Lundh: Dagböckerna avslöjar att statsministern inte talade sanning – en nyttig lärdom

Fotbollsfredag med Gusten Dahlin och mig som kom ut på Fotbollskanalen 17:00. Går att se där och på CMore. Vi har med gäster och går igenom läget i fotbollsvärlden.

Veckans eftersläpande reaktion

I veckan blev Dickson Etuhu avstängd från allt kring svensk fotboll i fem år. Då har det gått fem månader sedan den fällande domen mot den tidigare AIK-spelaren. Det har dessutom gått nästan tre år sedan SvFF-höjdaren Håkan Sjöstrands George W Bush-liknande utspel på en presskonferens i maj 2017. Då Sjöstrand bland annat sa: ”En sak kan jag lova er, och det är att vi kommer att jaga er. Vi kommer jaga er så mycket vi bara kan. Vi kommer att göra allt vi kan för att identifiera er och för att få bort er. Vi vill inte veta av er i svensk fotboll. Ni är inte välkomna.” När jag i höstas på ett seminarium om spelbranschen påpekade problematiken med att Etuhu och hans medbrottsling tillhörde en klubb längre ner i seriesystemet och spelade vidare efter Sjöstrand uttalat sig hårt och att SvFF inte gjorde något åt det blev förbundets jurist Tobias Tibell blev irriterad. Han klagade hos arrangören över att jag fick delta. Sedan fick jag ett långt mejl där Tibell påpekade att SvFF gjort väldigt mycket rätt och bra och att jag inte hade koll på fakta. Bland annat hade spelarna inte varit registrerade för sin klubb längre än till 1 oktober 2017 och till 9 maj 2018. Vilket var just vad jag påpekat, dvs att en spelare tillhörde en klubb i ett halvår och en i ett år. Dessutom var Tibell noga med att det måste finns en dom via rättssystemet gentemot spelarna innan man kan göra något. Att SvFF 2013 stängde av ett gäng spelare i Gunnilse trots att polisutredningen lades ner är kanske en annan sak men det är i varje fall inte helt tydligt hur förbundet reagerar och agerar. Det är naturligtvis bra att Etuhu till slut blivit avstängd men varför det ska behöva gå nästan ett halvår från dom i hovrätten till avstängning är underligt. Med tanke på alla olika svängningar kring Östersunds FK så är känslan att SvFF behöver göra en översyn av hur man ska hantera liknande fall. Om SHL kan stänga av spelare inom något dygn borde det inte ta flera månader för SvFF att straffa spelare.

Veckans moderna fotboll

Premier League vill stoppa Sky Sports och BT från att ställa frågor till spelare och ledare om när säsongen kommer i gång igen. Man hotar med att begränsa tillgången på spelare och ledare om man bryter mot det.

Veckans roliga grepp

Engelska Telegraph lät Premier League-domaren Michael Oliver se igenom FA-cupfinalen Chelsea-Leeds från 1970. Slutade med 11 röda kort. Det roliga är att 1997 så fick domaren David Elleray se igenom samma match. Då var bedömningen bara sex röda kort.

Veckans chock

Frisyren på Joakim Nilsson när SVT-sporten 1988 gör reportage om klubbkamraten Jonas Thern. Herregud. Hela reportaget finns via denna länk.

Veckans läsarbrev I

Hej Olof Lundh! Att Corona hysterin har förlamat världen kan vi väl vara överens om och alla ideer som kan få utvecklingen i positiv riktning bör betänkas, eller hur? Fotbollsallsvenskan och Division 1 Måste igång!! Förslag: Allsvensk premiär i juni, börja med tomma läktare, förhandla med Svenska spel o staten att viss del av bettingspelen går till klubbarna för att täcka kostnader, förhandla med de högst betalda spelarna att sänka sina löner, förhandla med de övriga TV kanaler så att de matcher som inte sänds på cmore o andra betalkanaler sänds, spelarna måste komma igång med seriespelet i alla serier, man kan göra det och ändå hålla behöriga avstånd, coronatesta alla aktiva spelare och håll dem i karantän, de friska, det är Du Olof Lundh och dina fotbollskollergor som måste stå emot alla de domedagsprofeter som nu får allt media utrymme. Det finns lösningar, det gäller att vara kreativ o positiv, svårigheter är till för stt lösas, det enda som inte går är nyfödda barn och tennsoldater, Allt annat går att lösa bara man är beredd att kavla upp armarna och jobba för det. Hoppas att dessa rader kan ge dig input och ideer att genomföra Svensk Elitfotboll 2020 verklig Vänligen Roland

Svar: Ledsen, men statsepidemiolog Anders Tegnell har helt andra tankar.

