på det centrala mittfältet.

****

De engelska tabloiderna har fastnat för den svenska arrogansen apropå tröjkampanjen från i våras. Humor.