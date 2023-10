Lundh: Helvete, Fifa och Uefa har blåst oss alla - och kan garva hela vägen till banken

Helgens måste

En sista golfrunda. Kalmar-Malmö och Arsenal-Manchester City.

Helgens avstå

Kolla trav. Investerat i två hästar och det lyfter inte mot en tidig pension. Snarare en framskjuten sådan.

Veckans intressantaste Uefa-möte

På tisdag träffas Uefas exekutivkommitté igen. På dagordningen finns att man ska stadfästa beslutet om att släppa in ryska U17-lag och gå igenom hur det praktiskt ska gå till. Återstår att se om motståndet mot att ta upp någon form av idrottsutbyte med Ryssland har någon effekt. Och hur gör Karl-Erik Nilsson när han nu ska stå upp för den svenska linjen? Fotbollsförbundets Fredrik Reinfeldt har satt tryck på Nilsson när han förväntar sig att svenske vicepresidenten i Uefa står upp för den svenska hållningen. Både Uefa och Fifa har kommunicerat att beslut är taget. Ovanpå det har det satts ett hårt tryck på DBU-basen Jesper Möller att driva på för att kasta ut ryssen Alexander Dyukov som suttit kvar i Uefas exekutivkommitté. Lyckas det?

Veckans EM-kvaltrupp

Kul med Hugo Larsson och överraskande med Filip Helander. Vi går igenom allt inför avgörandet i EM-kvalet i Fotbollskanalen On Tour som finns här. Bara att lyssna.

Veckans märkligt öppna kommentarsfält

Vi kan önska att folk skulle kunna bete sig i sociala medier, men vi vet också att så inte är fallet. Därför kan jag undra varför fotbollsförbundet först lägger ut en gratulation till förbundskapten Janne Andersson på födelsedagen med öppet kommentarsfält. Vad trodde SvFF att folk skulle skriva? Nej, inte ens där kunde man hålla sig från att kräva avgång och håna. Likadant när SvFF via sociala medier kommunicerar att Janne Andersson slutar. Vad tror man att folk ska skriva? Klart att en del hälsningar är okej, men mycket är bedrövligt och vinsten av det är noll.

Veckans lägsta trovärdighet

David Beckham har påstått att han hade många konversationer med LBTQI-personer i Qatar och att de hade upplevt sitt säkraste VM hittills. Svårt att tro på det.

Veckans fotboll blir politik

Tryck på Storbritannien att agera kring att Manchester Citys ägare är ledande personer i Förenade Arabemiraten. Ett land som välkomnat ryskt kapital och ryssar efter invasionen av Ukraina.

Veckans avsked

Lars ”Laban” Arnesson gick bort. För mig är han förbundskaptenen under en mörk period i svensk landslagsfotboll på herrsidan. Inga mästerskap alls under 1980-talet och där han ledde Sverige i tre kval. Närmast kom Mexiko 1986 och det finns ett oerhört Stopptid (signerat Jens Lind) om man nu inte sett det. Men jag har hört från flera aktiva som var med i VM 1974 att Arnesson var tongivande när Sverige blev femma i mästerskapet i Västtyskland och tyvärr aldrig fick riktig credd för det.

Veckans nödvändiga humor

Offsides Johan Orrenius tar avstamp i Bodil Malmsten när han fångar upp reaktioner kring att nobelpriset i litteratur gick till Jon Fosse. Orrenius är inte bara en vass skribent, han är bra på att fånga uttryck och annat.

Veckans sätt att nå Fredrik Reinfeldt

SvFF-ordföranden är märkligt svårnådd sett till hans roll som ordföranden för en av Sveriges största folkrörelser. Ser att han talar på Ledarskapsdagen i mars 2024. Kanske läge där? Biljett för 4 999 kronor.