Veckans föregångare

I krönikan för två veckor sedan tillskrev jag Erik Edman metaforen om att dra filten över huvudet eller låta den ligga kvar över tårna kopplat till defensiv och offensiv fotboll. Offside-grundaren Tobias Regnéll mejlade och berättade att Roberto Carlos redan drog den i en intervju med Sid Lowe som publicerades i Offside 2003. Regnéll bjöd även på godbiten att Erik Edmans mamma alltid prenumererade på tidningen åt sonen och hörde av sig med adressändringar när Edman bytte klubb. Vilket han ju gjorde rätt ofta.

Veckans Tegnell i fotbolls-Sverige

Om Anders Tegnell får symbolisera den svenska strategin mot corona och där Sverige går en egen väg så kan man lugnt konstatera att Stockholms FF gjort likadant i fotbolls-Sverige. Man ville till skillnad från resten av distrikten dra i gång seniorfotboll i helgen. Inte helt populärt. SvFF-basen Karl-Erik Nilsson ska ha framfört till StFF att han inte var helt nöjd med att man inte gick i fotbollsfamiljens ledband. Det hela slutade med att StFF fick mothugg av Folkhälsomyndigheten som satte stopp för alla seniormatcher. Något som även ledde till stopp för träningsmatcher i resten av landet och StFF är inte det populäraste distriktet i svensk fotboll.

Veckans helomvändning

Liverpool har redan ändrat på beslutet att skära i de anställdas löner men då inte spelarna. Nu följer Tottenham efter och gör helt om kring klubbens anställda.

Veckans moderna fotboll II

Newcastle ser äntligen ut att få en ny ägare efter Mike Ashley som varit minst sagt ogillad. In kommer Saudiarabiens statliga investeringsfond och totalt betalar man närmare fyra miljarder kronor för klubben. Ordförande för fonden är landets kronprins Mohammed Bin Salman som även är mer känd för mordet på Jamal Khashoggi och när han fängslade en rad affärsmän och pressade dem på pengar innan han släppte dem. Ur askan och i elden, eller vill supportrarna bara ha framgångar oavsett vem som pumpar in pengar? Borde vara en lätt fråga men är det inte och supportrarna är rätt maktlösa. Konstigt att Premier League inte är mer mån om sin image och ser till att införa regler som gör att man kan stoppa regimer som inte respekterar mänskliga rättigheter. Bra text av Barney Ronay i Guardian.

Veckans läsarbrev II

Vad jag hört är att alla finska fotbollslandslag har smeknamn på fåglar! Med vänlig hälsning, Roland

Svar: A) Det var helt nytt för mig. B) Förstår inte att man vill sätta landslagets smeknamn på sexleksaker.

Veckans datum

Allsvenskan för herrar ska dra i gång 14 juni. Om det verkligen blir spel då? Nja, minns fortfarande hur Karl-Erik Nilsson under Uefa-kongressen i början av mars var övertygad om att Sverige skulle spela EM-premiär mot Spanien den 15 juni.

Veckans förklaring

Om någon undrar varför många idrottsorganisationer vill vara baserade i Schweiz så är ett svar att det är svårt att åka dit för brott. När USA nyligen presenterade nya åtal mot fifflande fotbollshöjdare så är Schweiz på väg att lägga ner en åtalspunkt mot Sepp Blatter. Och det efter närmare fem års utredning.

