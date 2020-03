Lundh: Fotbollens makthavare blir tyvärr sällan granskade

Helgens måste

Premiär på turnén i Göteborg på söndag. Stora Teatern 19:00 med Anders Svensson, Pontus Farnerud och Lisa Ek. Mer info här.

Helgens avstå

Tyvärr missar jag Fördomspodden Live i Stockholm fredag kväll.

Veckans rysare

Coronaviruset slår hårt mot fotbollens värld och schweizisk ligafotboll är inställd på obestämd tid. I Italien blir det ingen publik förrän tidigast i början av april. Träningsmatchen Italien-England är i farozonen. Det talas om matcher utan publik i nästa veckas Champions League. Nu har även dansk fotboll dragits in och FC Köpenhamn följer rekommendationerna från den danska staten och det är klart att åttondelsfinalen i Europa League mot Istanbul BB blir utan publik och dessutom två ligamatcher på Parken och en bortamatch. Lägg till att förre landslagsspelaren Thomas Kahlenberg är smittad och att han hälsade både på spelare i Lyngby och på spelare och ledare i Bröndby inför helgens ligamatch mellan klubbarna och nu är 14 personer i Bröndby i karantän och ytterligare tre spelare i Lyngby. I Sverige ber Djurgården och Hammarby att personer som varit i smittdrabbade områden sa utebli från cupmatcherna i helgen. Frågan är hur det blir med Sveriges landskamper i slutet av mars? Seriepremiärerna för både herrar och damer. Och i horisonten finns EM för herrar.

Veckans läktardiskussion

Dietmar Hopp har blivit Tysklands motsvarighet till Alex Ryssholm då han inte heller har följt 51-procentsregeln vilket man i och för sig godkänt. Miljardären Hopp har tryckt upp lilla Hoffenheim i Bundesliga och är kontroversiell bland supportrar, men nu har styrande i tysk fotboll tagit ställning för honom. Något som gav konstiga scener efter att Bayern München-fans hissat negativa banderoller om Hopp. Det är på ett sätt bra att markera mot överord, men det blir samtidigt konstigt när fotbollen knappast bryts på samma tydliga vis vid rasism.

Veckans mediasatsning

Ryska Premier League flyttar ut på Youtube. Där ska man kunna höjdpunkter och intervjuer men även hela matcher med Jordan Larsson, Kristoffer Olsson och de andra svenskarna i den ryska ligan.

Veckans journalister

Aftonbladets Mattias Sandberg och Richard Aschberg matar oförtrutet på med granskningar av maktens kvitton. Starka avslöjanden gång på gång.

Veckans värvning

Tror SVT gjort helt rätt som lockar tillbaka Johan Kücüaslan från Viasat. Samtidigt ett förståeligt skifte för reportern som inte riktigt fick möjligheten att kliva fram på Viasat.

Veckans läsarbrev kring ÖFK

Hej Du skriver att jag borde inse värdet av att medier granskar klubben. Detta är ett påstående som är minst sagt övermaga. Någon granskning är det ju inte fråga om på något sätt. Det har ni inte kompetens för. Istället är det fråga om en systematisk rapportering av era egna illasinnade insinuationer och grova spekulationer om allt kring ÖFK. Syftet är att piska upp hatet vad som går i syfte att gödsla pöbeln, d.v.s. er egen kära publik. Ett fullständigt oansvarigt beteende som jag innerligt hoppas att ni i sportjournalistkollektivet ska få stå till svars för en dag. ÖFK har all rätt att spela i Allsvenskan 2020. På ÖFK:s webbsida har Klubben redogjort för gången i ärendet hos Licensnämnden respektive Överklagandenämnden. Beslut om att ÖFK ska spela i Allsvenskan 2020 har fattas enligt gällande bestämmelser hos SvFF. Respektera detta! Det är det beslutet som alla andra har att förhålla sig till. Den ekonomiska skada som ni medvetet har orsakat klubben med era systematiskt illasinnade skrivningar under två års tid, är naturligtvis enorm. Detta har ni uppenbart, och endast, gjort i syfte att få som många klick som möjligt. Att framhålla att det skulle ligga något ädelt syfte bakom häxjakten är patetiskt. Sportjournalistkollektivet med dig i framsätet har jag inte längre några högre tankar om som du förstår. Det är bedrövligt när media hänsynslöst går in i skeenden och leker domstol inför sin pöbeln. Detta kan få oanade konsekvenser för vilka ni ska ta det fulla ansvaret. När det gäller era skriverier om ÖFK har ni passerat anständighetens gräns för länge sedan. Stundtals låter ni som om ni skulle stå i den värsta djurgårdsklacken. Den senaste i ert kollektiv som hakade på var en förvirrad Granqvist. Pinsamt! Att klubben har haft en undermålig styrelse och ledning är uppenbart för alla. Med ny VD lyckades klubben få in det kapital som krävdes innan årsskiftet. Puls8 är ett av flera affärsmöjligheter som klubben pekat på under innevarande räkenskapsår. Jag tror inte att sittande VD skulle fara med osanning kring detta affärsupplägg, som konspiratoriskt insinuerats av sportjournalistkollektivet, även om det i slutändan skulle rinna ut i sanden. Det är inget som säger att andra affärsalternativ kan rädda ekonomin. T.ex. har vi reservationen på 10 MKR som vi kan få klarhet i någon gång i april-maj. Detta är ju ett fullständigt groteskt beslut av FIFA. Det måste vilken sansad person som helst begripa. För fotbollens skull får vi hoppas att sådana sansade personer åtminstone finns hos CAS. Avslutningsvis anser jag att ni i sportjournalistkollektivet har visat prov på en cynism i er rapportering om ÖFK, som är oacceptabel. Jag anser den vara fullständigt oacceptabel. /Bertil

