Lundh: Obegripligt om polisen sviker fotbollen

Helgens måste

Två cupsemifinaler. Tänk att man till slut har fått liv i svenska cupen och att klubbarna tar det på allvar. Är med på Barnidrottskonvent i Malmö på söndag och talar om landslaget blir bättre av ett tävlingsförbud för barn.

Helgens avstå

Veckans årsmöte och årsstämma

AIK samlade 924 röstande till Solnahallen och väl där så röstade en majoritet av medlemmarna på förslaget från Simon Strand och därmed förlorade valberedningens förslag att Per Bystedt skulle fortsätta som ordförande. Oavsett vad man anser om resultatet är det onekligen upplyftande att se hur föreningsdemokratin levt upp i både Landskrona Bois och AIK, men det är nu jobbet börjar. För även om en del av de förlorande utåt talade om att de inte ska låta det påverka framtiden så har klubbarna fått känna av det. Landskrona Bois fick se miljoner försvinna i sponsorstöd. I AIK blev många överraskade när avsatte Per Bystedt och några andra blev kvar i aktiebolagets styrelse när man utnyttjade att det var kort om tid mellan AIK FF:s årsmöte, AIK Fotboll AB:s årsstämma samt deadline för att lämna in årsredovisningen i tid för att få elitlicensen. AIK FF:s nya styrelse gick på en kompromiss för att fixa elitlicensen.

Veckans läsarbrev I

Hej! Ni i den sk pressen tjatade till så att Janne A tog med Armenteros. Det visade sig vara ett hugskott och svagt av Janne att ge efter. Nu håller ni på att tjata om Zlatan! Ge er och låt Zlatan vara i fred. Inte många som saknar honom, han har haft sin storhetstid, låt oss minnas detta. Ser fram emot att läsa nya boken! Nu åka till Falun och WC med favvoåkaren Charlotte Kalla!

Gillade Samuel Armenteros och han gjorde tillräckligt med mål för att få vara med och gjorde ju dessutom mål i sin debut. Så jag tror inte det handlade om att Janne Andersson läste eller lyssnade på det. Jag frågar om Zlatan, jag tjatar inte. Det är en journalists uppgift att ställa frågor.

Veckans värvning I

Leif GW Persson, från SVT till TV4

Veckans VM-koll

Förbundskapten Janne Andersson sa att det inte var VM-truppen han tog ut när han presenterade truppen till matcherna mot Chile och Rumänien, men det var i stora drag den svenska VM-truppen.

Veckans sömnlöshet

Tackade ja till att vara med i Cafés Fördomspodden som Emil Persson styr. En av mina favoritpoddar…som lyssnare, men som deltagare låg jag sömnlös över vad jag svarat på olika frågor. Avhandlade allt från min militära karriär till personhygien och både fågel- och ballongdanser.

Veckans Zlatan-trötthet

Sydsvenskans tidigare krönikör Åke Stolt är i dag på Idrottens Affärer och han ansåg att det var infantiliteter att fråga Janne Andersson om Zlatan Ibrahimovic i VM. Så kan man givetvis tycka, men för mig är det givet att kunna ställa frågan efter att Zlatan öppnat dörren för landslaget. Det går att ställa frågan och ändå kunna peka på allt från skador till att Zlatan är en affärsman.

Veckans läsarbrev II

Apropå Zlatan

Hej! Janne Andersson skall ha all heder av sitt sätt att sätta ner foten, tyvärr är det alltför ovanligt i svenska samhället!👍

Janne Andersson är uppenbarligen ovanlig.

Veckans filmtips

The Post. Magi.

Veckans verklighet

Chicago, Minneapolis, Arizona och Vancouver ratar alla att vara med på VM-ansökan för 2026 på grund av Fifa:s krav. Bland annat handlar det om krav att slippa betala skatt. Fifa har sitt högkvarter i Schweiz precis som många idrottsorganisationer då man slipper att betala skatt i landet. Heja!