Veckans nödvändiga humor II

Karl-Ove Knausgård svar på Malin Ullgrens fråga i DN. ”Du nämns själv som möjlig pristagare – är du orolig för att den norska kvoten är fylld för lång tid framöver? Haha! Nej, orsaken till att Pep Guardiola aldrig ringer och frågar om jag vill bli anfallare i Manchester City är ju inte för att de redan har en norsk spelare i laget.”

Veckans tajming

Den amerikanska fotbollsligan NWSL har skrivit nya fyraåriga avtal kring ligans matcher i USA. Även om USA hade ett svagt VM visade sommarens VM i Australien och Nya Zeeland vilken kraft som finns i tillväxten. Detta gör att NWSL kan förnya efter VM 2027 som ju USA och Mexiko jagar även om konkurrensen är tuff med Brasilien, Sydafrika samt Europa-bud från Belgien, Nederländerna och Tyskland.

Veckans förvånande

Janne Andersson bekräftade i veckan att hans avtal var utformat så att om Sverige missar EM skulle han sluta, och om han tog Sverige till EM skulle han sluta. Varför har man inte kunnat säga det tidigare? Tror man att spelarna skulle tappa förtroende? Eller att trycket skulle öka?

Veckans moderna fotboll

AS Roma skriver avtal med en festival i Riyadh. Bytte ut en kryptovaluta som gav 130 miljoner kronor om året till detta som ger 140 miljoner. Men man får ge Roma att man har snygga tröjor.

Veckans läsning

Kollegorna Martin Petersson och Tobias Hellgren har skildrat Johnbosco Kalus väg från småserier i Småland till IFK Värnamo. Om hur den nigerianske anfallaren kontrollerades av en företagare.

Veckans upplevelse

Newcastle-Paris SG på St James’ Park. Vilket tryck på supportrarna som var galet entusiastiska oavsett om det handlade om en rensning, ett vunnet inkast eller en tackling. Fascinerande och häftigt.

Veckans läsarbrev

Hej Olof, det finns ju fler i ledande ställning som "röstar för Ryssland”. Blivande IOK -ledamoten och SOK medlemmen Petra Sörling som är president i Int. Bordtennisförbundet har tagit in Ryssland. Detta har gått lite under radarn. I SOK säger hon nej men internationellt ja. Gunilla Lindberg pratar också för Ryssland i IOK men i SOK nej. Hon har klarat sig helt från frågor. Petra sitter ändå i SOK:s styrelse som söker ett OS till Sverige med folkets stöd. Och som vill samarbeta med Lettland om OS. Ett Lettland som sagt att det bojkottar OS om Ryssland släpps in. Petra har också i mellantiden nominerats som ny svensk ledamot till IOK. Samma dubbla ställningstaganden och hon har ju faktiskt drivit igenom frågan som president i ITTF. Det har inte varit någon medlemsröstning. K-E löper gatlopp och Petra går under radarn. /J

Svar: Du har en klar poäng i det här att en del idrottsledare i svenska organisationer agerar på ett sätt och i internationella organisationer är det annat. Mycket hänger på om de håller en svensk linje och står upp för det motsatta likt Otto Drakenberg i internationella fäktförbundet. I Karl-Erik Nilssons fall blir det extra tryck när han är RF-ordförande, det vill säga ansvarig för all svensk idrott. Och lägg till det hans svajande och dribblande efter att det läckte ut att han faktiskt röstat för att öppna för ryska U17-lag. I grunden är väl vi svenska sportjournalister för dåliga på att undersöka det här alternativt att det inte finns varken intresse för eller resurser till den här typen av journalistik. Möjligen en kombination av fler saker, men det är uppenbart att det uppmärksammas för lite och för sällan. Petra Sörlings dubbelroll hamnar i ljuset.

Veckans deppigaste

En deppig bild av en del av deltagarna i division 7-matchen där ett lag ordnade 20 plusmål. Det är Fotboll-STHLM som står för journalistiken och det är givet att kriminaliteten tar sig in överallt när samhället gungar på många ställen.

