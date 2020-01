Lundh: Ständigt denna Hauge när det sker affärer

Helgens måste

Leeds-Wigan. Plus arbete.

Helgens avstå

Allt kul.

Veckans läsning

Om den ständiga jakten på nya intäkter i fotbollens värld. Jonathan Wilson skildrar en utveckling som verkar vara svår att begränsa i Guardian. Jens Littorin på Dagens Nyheter har tidigare skrivit en bok om matchfixning i Sverige (ihop med SVT:s Magnus Svenungsson) och är en av de mest insatta i den här problematiken. Nu tecknar han en dyster bild av hur kopplingarna går från fotbollens värld till grov kriminalitet. Apropå DN-artikeln är det bra att läsa om hur SvFF trappar upp informationskampen kring matchfixning. Tyvärr nödvändigt. Marina Hyde på Guardian är en favorit och hennes bild av hur Premier League tvekar inför saudiskt intresset för Newcastle är på ett sätt hoppingivande tills man inser att det hänger ihop med piratsändningar snarare än regimen. Kina tvekar inte att ligga på utländska medier. Bra intervju med Viktor Claesson i Aftonbladet där han för första gången bekräftar allvaret kring skadan och att EM knappast är troligt. Även om Krasnodar-spelaren givetvis har EM som mål.

Veckans moderna fotboll

Ett samgående av den belgiska ligan och den nederländska ligan kommer att ge mer tv-pengar. Kanske är jag gammaldags, men det flyger över mitt huvud. Vill folk hellre ha Anderlecht-Ajax och PSV Eindhoven-Club Brügge?

Veckans riskkapital

Häromveckan var det amerikanska the Athletic som tog in en halv miljard kronor för fortsatta satsningar. Nu är det mer omdiskuterade Barstool Sports (anklagats för sexism) som värderas till en bra bit över fyra miljarder kronor efter att Penn National Gaming köpt en del av mediabolaget. I takt med att spel legaliserats i USA har en del spelbolag blivit offensivare i sina mediaköp.

Veckans svenska mediasatsning

I veckan presenterade fotbollSTHLM, som ju även expanderat till fotbollSKÅNE med hjälp av riskkapital från Peter Condrup och Tommy Larsson, tankarna på att låsa in en del av sitt innehåll i en plustjänst. För 25 kronor i månaden ska man få tillgång till deras unika och genomarbetade innehåll. Blir intressant att följa satsningen och man har anställt en hel del personer och det är klart att det kostar. Sedan tidigare har ESMG som bland andra sajter har SvenskaFans och Fotbolldirekt också börjat låsa in delar av innehålle och där man ska kunna få ta del av det utan reklam mot betalning. Uppenbart att medier måste gå åt detta håll när annonsmarknaden viker. Tungt att se att Expressen måste spara 115 miljoner på grund av en svag annonsmarknad. Även Expressen har inlåsning av en del av sitt material och Aftonbladet har jobbat med det i många år och är marknadsledande. I dag kan man knappt gå in på en lokaltidning utan att innehållet är inlåst. Återstår att se om Fotbollskanalen ska gå åt det hållet? Eller om räckvidden kan göra att affären klarar sig oavsett? Klart är att Fotbollskanalen fortsätter att ta kliv trafikmässigt och är på nivåer som jag inte ens kunde drömma om när jag var delaktig i att driva sajten.

Veckans sarg ut

Sef valde att utreda VAR ännu mer och därmed kan det först bli aktuellt att införa det i svensk fotboll 2022. Utan att bedöma om VAR är bra eller dåligt så kan man konstatera att det är dåligt för svenska domare med internationella ambitioner då VAR tar kliv utanför Sveriges gränser.