Veckans lottning I

Champions League: Barcelona – Roma, Sevilla - Bayern München, Juventus - Real Madrid, Liverpool - Manchester City. Nitlotter för Sevilla, Roma och Liverpool och där kanske ändå Liverpool har störst möjlighet att överraska. Svårtippat mellan Juventus och Real Madrid, men tror på Madrid. Guardians David Conn förklarar varför Champions League tappar i att engagera och varför Uefa knappast gör något.

Veckans avtal

Ryktas att Sef presenterar en ny ligasponsor i form av DHL i samband med upptaktsträffen i nästa vecka. Man letar efter sex till åtta stycken.

Veckans erkännande

Många i USA undrade varför ESPN-chefen John Skipper mycket överraskande hoppade av jobbet hastigt före jul. Visade sig att han blivit utpressad av en kokainförsäljare.

Veckans Leeds United

I förra veckan gick Leeds-ägaren Andrea Radrizzani till attack mot Wolverhampton för samarbetet med Jorge Mendes, i veckan så ifrågasatte Radrizzani Leeds-spelarnas inställning. Vi har alltid nästa säsong. Alltid.

Veckans låt

”Be för mig” – Lorentz.

Veckans värvning II

Gusten Dahlin till Fotbollskanalen.

Veckans lottning II

Europa League: RB Lepizig-Marseille, Arsenal-CSKA Moskva, Atlético Madrid-Sporting, Lazio-Salzburg. De fyra lottade hemmalagen är mina favoriter att ta sig till semifinal. Kan misstänka att Uefa-gubbarna har mardrömmar om Red Bulls två klubbar skulle avancera och behöva mötas. Kul för Pontus Wernbloom att excellera i CSKA. Även Emil Forsberg har en stigande formkurva.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof, Har precis tittat på presskonferensen inför Chile och Rumänien. Vill börja med att säga att jag högaktar Janne Andersson och det jobb han åstadkommit med vårt A-landslag. Men kan inte låta bli att fundera kring en fråga som känns mer aktuell än nånsin. Är landslaget som vilket lag som helst? I ett klubblag är det självklart att spelare som kommer tillbaka från skador och gjort det bra tidigare är ”givna” när dom anses konkurrenskraftiga. Likväl som spelare som av olika anledningar haft dåligt med speltid bör få chansen om dom presterar på träning. Men vilken hänsyn bör egentligen tas till speltid i klubblaget när en landslagstrupp tas ut. Ska ett svensk landslag bestå av spelare som sällan spelar tävlingsfotboll (pga konkurrens el skador)? Jag menar inte på något vis att det är fel att spelare som Toivonen eller Ekdahl förmodligen kommer vara en del av en VM-trupp, men diskussionen känns ändå relevant. Jag förstår att idealet är att de bästa spelarna också skulle ha maximalt med speltid och vara skadefria, men nu är ju sällan så fallet. Jag förstår att det är ett övervägande där man får ta hänsyn till olika parametrar, och att olika förbundskaptener skulle resonera på olika sätt. Det är ändå ganska uppenbart att Janne ”valt” sitt lag och att speltid inte är den viktigaste av parametrar. /Johan

Det är givetvis så att spelare tappar när man inte spelar matcher. Allt från tajming till att man knappast kan prestera på topp i match efter match när det är kort emellan. Sedan finns det inte så många alternativ för Janne Andersson och med tanke på att han tog Sverige till VM så får man köpa hans val.

Veckans poddintervju

Lite oklart vilken det blir men jag har intervjuat två personer i veckan, en allsvensk hemvändare och en allsvensk finansiär, och någon av dem blir det på måndag, i gryningen. Sedan tidigare finns över 185 poddintervjuer med olika svenska fotbollsprofiler via länken.

Veckans citat

”Om någon har känningar i Ryssland som kan tänka sig att låna ut en husbil i ett par veckor under VM till Offsides utsända - hojta!”

Fotbollsmagasinet siktar på husbil under VM i Ryssland. Imponerar. Var själv på ett säkerhetsseminarium där den starka rekommendationen var att absolut inte köra själv i Ryssland.