Veckans läsarbrev III

Tack för en bra krönika som vanligt. Men synd att den inte lyfter hur många föreningar det verkligen är som idag verkligen är allvarligt hotade av virusets framfart. Jag jobbar som kanslist i en innebandyförening som inte kan kallas stor. Vi fick 10 inställda matcher (från alla nivåer) och efter att ha räknat ut ett snitt vad vi tjänar i kiosker, lotteri och inträde (på de matcher vi har det) förlorade vi bara där ca87000kr. Nu är detta räknat på ett säsongs snitt för matchernas olika serier men vi vet att det alltid kommer lite extra de sista matcherna för att se på barnbarnen osv. 2 av matcherna var också kval upp till Allsvenskan och skulle ha dragit fulla hus och säkert haft stor omsättning i kiosker och lotteri, det har det haft tidigare år. Även olika sponsorer som skänker en extra slant för att synas på dessa matcher. Nu är tiden vi/jag ska ha kontakt med sponsorer och samarbetspartners för att säkra upp kommande säsongs sponsring. Det är väldigt få företag som kännersig trygga att ingå avtal om det idag och många går redan så dåligt att de säger att vet att de inte kommer kunna vara med. Vi räknar med ett tapp på minst 100000kr på denna viktiga post för oss små föreningar. Det är 55-60% av vår totala sponsring för ett år. I slutet av sommaren ska vi betala in nästa säsongs seriespel för alla våra lag. Regeringen måste ge mer pengar till RF om Sveriges fantastiska föreningsliv ska klara av detta. Annars förlorar vi en stor stark kraft i samhället som verkligen gör nytta. Jag vet att detta är fotbollskanalen och "ska" handla om fotboll men jag har inte sett någon media prata om hur detta drabbar det ideella, bara elitlagen. Trevlig helg och håll dig frisk. VH Gustaf

Svar: Det är väl därför den extra halva miljarden som staten skjuter till kommer att främst gå till den ideella idrotten.

Veckans känslighet

Emelie Condrup är styrelseledamot i FC Rosengård och samtidigt storsponsor till Malmö FF. Condrup är marknadsansvarig på Eleda som är ny namnsponsor till Malmö FF. När det nya samarbetet presenterades så lyfte Condrup att MFF:s damsatsning var viktig för Eledas val att gå in i ett femårsavtal med klubben. Det talas om att det inte är helt friktionsfritt i Rosengårds styrelse efter detta.

Veckans läsarbrev IV

Hej Olof, Som fotbollsnörd och före detta fotbollsledare i Göteborgstrakten, så känner jag att jag måste kontakta Dig. Såsom det ser ut nu med fotbollen i dag, i Sverige i dessa Corona-tider så är det ju ett utsökt tillfälle att nu göra det enda rätta i Sverige, alltså lägga om och börja spela höst - vår. Förbundets halvmesyr med en halv allsvensk säsong bara är ju skrattretande. Hoppas att Du vill ta upp detta och driva denna linjen stenhårt i media. Mvh / Lennart

Svar: Jag ser det annorlunda för svensk fotboll är mer än allsvenskan. Skrev om det häromveckan.

Veckans icke-Ulf Lundell

Om en inställd spelning också är en spelning så är en inställd cup också en cup, men så är det inte. Däremot förståeligt att Svenska Cupen för damer 2020 ställs in med tanke på läget. Kring herrarnas cupspel är det ännu oklart om det blir något, men så mycket är klart att AIK får platsen i Europa League-kvalet om man ställer in herrarnas cupspel.

Veckans läsarbrev V

Hej Olof vad är problemet med att det heter damallsvenskan???!! mvh Mats

Svar: Det vore inget problem om det även hette herrallsvenskan, men att en serie heter allsvenskan och en annan damallsvenskan är fel.

Veckans streaming

Sett klart Sunderland Til I Die säsong 2 på Netflix och även om det inte var lika hög kvalitet som första säsongen så var den fortsatt bra. Framför allt de första avsnitten. Kan även rekommendera både ”Take the Ball, Pass the Ball” och ”Hillsbrorough” som finns på C More.

Veckans mörker

Skurups kommun jagade till slut i väg rektorn Mattias Liedholm för att han ifrågasatte slöjförbudet då det är olagligt. Först stängde man av honom och nu har kommunen som är SD- och M-styrd köpt ut skolrektorn.

