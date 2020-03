Lundh: Förbundskapten Andersson ogillar att byta ut spelare – men EM är långt borta

Sverige-Ryssland var planerat för lördag kväll på Friends Arena. Därefter skulle landslaget ha åkt till Cypern för en bortamatch på tisdag. Landslagssamlingen med två matcher skulle ha varit Janne Anderssons sista inventering inför EM i sommar.

Ända sedan förbundskaptenen och hans assisterande Peter Wettergren vände hem från Qatar – är det någon som minns tragedin med ett nerskjutet plan över Iran som hängde över det lägret – så har de rest mycket runt om i Europa för att kolla spelare.

I förra veckan skulle de ha presenterat truppen till marssamlingen och det troliga är att den hade varit lite större för att granska fler spelare. Allt med sikte på en flerstegsraket som skulle börjat med en trupputtagning 13 maj, tre olika läger och sedan EM-premiär i Bilbao mot Spanien 15 juni.

Tänk att det bara är tre veckor sedan jag intervjuade Karl-Erik Nilsson under Uefa-kongressen i Amsterdam och han sade följande: ”Jag är mycket hoppfull och optimistisk. Men vi ska ha respekt och följa frågan noga. Jag räknar med att vi spelar i Bilbao öppningsmatchen.”

Verkligheten blev en annan och covid-19 satte dock stopp för mästerskapet. Nu är det framflyttat ganska precis ett år även om bara ramdatumen är satta. Om det blir en exakt kopia så spelar Sverige EM-premiär i Bilbao måndagen 14 juni 2021.

Frågan är vilket manskap Janne Andersson mönstrar då? Han gillar ju inte att ändra för mycket. I dessa karantäntider har man mer tid och jag har roat mig med att ta fram snittelvor när det gäller förbundskapten Anderssons tävlingsmatcher. Både helheten och för varje moment:

Startelva efter speltid i alla 31 tävlingsmatcher:

Robin Olsen - 2 700 minuter - Mikael Lustig - 2 090, Victor Lindelöf - 2 115, Andreas Granqvist - 2 421, Ludwig Augustinsson - 2 007 - Viktor Claesson - 1 442, Sebastian Larsson - 1 791, Albin Ekdal - 1 677, Emil Forsberg - 2 179 - Marcus Berg - 2 414, Ola Toivonen – 1163.

Avbytarbänk efter speltid: Kristoffer Olsson – 903, Jakob Johansson – 829, John Guidetti – 797, Robin Quaison – 758, Jimmy Durmaz – 683, Emil Krafth – 598, Pontus Jansson – 548, Filip Helander – 504, Gustav Svensson – 498, Pierre Bengtsson – 450, Oscar Hiljemark – 447, Martin Olsson – 355

Facit: 18 segrar, 6 oavgjorda och 7 förluster.

Målskillnad: 61-25.

Använda spelare: 38 stycken.

Startelva efter speltid i minuter i EM-kvalet 2019 över tio matcher:

Robin Olsen – 810 - Mikael Lustig – 610, Filip Helander – 450, Andreas Granqvist – 630, Pierre Bengtsson – 450 - Sebastian Larsson – 659, Kristoffer Olsson – 814, Albin Ekdal – 528, Emil Forsberg – 608 - Robin Quaison – 758, Marcus Berg - 688

Avbytarbänk efter speltid: Alexander Isak – 361, Victor Nilsson Lindelöf – 360, Ludwig, Augustinsson -360, Viktor Claesson – 297, Pontus Jansson – 270, Emil Krafth – 201, Marcus Danielson 180, Gustav Svensson – 104, Sebastian Andersson – 91, Kristoffer Nordfeldt – 90, Muamer Tankovic – 90, Mattias Svanberg – 90, Riccardo Gagliolo - 90

Facit: 6 segrar, 3 oavgjorda och 1 förlust.

Målskillnad: 23-9.

Använda spelare: 28 stycken.

Om man jämför totalelvan med EM-kvalet så är det några saker som sticker ut och det är främst skador och annat som gjort att Ludwig Augustinsson, Viktor Claesson och Victor Lindelöf inte varit med mer. Dessutom lade Ola Toivonen av efter VM och det har öppnat för att olika spelare fått alternera där.

Det stora som hänt under EM-kvalet är att Kristoffer Olsson etablerade sig i startelvan och det gick lite lättare när Claesson blev skadad och Sebastian Larsson fick spela mer till höger. Under Nations League hösten 2018 var Isaac Kiese Thelin alternativet men under EM-kvalet tog Robin Quaison platsen i elvan.

