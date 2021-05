Lundh: EM borde inte offras när Fifa och Uefa slåss om pengar och makt

Helgens måste

Sverige-Finland på Friends Arena lördag kväll. En av två svenska träningsmatcher inför EM. Det är avspark 18:00 och sändningen börjar 17:30 på C More och TV4. Därefter väntar Champions League-finalen Manchester City-Chelsea med avspark 21:00. Ska under dagen försöka fånga upp en del av Brentford-Swansea om en plats i Premier League. En match med avspark 16:00. Innan dess ska jag hinna med en boksignering i Gamla Stans bokhandel på lördag 12-14.

Helgens avstå

VM i ishockey. Starkt att slå Storbritannien.

Veckans agentskifte

Dejan Kulusevski är på väg att byta agent. Tidgare har Stefano Sem tagit honom till Italien och Atalanta samt på lån till Parma och assisterat vidare till Juventus som gav ett stort kontrakt. Nu är Alessandro Lucci på väg att ta över enligt flera uppgiftslämnare. Han har bland annat Bonucci och Cuadrado i Juventus och var 2019 med på Forbes lista över framstående agenter men föll bort 2020. Det är naturligtvis känsligt när man skiftar agent och ett tungt slag för Sem som hjälpt Kulusevski från starten, men sådan är den här världen. Uppenbarligen upplever Kulusevski att han behöver en större agent och det är betydligt vanligare med skiften i dag och det är inte sällan rekryteringen sker i omklädningsrummet där andra spelare agerar för sina agenter. Ännu är det inte kommunicerat och Stefano Sem har inte svarat på sms, men det kommer framöver.

Veckans filmsnutt

Gillade den danska truppresentationen. Ändå ganska enkel, men kul.

Veckans superligaeffekt I

Trots pressade tider kan Uefa höja prispengarna i Champions League. Häromåret skulle de krympa för att stå för pandemiunderskottet. Fotbollen är verkligen skicklig på att spegla samhället.

Veckans startelva

Tänk att Joakim Nilsson och Pierre Bengtsson går in i startelvan mot Finland och ändå inte är med i EM-truppen. Säger en del om skakigheten i det svenska försvaret.

Veckans marknadsnotering

Efter att Premier League i början av 2020 sålde rättigheterna i Norden i sex år till Nent i en affär värd 22-23 miljarder kronor (både norsk och engelsk press har det beloppet) så går ligan vidare med att erbjuda sexårsavtal på fler marknader. I runt 40 länder i Europa är rättigheterna ute. Tydligt att man är rätt för skiftningar och vill ha större trygghet i inkomster än att försöka elda på med auktioner var tredje år.

Veckans kappvändare

Boris Johnson. Nu är det väl inte kappans fel att vinden vänder, men den brittiske premiärministerns svängning från att gilla superligan till att avisera motstånd mot den är fascinerande. Om än inte så förvånande.

Veckans coronabevakning

Ska sägas direkt att landslaget gör så gott man kan utifrån pandemin och har under veckan i Båstad haft presskonferenser och ledarträffar IRL istället för digitalt. Så ingen skugga på SvFF. Däremot är det så tydligt att distansen ökat mellan bevakande medier och landslaget vilket även tar bort en del av kittet som funnits där emellan. Att man kan hinna småsnacka med en ledare eller en spelare om annat än direkta frågor med mikrofon på golvet framför ett podium. Presskonferenserna blir mer laddade och det är dessutom lätt att en fråga kan misstolkas, precis som ett svar jämfört med när man stod i en mixad zon med spelarna. Då kan man fånga upp kroppsspråk, minspel och annat på ett tydligare vis och skjuta in nyanseringar. Ja, det blir sämre för alla så här, åtminstone jämfört med mer närhet. Distanseringen har pågått ett tag men med corona är det som om den hoppade flera år framåt i tiden. Bara hoppas att det går att skruva tillbaka när pandemin är under kontroll. Inser att det möjligtvis är en trygghet att sitta med en lagkamrat eller två på podiet men det är också tydligt hur svar smittar av sig. För det är enkelt att instämma med föregående talare.

Veckans lönelista

Trots allt dominerar inte fotbollsspelare på lönelistan över världens idrottare. Även om Messi, Ronaldo och Neymar ligger högt.

Veckans obegripliga

Belarus kapade ett Ryanair-flyg. Tänk att Uefa för bara några veckor sedan gav landet ett U19-EM. Svårt att förstå.

Veckans superligaeffekt II

Det enda man kan vara säker på att advokater kommer att tjäna mycket pengar. Nu hotar Uefa Juventus, Real Madrid och Barcelona med uteslutning ur Champions League och bötestraff. Det är svårt att följa alla turer för det lär svänga och jag tror det när jag ser det. Det blir domstolen givetvis. Räkna med hårda tag.

Veckans marknadsnotering II

Alltid intressant med Osynliga Handen som bland annat skriver om en skiftande transfermarknad. Som att unga spelare blir vanligare och vanligare.

Veckans på tiden

Uefa är på väg att avskaffa bortamålsregeln. Det är på tiden. En gång i tiden gick regeln att förstå med tanke på bökigheterna kring att resa och att det verkligen var en nackdel. Så är det inte längre. Intressant tråd här om varför Uefa INTE borde göra det. Kanske bidrar borttagande till färre mål, det återstår att se. Framför allt har jag velat ta bort den i förlängning där laget som börjar hemma kan få 30 minuter extra att göra ett viktigt mål.

Veckans podcastinsats

Fotbollskanalen On Tour rullar på och det är vår dagliga EM-podd som kör på så länge Sverige är med i EM. Missa inte när Andreas Sundberg, Martin Petersson och jag punktmarkerar det svenska landslaget och dagligen sammanfattar läget kring landslaget. Senaste avsnittet hittar du här. Finns på alla plattformar och se till att prenumerera på Fotbollskanalen On Tour EM 2020 för att inte missa något om allt från träningar till utlovade nakenchocker av en presschef.