Veckans val

Dallas eller New York? Fifa väljer mellan Dallas Cowboys hemmaarena och NFL-arenan i New Jersey när det handlar om VM-finalen 2026. Hoppas och tror på New Yorks närhet snarare än Texas och Dallas, men beslut i Fifa och dylika organisationer är inte alltid helt logiska.

Veckans supporterkraft

Bayern München var nära att ta in Jerome Boateng igen. Supportrarnas protester gav effekt. Bakgrunden är att Boateng i slutet av 2021 dömdes (mot sitt nekande) till böter på drygt 18 miljoner kronor för att ha misshandlat sin ex-flickvän.

Veckans sporttvättare

Saudiarabien hymlar inte om att man använder idrotten för att bidra till ekonomisk tillväxt och även få ett ökat inflytande. Vilken dag landets sportsliga tvättmaskin hade i onsdags. Först fick man en snitslad bana mot VM 20234 och på kvällen var det hemmapremiär i Champions League för den egna klubben Newcastle United. Inte nog med det, United krossade Qatar-ägda Paris SG med 4-1 inför 50 000 galet entusiastiska supportrar. Sporttvätt fungerar.

Veckans TV-rättigheter

Amazon Prime har haft rättigheter till Premier League i England. Nu kanske techjätten avstår i nästa budrunda. I stället står hoppet till Dazn. Ja, det är helt enkelt samma aktörer som många tror och hoppas på när det gäller det svenska TV-avtalet för allsvenskan och superettan.

Veckans parodi

VAR och domarna blåste Liverpool på ett mål mot Tottenham och det som överraskade mig mest var att de ansvariga domarna extraknäckt i Förenade Arabemiraten två dagar tidigare. Förvånande att världens nästrikaste (efter Saudiarabien) inte har råd med att betala domare så att de inte kan ta den typen av uppdrag tätt på ligaspelet i England.

Veckans läsarbrev II

Hej, Ingen har reflekterat över hur bisarr Sveriges hållning mot jämtemot barn- och ungdomsidrott är, att se ner på barn och neka dom rätten till idrott enbart för att dom är födda i "fel" land är rasism i sin absolut renaste form. Karl-Erik Nilssons enda fel är att han inte följde Sveriges brunsmetade hållning när han röstade. Jag jobbar själv med integration inom svensk idrott och bara tanken på att neka en ungdom att vara med och idrotta enbart för att dom är medborgare i ett land där ledarna är krigsförbrytare gör mig illamående. Barn och ungdomar startar inte krig, dom är offer oavsett sida. Anmärkningsvärt nog tror bevisligen personer som jobbar med media såväl det som att ett barns värde bestäms efter var på jorden det föds. Naivt nog har jag gått i tron att den typen av åsikter enbart existerar på flashback och kretsen runt NMR men uppenbarligen har den spridits till hela Sveriges mediaelit. Har alltid sett dig som en av få journalister i Sverige som vågar se på saker från flera perspektiv så att du oreflekterat hoppar på ett rent hatdrev som det här får mitt minimala hopp om svensk journalistik att bli ännu mindre. Hälsningar Linus

Svar: Sverige är knappast ensam om den här linjen. För mig är det inget hatdrev och som jag skrivit och sagt flera gångar senaste veckan är den stora frågan att en svensk RF-ordförande inte kan ha en linje i Uefa och en annan i Sverige. Klart att ryska ungdomar och idrottare kommer i kläm, men det är inget mot vad som ukrainska ungdomar och barn får uppleva. Sedan är en sådan tydlig gränslinje problematisk om man blickar ut i världen. Saudiarabien och Jemen. USA i Irak och Afghanistan. Israel och Palestina.