Svar: Det är tyvärr många som upplever att det som har skett i Östersunds FK och det som sker nu är oacceptabelt. Det är uppenbart så att vi ser olika på det hela.

Veckans tillbaka till rutinerna

Tyskland slog återigen Sverige i Algarve.

Veckans läktardiskussion II

Även om det på ett sätt är fel av Tottenhams Eric Dier att springa upp på läktaren för att konfrontera en supporter, som tydligen ska ha hamnat i bråk med hans bror, sätter det även ljuset på vad som sägs och skriks från läktarhåll. Är det okej att skrika vad som helst? Nej, det är det inte, men det görs för lite för att stoppa det. Tyvärr. Därför går det att förstå en spelares frustration, även om det är fel att ta kampen uppe på läktaren.

Veckans ekonomiska resultat

Med tanke på både Hammarbys och IF Göteborgs stora spelarförsäljningar under 2019 hade man kunnat tro på större överskott än vad det blev. Blåvitt redovisade 11,7 miljoner plus och Bajen låg på drygt åtta miljoner kronor. Nu är det tryck på klubbarna att fortsätta sälja spelare eller att spela i Europa (blir svårt för Blåvitt) för att kunna upprätthålla kostnadsnivån. Även om man stärkt det egna kapitalet så går det snabbt neråt om det inte kommer in intäkter från spelartransfers eller Europa.

Veckans prislapp

Aston Villa hade under förra säsongen intäkter på cirka 650 miljoner kronor. Samtidigt låg klubbens löner på runt 1,2 miljarder kronor. Utan att ägarna hade köpt arenan av klubben för närmare 700 miljoner kronor hade man inte klarat sig upp i Premier League. Förlusten för säsongen blev ändå närmare 850 miljoner kronor när man till slut kvalade sig upp i Premier League.

Veckans sorgliga besked

Stefan Lindqvist har gått bort efter lång tids kamp mot ALS. En av Blåvitts viktigaste spelare under en tid när man inte bara dominerade i Sverige utan även gick långt i Europa. Dessutom en väldigt reko person. Han tog själv kontakt med mig efter att ha fått min bok hösten 2018 och vi bytte lite meddelanden och jag hade då ingen aning om att han var sjuk. Han hade mycket humor och jag garvade när han konstaterade att Marcelo Bielsas Leeds var annat än Roger Gustafssons Blåvitt… Efter ett tag uttryckte han ett intresse att bli intervjuad i podden för att tala om sjukdomen och om livet efter fotbollen. Till slut åkte jag till Göteborg och träffade honom och han var otroligt stark som genomförde det. Efter intervjun har vi haft kontakt då och då. För bara några veckor utbytte vi sms om att allt från Leeds läge till att ses när jag var i Göteborg. Det sista messet vi utbytte var att jag skulle ordna två biljetter till livepoddens premiär till honom på söndag och att vi skulle ses då. Nu blir det inte så, men ”Linkan” finns i tankarna precis som hans fru och döttrar. Han gick bort alldeles för tidigt. Det var glädjande att Blåvitt hedrade honom i samband med en match förra sommaren och där även Halmstads BK var med, och att Blåvitt återigen hedrar Linkan i samband med cupmatchen mot Sirius.