Pierre Bengtsson kom in i startelvan när både Augustinsson och Martin Olsson gick sönder. Han låg oerhört bra till att få spela EM i sommar och något han längtat efter med tanke på att han var nära EM 2016 men ett klubbyte kostade honom den platsen. Nu ska han hålla klassen och inte utmanas för att vara med 2021.

Om man kollar bänken i sammanställningen över EM-kvalet så är det en rad spelare som fick speltid bara för att Sverige kunde matcha B-laget i mötet med Färöarna. Det vill säga att skillnaderna mellan truppens reserver och förbundskaptenens favoriter är egentligen ännu större.

Det är slående hur lite Janne Andersson skiftar. Inget fel i det då resultaten inte går att ifrågasätta. Det är i det perspektivet man måste se hur förbundskaptenen kommer att hantera Marcus Berg, Sebastian Larsson och Andreas Granqvist som gjort jobbet i landslaget fram till nu.

Samtidigt hinner det hända mycket fram till nästa vår och vi har ingen aning om hur komprimerat spelschemat blir. Och hur det påverkar spelare. Kanske blir det extra slitsamt för äldre spelare som Larsson och Granqvist att spela allsvenskt in i december och sedan dra i gång till våren?

Marcus Berg tillhör i dagsläget ryska Krasnodar men valde ett ettårskontrakt förra sommaren. Flyttar han hem till Blåvitt i sommar? Finns det ens andra alternativ på en fotbollsmarknad som säckat ihop? Vad betyder det för Berg? Hur starkt går rivaler som Alexander Isak, Sebastian Andersson och Robin Quaison?

Kina-flytten och jakten på en EM-plats kan bli tuff att hantera för Marcus Danielson. Han hade haft större chans att vara med i sommar än efter ett år i den kinesiska ligan. Det ska sägas att Danielson imponerat på förbundskapten Andersson och kan knuffa ut Emil Krafth. Eller om Pontus Jansson och Filip Helander har fortsatta skadeproblem är Danielson först i kön.

Mikael Lustig har varit stark i landslaget men skulle lagt av efter EM, även han kan svaja till. Gustav Svensson är också en spelare det går att sätta ett frågetecken efter. Samtidigt har han lojalt fyllt rollen i truppen och sedan hoppat in när Sverige behövt stänga matcher. Den typen av insatser verkar inte Janne Andersson glömma borta i första taget.

John Guidetti hade inte gått att räkna bort från EM-truppen med tanke på att han varit med i varje landslagstrupp utom i mars 2019, men fick tyvärr inget riktigt lyft i Hannover på grund av skada och virus. Nu får han en ny möjlighet att hitta en bättre klubb än Alaves som ger honom ännu mer speltid.

Klart är att det finns några givna vinnare. Viktor Claesson hade garanterat missat EM i sommar, men får nu en chans. Även Ludwig Augustinsson som haft en jobbig och skadefylld säsong kan bli starkare. Martin Olsson, då? Hälseneskadan som hållit honom borta från spel sedan december 2018 talar inte för honom.

Ytterligare spelare som får möjlighet att stärka sina möjligheter än mer under året är Jimmy Durmaz, Ken Sema, Oscar Hiljemark, Isaac Kiese Thelin, Jordan Larsson, Sebastian Holmén, Simon Gustafsson, Muamer Tankovic, Riccardo Gagliolo, Jakob Johansson och Mattias Svanberg.

Det blir också intressant att följa Dejan Kulusevski efter flytten till Juventus. Tar han omedelbar plats i laget? Eller går han på lån igen? Den typen av flyttar är givetvis utvecklande men det finns alltid en risk. Inte så att det är något att tveka kring, men speltiden är givetvis viktig.

Om jag nu skulle roa mig med att ta ut Janne Anderssons EM-trupp 2021. Hur ser den ut? Ja, det blir idel säkra kort för det är förbundskaptenens väg och vi kan nog räkna med att han håller fast vid det. Ta bara hur han höll fast i lagkapten Granqvist när det blåste snålt kring honom efter en rad svaga insatser.

EM-truppen 2021

Målvakter: Robin Olsen, Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt.

Backar: Marcus Danielson, Mikael Lustig, Victor Lindelöf, Andreas Granqvist, Filip Helander, Pontus Jansson, Ludwig Augustinsson, Pierre Bengtsson

Mittfältare: Viktor Claesson, Dejan Kulusevski, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, Sebastian Larsson, Gustav Svensson, Muamer Tankovic, Emil Forsberg.

Anfallare: Marcus Berg, Robin Quaison, Alexander Isak, Sebastian Andersson.