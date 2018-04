Lundh: Fotbollen måste bli ännu bättre på att visa sitt värde

Helgens måste

Långhelg väntar med boksignering i Solna fredag inför AIK-Sirius och lördag i Göteborg inför derbyt mellan Blåvitt och Häcken. På söndag är det studio med de allsvenska matcher matcherna Djurgården-Hammarby och Kalmar-Malmö. Därefter väntar ledigt över Valborg och första maj. Den 1 maj kollar jag in Göran Olssons tillbakablick på 1968.

Helgens avstå

Onyttigheter. Efter en månads boot camp inser jag att det behövs en månad till av boot camp för att hantera VM i Ryssland. Start i gryningen på valborg.

Veckans debatt

P1-programmet Medierna – för övrigt ett favoritprogram - lyfte i förra veckan att fler och fler sportjournalister jobbar för spelbolag. Verkligen högaktuellt och absolut ett hot mot en fristående journalistik. Däremot är det fel att bara lägga det här på individer som givetvis också har ett ansvar, men det ligger inte bara hos dem. Även om jag inte representerar något spelbolag och försöker skriva om baksidorna av industrin vore det direkt korkat att påstå att jag inte är spelberoende, om än indirekt. Kolla bara vad TV4, C More och Fotbollskanalen.se har annonser från och likadant är det för Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Discovery, MTG och en rad andra medieaktörer. Det handlar om stora pengar och utan den hade medierna haft det än tuffare att anställa journalister och köpa sporträttigheter. Annonseringen från spelbolagen närmade sig fem miljarder kronor 2017 och förväntas öka 2018. Bara att hoppas att omregleringen som regeringen vill genomföra till 1 januari 2019 ger en begränsning av kampanjer och erbjudanden och på så sätt begränsar utnyttjandet av spelberoende. Resumé hade i veckan en granskning av spelbolags marknadsföring som är nyttig läsning.

Veckans rekommenderade läsning

Fredrik Strages text om Avicii var stark, över hur bilden av artisten ändrades av hans sorgliga självmord. Även Måns Mosessons reportage om industrin som Avicii verkade i är talande om en brutalitet där pengarna måste in.

Veckans nya tider I

Miljardären Shahid Khan som äger både Jacksonville Jaguars Fulham har lagt ett bud på Wembley. Kahn är född i Pakistan men flyttade till USA för att studera för 50 år sedan och har blivit miljardär på stötfångare till bilbranschen. Nu har han bjudit runt nio miljarder kronor (uppgifterna varierar) för engelsk fotbolls främsta arena och tanken är att NFL ska kunna placera matcher där utöver avtalet man har med Tottenham om två matcher per säsong i tio år på klubbens nya arena. Vad ett eventuellt Wembley-köp betyder för Fulham och Craven Cottage återstår att se. För det engelska förbundet handlar det om att frigöra pengar för att satsa på fotboll, men att landslaget och cuper ska bli kvar på Wembley. Något även Khan är tydlig med.

Veckans Fifa-turer

Fifa-basen Gianni Infantino har kallat till ett krismöte då han vill att man ska tacka ja till ett bud från investerare som vill sätta in 200 miljarder kronor i Fifa för att skapa ett nytt klubblags-VM men även ett nytt landslagskoncept som liknar Uefa:s Nations League. Pengarna ska in…

Veckans populism

Journalisten Gleen Moore lyfter fram att när tusentals fans protesterar mot försäljningen av Wembley så talar politiker om att FA måste lyssna på fansen, men när 100 000 fans skriver på ett upprop om att undersöka införandet av säker ståplats så avfärdas det som en högljudd minoritet.

Veckans avsked I

Martin Kellerman slutar med Rocky. Herregud. Är det tillåtet att sluta så?

Veckans dokumentär

Efter att Avicii gått bort såg jag ”True stories” på SVT Play och det var en brutalt närgången skildring av en person som var fast i ett maskineri som levde på honom.