Veckans turnénytt

Therese Sjögran är klar för Lund, Jesper Jansson för Stockholm, Joshua Wicks för Uppsala, Lisa Ek i Göteborg och Peter Hunt för Norrköping under poddturnén i mars. Det handlar om LIVE-podd – inget bandas eller sparas – och 2 x 45 minuter fotbollssnack med två gäster på varje ställe. Blir förlängning i både Stockholm och Lund med tre gäster som en bonus och kan bli så på något ställe till. Här är datum och klara gäster under turnén och fler gäster tillkommer framöver:

8 mars: Stora Teatern, Göteborg – Pontus Farnerud, Lisa Ek, Anders Svensson

9 mars: Katalin, Uppsala – Henrik Rydström, Joshua Wicks

11 mars: Stadsteatern, Lund – Roland Andersson, Therese Sjögran, Ivo Pekalski

12 mars: Arbis bar & salonger, Norrköping – Janne Hellström, Peter Hunt

13 mars: Scalateatern, Stockholm – Jonas Olsson, Janne Andersson, Jesper Jansson

14 mars: Frimis salonger, Örebro – Pelle Blohm, Nordin Gerzic

19 mars: Landskrona teater, Landskrona – Claes Cronqvist och Daniel Nannskog

20 mars: Kalmar teater, Kalmar – Petter Wastå

21 mars: Malmö live, Malmö

Mer information om turnén och vad som gäller finns via länken och det är TV4/Fotbollskanalen som arrangerar poddturnén ihop med Live Nation. Biljetter hittar man via denna länk.

Veckans läsarbrev

Hej Olof, Hoppas du inser att du förnedrar Sirius fans genom att ta med en fd. spelare som förstörde vårsäsongen för Sirius. Förstår verkligen inte detta beslut. Ser på forum att dom flesta där som tänkt köpa biljetter avstår. Mvh, Lars

Svar: Hur kan jag förnedra Sirius-supportrar genom att bjuda in Joshua Wicks? Det förstår jag inte. Att många är upprörda över det som skett är sin sak och det är givetvis valfritt att gå på Katalin och lyssna på intervjun, men att påstå att jag förnedrar någon är bara fel. För övrigt kommer Sirius tränare, vilket i så fall borde väga upp.

Veckans pengakamp

Diskussionen om fördelningen av tv-pengarna och spelpengarna fortsätter inom Sef. Nu har man bestämt att inför nästa säsong då pengarna skruvas upp (det blir en försiktig uppväxling 2020 då klubbarna fått förskott) så ska man ha ett beslut om hur man gör. Det är givetvis en kamp mellan några större klubbar som vill ha en större del, vilket är förståeligt, och sedan de många mindre klubbarna som inte vill rubba något. Samtidigt är fördelningen mellan allsvenskan och superettan på 75 procent till den högsta serien och 25 procent till andraligan unik i Europa. Om det är rätt? Nej, inte om man ser till marknadsvärdet men det finns ju andra värden. Samtidigt har man ett unikt tillfälle att skifta procentsatser när det är en sådan stor ökning av intäkterna och det hade varit rimligare att gå mot 80-20. Samtidigt är det svårt att ena Sef då 32 klubbar är en stor organisation och det lätt blir kompromisser. MFF, AIK och Blåvitt har andra utmaningar än Norrby, Akropolis och Brage men alla har en röst.

Veckans spelare

Alexander Isak. Otroligt roligt att han tagit chanserna när han fått starta. Uppe i tio mål i liga och cup.

Veckans sorgliga bortgång

Kobe Bryant dog alldeles för tidigt i helikopterkraschen där han och dottern fanns med samt en rad andra personer. På många sätt gripande att inse hur mycket Bryant betytt för människor och det har varit många fina hyllningar. Samtidigt blir det en slags industri av sörjandet i allt från ren business med sålda prylar till sociala medier och där allt och alla vill vara en del av sorgeprocessen. Svårt att förhålla sig till det.

