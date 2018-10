Lundh: När Fifa och Uefa excellerar i dåligt bollsinne måste sponsorer agera

Helgens måste

Köpa med kexchoklad till Alexander Axén inför lördagens studiosittning då det är Nations League som väntar. Först ut är Lasse Lagerbäcks Norge mot Slovenien på C More och Sportkanalen följt av Nederländerna-Tyskland på TV12 och C More. Plus att vi givetvis fångar upp vad som sker i andra matcher.

Helgens avstå

Träning. Nytt mindre ingrepp i hälsenan för att se om jag kan hitta tillbaka till löpningen…

Veckans mot den moderna fotboll I

Ajax, PSV Eindhoven och Feyenoord har aviserat att man bryr sig om den inhemska ligan och vill dela med sig av intäkter från spel i Champions League och Europa League. De andra klubbarna ska få dela på tio procent av intäkterna.

Veckans utredning

Champions League-mötet Paris SG-Röda Stjärnan slutade 6-1 och nu utreds den för matchfixning. Tyvärr är det inte så förvånande att det sprider sig. Stora pengar att tjäna för inblandade och serbisk fotboll är ekonomiskt långt efter det Qatar-finansierade lagbygget.

Veckans lär känn de nya landslagsspelarna

Här är tvodden med Kristoffer Peterson som lär få speltid mot Slovakien på tisdag och här är en poddintervju med mittbacken Sotirios Papagiannopoulos från januariturnén tidigare i år.

Veckans utmanare

Leeds ägare Andrea Radrizzani skaffar sig inte bara vänner i England. I veckan rasade han mot skillnaderna i tv-pengar mellan Premier League och divisionerna under den och talade om att bilda Premier League 2 av Championship.

Parallellt med det driver hans nystartade tv-bolag Eleven Sports en kamp mot förbudet att visa matcher när det spelas fotboll lördag eftermiddag. Enligt Uefa:s regler går det att stoppa konkurrerande tv-sändningar men England och Skottland är de enda länder som håller fast vi det. Radrizzani har stöd av La Liga som gärna vill störa Premier League och även serie A-matcher kan sändas på denna heliga tid.

I Sverige skedde skiftet i slutet av 1990-talet och det gick att se hela Premier League från starten i augusti till avgörandet i maj.

Veckans mot den moderna fotboll II

Union Berlin som har landslagsmannen Sebastian Andersson och förre Elfsborgs-spelaren Simon Hedlund i laget har alltid varit lite av en outsider i tysk fotboll. Häromveckan lade man fram ett manifest för en ny inriktning för tysk klubbfotboll och pekade på tre problemområden: 1) Ojämn Bundesliga 2) Tidigt respass för tyska lag i Europa 3) Dåliga relationer mellan de olika parterna i tysk fotboll. Onekligen intressant läsning.

Veckans programpremiär

Granqvist|Backe|Lundh körde i gång och här ser ni premiären. Tanken är att det går först på C More på tisdagar 21:00 för att senare i veckan släppas på Fotbollskanalen.

Veckans avhopp

Marco Van Basten lämnar jobbet som utvecklingsansvarig på Fifa med omedelbar verkan. Skälet är att han vill vara mer med familjen i Amsterdam.

Veckans svar

Skrev i förra veckan om den vinstvarning som byggbolaget Serneke skickade ut. Serneke är inte bara storsponsor till Blåvitt utan även majoritetsägare i klubbens nya riskkapitalbolag och det är klart att det borde ge ångest bland alla blåvita, men Sernekes vd Ola Serneke mejlade mig.

Hej på dig Olof, Läste din artikel om "blåvitångest".