Veckans läsarbrev III

Hej, Jag tycker du har bra analyser av fotbollsmatcher och det sportsliga runtomkring. Du har varit en favorit. Men jag börjar faktiskt tappa den åsikten. Det eftersom att du blivit allt mer politisk. Du tar ställning för politik. Jag skulle önska att du var mindre politisk och mer fokuserad på sporten så som du var för några år sen. Snälla vem bryr sig om politik. Jag vill läsa sport. Helt ärligt vem bryr sig om att va politiker inom sporten ?? Ska du ha det behöver du se om ditt egna hus. Du står upp för mänskliga rättigheter när det kommer till Ukraina och HBTQI+ frågor. Men du står inte upp för mänskliga rättigheter när FNs och israeliska människorätts organisationer säger att Israeliska staten driver Apartheid mot araber/palestinier. Helt ärligt lämna politiken. Det ser bara ut som att du är en hycklare. Fast jag gillar dig egentligen. Idrottsmän är inte politiker. En befolkning är inte politiker. Ett land eller ett folk är inte politiker. Det är bara vanliga idrottsmänniskor som drabbas på grund av politiker. Det här eviga propagandan mot länder i mellanöstern och Ryssland och HBTQI är bara drygt. Säg mig hur många har USA dödar i Iraq ? Hur många barn skjuts ihjäl på Västbanken ? Hur många krig har NATO startat ? Hur många gånger har du försökt stoppa afrikanska lag från att delta i VM? Har du tagit ställning mot Ungern ? Har du tagit ställning mot att stänga av Israel ? Eller ska vi i framtiden bara ha ett VM för västvärlden ? Eftersom att det är den enda delen av världen som lever upp till din ideologi? Ska vi kasta ut alla som krigar någonstans i världen och dödar civila ??!? Då har vi knappt med något land i från västvärlden med i VM skulle jag gissa. Och din artikel ?? Vad har Ryska tonåringar för skuld för det politiker driver ? På riktigt väx upp. Ditt hat mot allt som inte följer din ideologi gör dig blind. Så blind att du driver en hets kampanj mot ungdomar som inte valt krig och politik. Ungdomar som bara vill ha samma möjligheter som alla andra barn och ungdomar i deras ålder. Jag är inte för att stänga av israeliska idrottare för dom är inte politiker o styr inget av det. Jag är inte för att stänga av halva jordklotet för att de följer sin religion och förbjuder avvikande sexuella läggningar. Allt kan inte vara efter din ideologi. Men man kan ge alla oskyldiga människor rätten att tävla och uppnå sina drömmer precis som vilket annat barn som helst. Gå tillbaka till sporten. Och lämna politiken. Saknar hur du var förr i tiden. Med vänliga hälsningar En gammal följare, Fadi

Svar: Det är helt lugnt om du uppskattar annat. Jag tror inte att jag förändrats utan snarare är det fotbollen och idrotten som förändrats och där behöver vi sportjournalister hänga med. Det är korrekt att det är svårt med tydliga gränsdragningar i politikens värld och vilka effekter det får. Sedan finns det många som tycker att jag suger när jag pratar fotboll.

Veckans kuggade på provet

Fredrik Risp är bara en av många namnkunniga agenter som inte verkar ha klarat det nya agentprovet. Upp till 90 procent klarade inte testet för att få licens enligt det regelverk som gäller från 1 oktober. SvFF var överraskat och nu saknas en rad kända namn på listan över agenter. Blir att plugga över vintern…

Veckans Leeds United

Bristol City hemma. Glamourösare än så är inte livet i Championship. Får glädja mig åt att Viaplay visar den så jag slipper Leeds Uniteds egna Öppna Kanalen för 130 kronor per match.

Veckans låt

"Mystify" – INXS.

Veckans siffror

200. Antalet miljoner euro som Juventus ägare är beredda att skicka in i klubben. De senaste fem åren har den italienska storklubben förlorat 723 miljoner euro. Alltså över åtta miljarder kronor. Utan Champions League behöver ägarna skicka in nya miljarder i klubben och det är tredje gången sedan 2019. Den pågående säsongen är den budgeterade förlusten 124 miljoner euro (cirka 1,35 miljarder kronor).