Veckans Greta Garbo

Englands förre landslagsmittfältare David Batty som slog igenom i Leeds men även spelade för Blackburn och Newcastle. Efter att han slutade med fotbollen 2004 har han knappt varit synlig. I veckan dök han upp på Leeds twitterfeed där han klappade för de sjukvårdsanställda ihop med bland andra Mark Viduka.

Läsarbrev VI

Hej Olof Jag har en tanke på kroppskontakter i fotboll jag ser mitt barnbarn i U17 Bjärred och ser inte det är mindre kroppskontaket än när jag ser t.ex när Hammarby- Mff spelar Det jag tycker är att det inte är någon skilnad om allsvenskan måste spela med tomma läktare Vi måste kämpa för fotbollen Bajenhälsningar Bertil

Svar: Förstår din poäng men FHM och Anders Tegnell styr det där och kan inte ge klart besked kring hur man resonerar kring undantaget för barn och ungdom mer än att man anser det är bra med rörelse för den gruppen.

Veckans låt

”At The Door” – The Strokes.

Veckans siffror

50 000. Antalet kronor som Mikael Tegebjer är ute efter i en kampanj för att kunna ge ut Buster-serien Åshöjden i fyra volymer. Älskade böckerna av Max Lundgren och gillade givetvis även serien. Ser lovande ut kring insamlingen och kunde bli en skön revansch för Tegebjer som annars är känd för att han lade ner tidningen Buster.

Veckans läsarbrev VII

Hej, Vem påverkas mest av att ligorna inte får några pengar från tv-bolagen? Är det spelarna och högt uppsatta styrelsemedlemmar vars löner krämar ur föreningen på pengar? Eller är det ligorna? Vem ska man tycka synd om? Ska man tycka synd? Sofiane

Svar: Det är klubbarnas ekonomi som påverkas i första hand och det slår mot ägare oavsett form på dem, men även mot anställda och då främst mot dem som inte är spelare. I förlängningen är det givet att det även kan slå mot spelarna om en klubb skulle gå i konkurs. Det är väl synd om alla som bryr sig om klubbarna och som jobbar för dem, men samtidigt har många trots ökande intäkter inte sparat något för framtiden utan skickat ut pengarna ännu snabbare än de kommit in.

Veckans läsarbrev VIII

Tror du Zlatan spelar i Hammarby i höst? Anthon

Svar: Nej, det tror jag inte. Jag ger det 0,01 procents chans men det har trots allt gått upp från 0,00. Att han tränar med Hammarby i det här läget är inte särskilt konstigt. Antingen slutar han helt eller så blir det ett år till ute i Europa. Sedan hade jag gärna sett Zlatan i Hammarby. Det hade onekligen varit något oerhört att se honom sluta cirkeln i allsvenskan 21 år efter att han debuterade för Malmö FF.

Veckans Leeds United

Legendaren Norman Hunter dog under fredagen efter en kamp mot coronaviruset. Han var med och vann VM-guld med England 1966 och var tongivande i Leeds under klubbens främsta år när man vann ligan två gånger, FA-cupen och vann i Europa och tillhörde ett av de främsta lagen. Mittbacken gjorde över 700 matcher för klubben och hyllningen på Twitter är fin. Hunter var känd som en riktig hårding – smeknamnet ”Bite Yer Legs” skvallrade om det - och han ville alltid ta vara på att domaren generellt var generös i bedömning av den första tacklingen i varje match, även om de som spelade med honom lyfter fram att han kunde spela också. Hans slagsmål med Francis Lee är klassiskt. När jag hösten 2001 var i Leeds och gjorde ett reportage om klubben i Offside (tyvärr finns det inte digitalt) så fick jag loss hemnumret till Norman Hunter som då jobbade för BBC som expert. Han var hård även på telefon, och var inte helt nöjd med att jag hade hans nummer, men jag fick ställa lite frågor om Leeds framfart. I höstas sa Hunter att han drömde om att Leeds skulle nå Premier League innan livet var över. Tyvärr blev det inte så.

Veckans poddintervju

Finlands lagkapten Tim Sparv är gäst i podden och talar om det typiska i att EM skjuts upp när Finland kvalat in, om att hans kontrakt löper ut, om chocken att flytta från Southamptons akademi till Halmstads BK och mycket mer. Sedan tidigare finns över 260 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.