Veckans gästspel

Var med i Tutto Balutto och pratade om allt från allsvenskan till EM vs coronaviruset och status i Landskrona Bois. Gå in och lyssna via länken.

Veckans moderna fotboll

Manchester City som redan har ett gäng klubbar runt om i världen visar intresse för att ta över franska Nancy som är i Ligue 2. Överlag är det uppenbart hur Abu Dhabi-ägda City sprider sig runt om i världen. Här är en äldre artikel om hur vd:n Ferran Soriano vill jobba för att Manchester City ska kunna dominera globalt.

Veckans namn

Jazz Johansen. Talang i Landskrona Bois.

Veckans tunga förlust

Michel Platini har på alla sätt försökt få Fifa:s avstängning av honom hävd, men nu fick han avslag i den sista instansen. Det var rätt att stänga av honom för den betalning på 16 miljoner kronor som han fick av Sepp Blatter.

Veckans följd

Fifa ger sig inte utan organisationen ska nu stämma Blatter och Platini för att man vill ha tillbaka 16 miljoner kronor som den förre Fifa-basen betalade ut till den förre Uefa-basen 2011. Det var den betalningen som ledde till att de bägge herrarna blev avstängda från fotboll.

Veckans turnénytt

Klart med Jonnie Fedel och Zećira Mušović i Malmö. Tyvärr återbud från Jesper Jansson i Stockholm.

Veckans polisutredningar

I Sverige tror åklagaren på åtal kring den agent som fått in närmare nio miljoner kronor från olika spelare varav en har figurerat i landslaget och flera varit utlandsproffs och spelat i allsvenskan. Dock dröjer det till sommaren innan det kommer beslut och det är märkligt att det tar sådan tid. I Portugal är operation Offside i gång. I veckan har man slagit till mot Porto, Benfica, Braga, Sporting och en rad andra klubbar samt superagenten Jorge Mendes två hem och hans firmas två kontor plus Cristiano Ronaldos advokat. Även Iker Casillas ska ha fått polisbesök. I Spanien jagar myndigheter en agentfirma som använt mindre klubbar eller ”spökklubbar” för spelaraffärer där priser fluktuerat våldsamt på bara några dagar. Det har varit ett sätt att dölja ägarskap samt undvika att betala skatt. I utlandet kommer många av dokumenten som lett till myndigheternas agerande från Football Leaks. Apropå just Football Leaks så reflekterar norska journalisten Andreas Selliaas reflekterar kring dokumentstölden och dess användning i olika medier runt om i världen.

Veckans läsarbrev II

Hej Kommer Fotbolls-EM att ställas in i år på grund av Coronaviruset? Coronaviruset har blivit för mycket. Andreas

Svar: Vet ej.

Veckans comeback

I många år var Mats Engqvist sekreterare i landslaget under Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck. Sedan har han arbetat i Malmö FF och nu ska han avlasta Daniel Andersson. En klok rekrytering då Engqvist är lugn och har kontroll på saker och ting. Lite som en ordningsman i klassen och det är nog egenskaper som kommer väl till pass i den rollen.

Veckans chock

Liverpool kan förlora matcher.

Veckans siffror

3,8. Antalet miljarder euro som Uefa har budgeterat i intäkter från EM 2020. Cirka 40 miljarder kronor. Något som ska få organisationen att snurra 2020-2023.

Veckans låt

”After Hours” – The Weeknd.

Veckans inblick

Redogörelsen över hur Dubais härskare har hotat sin ex-fru och kidnappat ett par döttrar är skrämmande.

Veckans Leeds United

Poängmässigt ser det bättre ut för Leeds United men det är deppigt att ta del av utredningen kring Leeds målvakt Kiko Casillas som blev avstängd åtta matcher att ha utsatt Charltons Jonathan Leko för rasism. Casillas förnekade och hans försvar var bland annat att han inte kände till ordet ”n**ger”. Det var ingen smickrande bild av vare sig honom eller klubben. Kan även läsa denna twitter-tråd med många delar ur FA:s rapport. Många Leeds-fans var arga på FA som släppte domen fredag kväll när Leeds spelade tidigt lördag, men när hela rapporten släpptes ändrade en hel del supportrar inriktning.

Veckans poddintervju

Linköpings Nilla Fischer. Om den tunga skadeperioden, om att missa Algarve Cup, om målet att spela OS i sommar och om att lämna topplaget Wolfsburg för Linköping. Sedan tidigare finns över 250 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.