Bara för att vi gör ett dåligt kvartal av "mängder med kvartal", så kommer inte vi att sluta sponsra IFK. Vi är ett börsnoterat bolag men där vår affärsmodell ligger i att stärka samhället gemensamt med stat, kommun och föreningsliv. Att tillsammans bygga bättre samhälle med bättre folkhälsa och utanförskap är vårt mantra. DI "analytiker" är dessvärre inte det minsta insatta i de bolag de skriver om, och har aldrig ens pratat med oss om hur vårt bolag fungerar eller utvecklas. Däremot så skapar det precis som du skriver - ångest och då helt i onödan. Vårt bolag har skrivit ner 2 st av 230 st projekt på grund av konkurser i underentreprenörer, men vi har 228 st bra projekt. Vi har jätteövervärden i fastigheter, byggrätter, marktilldelningar osv. Vårt bolag växer konstant och har orderboken full - så vi är såklart inte det minsta oroliga. Som du förstår blir det stora proportioner av lite enligt mig, speciellt då ingen reporter verkar vilja fråga oss hur det är :) Ha det gott Olof ! Ola Serneke CEO

Veckans läsning

En beskrivning på hur en kvinna, vars man är en fängslad bankir från Azerbadjzan och som plundrat den statliga banken på pengar, lever i exil i London.

Veckans utmaning

Sök jobbet som presschef för det svenska herrlandslaget i fotboll. Varit hyfsad omsättning på den posten.

Veckans reaktioner på krönika om anklagelser mot Ronaldo

Du om någon borde fatta att man kan behöva betala medietystnad även som oskyldig. I media är det nog att bra anklagad för att bli dömd.

Du, Nike, EA - ni är en del av den mediecirkus som jag föraktar. Du var bra förut. Men nu... :( Frida.

Hej! Jag brukar ofta läsa det du skriver och följa dig på fotbollskanalen. Utifrån att jag tycker att du är kunnig journalist och duktig på det du gör blev jag besviken över din krönika som du skrev kring Ronaldo. Oavsett hur mäktig eller känd någon är ska den personen precis som all andra stå till svars för sina brott. Däremot tycker jag att saker och ting måste komma på sin plats innan vi pekar finger och anklagar personer för saker som vi inte vet något om. Att någon känd och mäktig betalar någon för tystnad för något som denne inte gjort är inte ovanligt. Sådan publicitet skadar hur som och drar till sig fel uppmärksamhet och att betala för att inte behöva gå igen det tror jag många väljer. Lika så som många söker efter sådana situationer för att få möjlighet att tjäna sig en slant. Vad än som hänt hoppas jag att själva rättsprocessen reder ut allt och själva utgången blir rättvist och att den skyldige får stå för sin handling oavsett om det är Ronaldo eller någon annan. Däremot tycker jag att vi all borde vara professionella och lyhörda till det som händer och vänta med att peka ut och döma andra i förväg innan något blivit dömd. Nästa gång kanske det är din tur, då tror jag inte att du kommer tycka att det är roligt att bli dömd innan du fått chansen att förvara dig. Ha det gott, Alexandro

Känns väl härligt att kunna platta till Ronaldo eller hur? Jag skulle vilja veta om hon tänker betala tillbaka pengarna som hon tog emot? Eller har de tagit slut, och förhoppningen är att komma åt lite mer genom att känna storyn till skräptidningar. Det har ju hänt förut./Pia

Svar: Klart att jag måste kunna skildra så grova anklagelser mot Ronaldo och det framgår klart att han nekar till dem. Handlar inte om att platta till honom eller att det är skönt. Däremot är det slående att han betalat flera miljoner kronor och ändå hävdar han att inget hänt. Vet att hans advokat nu erkänner att det finns en uppgörelse, men man uppger att allt som Der Spiegel återger är fabrikationer. Nu kräver advokaten som biträder kvinnan som anklagar Ronaldo att portugisens advokater ska bevisa att dokumenten är falska.

Veckans ekonomiska förlust

Har skrivit om IMG som köpt serie A i hela världen och som i Skandinavien valt att lägga rättigheten på den egna plattformen Strive och att det verkar gå trögt. Nu rapporterar SportBusiness Frank Dunne att trots att IMG fått bra betalt på en del marknader är det ett förvärv som ger minussiffror.