Veckans pokal

Elva kilo tung. Över en halv meter hög. Nya Europa Conference League-pokalen är rätt pampig. Sedan lär det dröja innan den har satt sig, om ens någonsin. Det återstår att se, men i höst börjar lagen spela om den.

Veckans överraskning

Maxi Allegri återvänder till Juventus och Andrea Pirlo får sluta. Allegri skulle ju till Real Madrid där Zinedine Zidane slutar.

Veckans lyssning

Om ni inte tagit er in på Matchen som Radiosportens Richard Henriksson gör varje vecka så har ni missat något. Med fokus på en match berättar fotbollsspelare om hur de upplevde det men det vävs snabbt ut till mer. Snyggt producerat. Rikligt med klipp från SR:s arkiv.

Veckans läsarbrev I

Hej Olof! Varför problematiserade ingen att Azerbaijan var med i Eurovision? Det är ytterst problematiskt hur makten går i familjen i Azerbaijan. De borde inte få TV-tid i världens största program! Om man jämför med hur mycket det problematiseras att EM spelas i landet är Eurovision-deltagandet knappt en droppe i havet. MVH Tage

Svar: Bra fråga, men jag är inte inne i Eurovision och rör runt. Du har givetvis en poäng, men det har inte varit så problematiserat att Baku är en av värdstäderna i sommarens EM. Det är trots allt bara ett drygt halvår sedan kriget mellan Azerbajdzjan och Armenien upphörde. Förhoppningen är väl att sådana här saker problematiseras oftare. Nu blev det mest liv kring huruvida det italienska bidragets sångare hade tagit kokain eller inte. Gillar att Aftonbladet frågade honom på presskonferensen efteråt, men det krävs nog att tävlingen ska gå i Baku för att det ska bli en fråga att lyfta.

Veckans mindre överraskning

Antonio Conte lämnar Inter. Tror knappt folk inser hur risig mästarklubbens ekonomi är. Inte nog med att klubben satt sig i knät på en hedgefond, Oaktree

Investment har lånat ut knappa tre miljarder kronor, det visar sig att de kinesiska ägarna pumpat upp sponsoravtalen på egen hand. Det är ett problem på flera sätt, dels när bolaget inte får ut pengar från Kina, dels att det är svårt att sälja Inter. Risken är att Inter följer Milan och hamnar under ägande av en amerikansk fond. Det kan bli en dyr mästartitel.

Veckans simulering

Ola Lidmark Eriksson som är välkänd från Fotbollslabbet har simulerat EM. Kul läsning.

Veckans fotboll blir handboll

Champions League kan bli Final Four. Uefa funderar på att lägga semifinaler och final i en stad framöver.

Veckans koll på svenska EM-spelare inför transfersommaren

Tillsammans med kollegorna Andreas Sundberg och Martin Petersson har vi sammanställt kontraktslängd, värde och sannolikhet för en flytt för de 26 spelarna. Finns en del som kan skifta klubb.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof, Läste följande skriv i din krönika om Roy: "Det var också rörande att se honom hyllas och i den bästa av världar hade han fått komma till både Malmö och Halmstad för att få samma tack." Vi har ju Roys hörna och jag har sett Roy flera gånger intervjuas och hyllas på stadion. Så jag är rätt säker på att han vet vilka känslor vi har för honom. Hans betydelse kan inte överskattas. Tyvärr sammanföll hans storhetstid i Malmö med en publiktorka utan dess like. Jag glömmer inte den dagen när Örgryte kom på besök våren efter de hade blivit svenska "mästare", och Roys pågar städade av dem med 3-0. När 3:an hade trillat in höjde en murarbas på ståplats sin stämma och röt -Örgryte - svenska mästare, ha, ha, ha. Det ekade skoningslöst i den råa betongen... Hälsningar Ulf

GOKVÄLL sena timmen ! Läste din krönika, hyllning till Roy. Härligt o bra skrivet. MEN glömde ! Dansk Mästare med FCK 😉 Då var Colin Toal ass. och han öppnade dörrarna för mig till alla års samarbete med FCK. HA DE GOTT Olof ! HOPPAS vi snart ses på arenorna ( VÅNGA). Bertil

Hej! Läste just din fina krönika om RH:s fantastiska tränargärning. Från en 12:e plats för HBK och nästan nedflyttning 1975 till ett exceptionellt guld året därpå med nästan bara "närproducerade" spelare. Minns själv ngn match HBK-Morup typ 1967 i gamla div 3 inför 500 närmast sörjande på Örjans vall och det otroliga lyft chansningen med att rekrytera RH innebar. Jmf Potter... Ps.Gillar on tour-podden och bättre Giants än Eagles! H

Svar: Många reaktioner på krönikan om Roy Hodgson som nu lägger av och det är klart att om några missförstår så har man skrivit fel. Tanken med att vilja ha en hyllning i Sverige hängde ihop med att han slutar nu, inte att han givetvis hyllats genom åren. Jag kunde säkert nämnt FC Köpenhamn också. Bara att ta nya tag, men klart är att Roy Hodgson är uppskattad.

Veckans Leeds United

Väntan på om Marcelo Bielsa blir kvar eller ej. Ångest! Men det är klart att laget inte dog ut på slutet, snarare tvärtom.

Veckans poddintervju

Förhoppningen är att ha en svensk EM-spelare på måndag. Sedan tidigare finns en bra bit över 300 intervjuer. Gå in via länken här. Då kan ni garanterat hitta en hel del att lyssna på.