Veckans nya tider II

Efter budet på Wembley från Shahid Khan har det blivit en del tuffa reaktioner i England. Om att det engelska fotbollförbundet säljer sin själ och att inget är heligt längre. Därför skönt med en del kloka personer med perspektiv som pekar på att när England vann VM 1966 på Wembley så var arenan privatägd, och att FA först köpte Wembley 1999 efter att den funnits sedan 1923. För övrigt revs originalarenan under 2002 och 2003 efter att ha stängt i oktober 2000 och man byggde sedan en ny på samma plats och det är den som säljs.

Veckans avsked II

Andrés Iniesta. En av förgrundsgestalterna i det som var ett av världens genom tiderna bästa klubblag och landslag. Titlarna säger allt: EM, VM, Champions League och en rad inhemska liga- och cuptitlar. Dessutom med en sällan skådad värdighet.

Veckans beslag

Guldtackor fanns hos en av de andra misstänkta i härvan kring ÖFK-basen Daniel Kindberg. Bara beskrivningen av den misstänktes brist på inkomst samt tillgångar gör att frågorna blir fler. Minns också tillbaka när en journalist på en lokaltidning berättade om en ordförande i en allsvensk klubb som hade polisanmält stöld av en stor summa kontanter, men som ändrade sig när han fick frågor om var pengarna kom ifrån. Då hade plötsligt inte några kontanter försvunnit.

Veckans Leeds United

När man inte trodde att det kunde bli värre så kom nyheten om att Leeds åker till Burma på eftersäsongsturné. Burma!?! Stålarna måste in…

Veckans låt

”Tonya Harding” – Sufjan Stevens

Veckans poddintervju

Socialminister Annika Strandhäll har ansvaret för idrotten och hon är gäst och berättar om hur hon ser på VM i Ryssland, om baksidan av vårt spelberoende och om Sverige ska söka stora mästerskap. Podden finns ute i gryningen på måndag, men går även att se 21:15 på Sportkanalen på måndag. Sedan tidigare finns över 190 poddintervjuer med olika svenska fotbollsprofiler via länken.

Veckans avsked III

För fyra år sedan presenterades Lagadère som räddningen för Friends Arena. Både före och efter det lyftes den fransk-tyska sportjätten fram som en frälsare i svensk idrott och jobbade med golf, tennis, fotboll, STCC och hockey, men som jag skriver i en krönika i Dagens Industri blev det inte mycket av löftena. Lagadère är på väg att avveckla verksamheten i Sverige och har sålt eller avbrutit det mesta och bara de fem senaste åren har man förlorat 280 miljoner kronor.

Veckans citat

”Jag pratade med Zlatan i tisdags. Han meddelade att han inte ändrat sig angående landslagsspel – det är nej som gäller.”

Landslagschefen Lasse Richt dödade till slut VM-debatten om Zlatan. Sent i tisdags släppte för övrigt Zlatan en reklamfilm där han inte svarade när ”Janne” ringde. Till slut blev det för mycket även för Janne Andersson och SvFF som fick ringa Zlatan för att ta reda på vad som gällde. Under de senaste månaderna har Zlatan tagit vara på intresset och använt det till att ge uppmärksamhet till en padelhall, ett spelbolag och en elektronikgigant. Inget fel i att vilja dra in mer pengar, det är upp till var och en vad de vill göra. Men vad som varit bra för landslaget inför VM har varit rätt underordnat det här. Med tanke på vilket störningsmoment det var att damerna i landslaget ville ha ett avtal och talade om att bojkotta Fotbollsgalan kan man undra vilken nivå detta störningsmoment varit? Mest slående är därför hur otroligt försiktiga spelare och ledare kring landslaget och höjdare inom förbundet varit kring det här. Vad är de rädda för? Oavsett är VM-frågan uppenbarligen känslig för Zlatan med tanke på att han måste pika landslaget när han säger att ”Sverige är favoriter att vinna VM”.