Veckans kommande årsmöte

Svenska Fotbollförbundet kör årsmöte 21 mars och det blir på Norra Latin som vanligt och med efterföljande Kamratmåltid. I SvFF-styrelsen så löper mandattiden ut för styrelseledamöterna Rose-Marie Frebran, Annika Grälls och Anette Karhu. Senast 15 februari ska valberedningen presentera sitt förslag. Sedan i fjol är Karl-Erik Nilsson, Bert Andersson, Lars-Christer Olsson och Jörgen Eriksson valda på två år.

Veckans mediadiskussion

Är TMZ trovärdigt? Sajten var först ut med Kobe Bryants död och det innan anhöriga ens var underrättade. Medier världen över hakade på och hänvisade till TMZ. Rätt eller fel? Ja, det är en kontroversiell sajt som ofta går oerhört långt och var först med Michael Jackons och Princes dödsfall. Samtidigt är det klart att en del medier i USA inväntade egna källor eller andra mer trovärdiga medier. Att det finns ett stort allmänintresse är givet men det kanske kan vara värt att invänta fler medier innan man kör från svenskt håll. Även om snabbheten är prioriterad kan det vara värt att hålla tillbaka några minuter.

Veckans granskning

En Houston Astros-supporter har kollat igenom en hel säsongs matcher för att lyssna efter när det slås i en soptunna för att ta på hur mycket klubben fuskat. Måste bara älska en sådan insats.

Veckans flytt

Nikola Djurdic drog till Kina och så är all fotboll inställd på grund av coronaviruset.

Veckans felaktiga reaktion

Washington Post stängde i veckan av reportern Felicia Sonmez för att hon twittrat om Kobe Bryant och de våldtäktsanklagelser som kom mot honom. Rätt skakande att tidningen agerade på det sättet och även om man lyfte avstängningen så är det många oklarheter. Man kan klaga på tajmingen, men det var en del av Kobe Bryants karriär oavsett hur man såg på honom. Gillar att facket stod upp för Sonmez för det är klart att det måste vara fritt att twittra om det. Därefter har det väckts krav på att Washington Posts ledning att förklara sig. Bland annat har Felicia Sonmez krävt att man berättar hur man såg på det hela och att man inte skyddade henne. Aftonbladets Natalia Kazmierska skriver bra om problematiken kring Kobe Bryant och en del av hans förflutna.

Veckans moderna fotboll

Sheffield United gick i våras upp i Premier League. Därefter har man slagit sitt transferrekord fem gånger.

Veckans spelare II

Branimir Hrgota. Klivet ner i Bundesliga 2 var rätt och nu har han hittat rätt igen. Han är givetvis en bra bit från landslaget, men det är onekligen konkurrens kring att vara med i EM-truppen som anfallare.

Veckans siffror

41. Antalet miljoner som Varbergs kommun måste skicka in i Påskbergsvallen för att den ska hålla allsvensk standard. Ändå fascinerande att SvFF kan ställa de kraven och det bara är att tugga i sig för kommunerna.

Veckans låt

”För Oss” – Jonathan Johansson.

Veckans Leeds United

Underläge med 0-2 i paus hemma mot Millwall i tisdags och det var tydligt att säsongen var över. Inför matchen hade Leeds sex poäng på sju matcher och konkurrenterna närmar sig. En makalös vändning efter paus och seger med 3-2 och man är ny serieledare. Se höjdpunkterna här. Leeds lever ett tag till och har värvat unge fransmannen Jean-Kevin Augustin som tillhör Leipzig men var utlånad till Monaco. Wigan väntar hemma på lördag och då är det risk för ny förlust. Minst 17 ångestmatcher återstår innan plågan är över.

Veckans poddintervju

Häckens lagkapten Rasmus Lindgren är gäst och talar om varför klubben inte infriar förväntningarna om att slåss om allsvenska medaljer, om tränaren Andreas Alms domarsynpunkter, om att utbildas av Ajax, om att bli utfryst och om varför det inte smärtar att det bara blev två A-landskamper. Sedan tidigare finns 250 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.