Veckans läsarbrev

Det är dags att fråga Zlatan om han inte kan tänka sig en comeback , övertygad om att han gjort åtminstone ett mål mot Ryssland eller vad tycker du ? Övertalning förekommer i alla divisioner och alla klubbar. Du såg ju själv hur det gick i närkampsspelet ! Lustig o Augustinsson skulle behöva bli lite starkare i Överkroppen . /Johan

Hej Olof! Vet att du tagit upp ämnet Ghoddos med Janne och detta på ett förtjänstfullt sätt. Troligen följer du händelseförloppet? Här är spelaren som Janne Andersson inte behövde... Ynglingen från Malmö vars ödmjukhet, känsliga fot, och attityd vi i Jämtland lärde oss älska. Mannen som slutligen drog också den mer avvaktande delen av befolkningen till arenan och vidare ut i Europa, i tusental. Mannen ”som gick på vatten” enligt Falkarnas dedikerade sång... Att det inte blev det svenska landslaget är så outsägligt sorgligt... En uppföljning av ämnet, när det passar, vore mycket intressant... Bästa hälsningar! Birger

Hej SvFF har inte förbjudit några frågor. Däremot vill de ju under landslagssamlingar glömma allt som har med klubbarna att göra & fokusera på landslaget. Verkar ju som en smart policy och det borde ju journalisterna fattat vid det här laget. Rätt meningslöst att fortsätta ställa klubbfrågor när man ju redan sagt att det blir inga kommentarer på det. mvh/Daniel

Svar: Möjligt att Zlatan gjort mål på Ryssland men han gör inte comeback. Måste titta framåt. När det gäller Saman Ghoddos är det väldigt deppigt för det svenska landslaget men kul för spelaren att han går så starkt. Tror inte en uppföljning ger något. Tycker aldrig att SvFF eller spelare ska komma med sådana pekpinnar och sedan får spelare själva välja vad de vill svara på. De flesta har inga problem med att tala om vad som sker i klubblaget då det är en grund till landslaget.

Veckans Leeds United

Pontus Jansson ordnade 1-1 mot Brentford och även om Leeds tappade serieledningen så kommer flera skadade spelare tillbaka efter landslagsuppehållet och då ökar Bielsas mannar.

Veckans författare

Hasse Backe håller på med en bok om Marcelo Bielsa filosofi. Den kan bli en storsäljare i Leeds.

Veckans siffror

800 000. Antalet dollar som den förre NBA-stjärnan Allen Iverson årligen får av Reebok för de livstidskontrakt han skrev med skoföretaget som nu ägs av Adidas. Han har inte spelat basket på nästan tio år. Frågan är om Carolina Klüft som också hade ett avtal med skojätten också har pröjs än? Men det mest imponerande med Iversons avtal är att det finns en pensionsfond på närmare 300 miljoner kronor som faller ut när han fyller 55 år, vilket är om tolv år. Fram till dess är det sju miljoner om året från skojätten.

Veckans låt blir veckans lyssning

Emil Persson gör Fördomspodden på ett väldigt underhållande sätt och lyssnade igenom ett gäng avsnitt när jag reste tur-och-retur till Kaliningrad. Garvade högt flera gånger.

Veckans poddintervju

Radiosportens expert och journalist Richard Henriksson är gäst och talar bland annat om skiftet från att vara elitutövare i fotboll till att vara bevakare, om förebilder i expertkommentering och hur han såg på BP-skandalen. Sedan tidigare finns över 200 poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler via länken.

Veckans citat

”Jag blev ett bondeoffer.”

Alf Westerberg till Sportbladet efter att han fått gå som assisterande tränare i Blåvitt trots ett relativt nytt tvåårsavtal. Tänk som det svänger i fotboll , för ett år sedan var han huvudtränare i Blåvitt och nu skickad åt sidan.