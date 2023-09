LUNDH: När svensk fotboll erkänner bristerna är det dags att välja förbundskapten

Helgens måste

Alla de tre guldjagande topplagen spelar på söndag. Malmö borta mot Hammarby och Elfsborg samt Häcken hemma mot Kalmar respektive Halmstad. Sista golfvändan för säsongen?

Helgens avstå

Kungens 50-årsjubileum.

Veckans bojkott

Spaniens spelare vill inte spela Nations League mot Sverige på fredag. De tycker inte det räcker med att förbundsbasen Luis Ribiales avgått och att förbundskapten Jorge Vilda fått sparken utan vill ha större förändringar inom förbundet. Bland annat är det Vildas assisterande tränare Montserrat Tomé som tagit över och man kan ifrågasätta det valet sett till att hon varit del av en ifrågasatt lagledning. Lägg till att spelarna påpekar att det inte gjorts tillräckligt för att skapa jämlikhet och man vill få bort tf-ordföranden. Totalt är det 39 spelare som skrivit under ett nytt uttalande varav 21 av 23 som vann VM i augusti. Man kan konstatera att Spaniens spelare verkar redo att försämra förutsättningarna att spela OS i Paris nästa sommar. Om man inte dyker upp i Göteborg lär Sverige vinna med 3-0 på papperet. Precis som det blev när Danmark strejkade under VM-kvalet till VM i Frankrike 2019 och det svenska landslaget vann med 3-0.

Veckans fängelsedom

Norske toppdomaren Svein Oddvar Moen fick fyra månaders fängelse för att han inte skattat för sina inkomster efter att ha dömt åt Uefa och Fifa. Norrmannen överklagar inte utan erkänner att han gjort fel och tar sitt straff. Kan det vara så att norska myndigheter följt efter det som skett i Sverige där över 20 domare eftertaxerats på grund av att de gjort exakt som Svein Oddvar Moen? Fotbollskanalen avslöjade för dryga två år sedan att många av Sveriges främsta domare inte betalat skatt på internationella ersättningar. Tidigare EM-domaren Andreas Ekberg utreddes av åklagare, men det ledde inte till åtal utan enbart 600 000 kronor i inbetalning till Skatteverket. Kan misstänka att domarna ser till att ta upp ersättningen sedan dess men att det innan det varit vanligt i fler länder att inte ta upp ersättningarna från Fifa och Uefa. Det har varit upp till individerna att göra som de vill.

Veckans återgång

Kuwait, Oman och Bahrain har lyft förbudet från att jobba mitt på dagen på grund av värme. Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten uppges följa efter.

Veckans lönetak

Spanska La Liga kör hårda ekonomiska tag i de högsta divisionerna. Och det är förvånande om Real Madrid inte joggar hem högstaligan. 2,5 gånger så mycket i möjlig ersättning till spelarna.

Veckans journalistiska uppgörelse

Aftonbladet är sponsor till Svenska fotbollsförbundet sedan mitten av 1990-talet. På senare år har mediahuset även fått in tillgång till spelare i uppgörelsen med förbundet. Bara den senaste samlingen fick man podda med Alexander Isak, chatta med Viktor Gyökeres och göra en lång intervju med Emil Holm. Allt skedde utanför de vanliga pressträffarna. Jag fattar givetvis att det är nya och annorlunda tider, men det är ändå underligt att det går att betala för att få intervjuer och köpa en gräddfil via ett sponsoravtal. Men det är kanske så förbundet vill ha det? Konstigt upplägg att man vill sortera på det sättet. När man ser vad Viaplay får ut i form av intervjuer är det förvånande med tanke på de pengar TV-bolaget betalar Uefa som sedan går till SvFF. Inför Estlands-matchen var det Janne Andersson i en exklusiv intervju och inför Österrike-matchen var det Robin Olsen i en exklusiv intervju. Rätt klen utdelning jämfört med Aftonbladet.

Veckans bristande tålamod

Fernando Santos fick sparken efter ett halvår som polsk förbundskapten.

Veckans sammanfattning kring landslaget

Fotbollskanalen On Tour tog rygg på Sverige under EM-kvalsamlingen. Under fredagen gjorde vi en special och svarade på frågor efter den svenska förlusten mot Österrike. Lyssna här. Vi är tillbaka i oktober och följer de sista rycken med landslaget.

Veckans spar I

Sveriges Radio ska spara 250 miljoner kronor. Stampen som äger Göteborgs-Posten behöver dra in 100 miljoner kronor. Detta efter att TV4 inlett ett effektiviseringsprogram (annat ord för spar) över tre år och där man ska dra in 100 tjänster fram till årsskiftet och Viaplay behövt skära ner rejält. Kan förstå att det inte är kö till journalistutbildningar.

Veckans läsning

Författaren Tom Malmquist släpper inom kort boken Istid som handlar om uppväxten med sportjournalisten Thomas Malmquist som pappa. Mycket kretsar kring den spelskandal som Thomas Malmquist avslöjar i Expressen och följderna för både familjen och pappan. En sanslöst stark skildring som är smärtsam att läsa och där effekterna lever kvar många år efteråt. Bara tiden efter avslöjandet med vakter i huset gör att man förstår trycket på hela familjen. Jag kan bara rekommendera alla att ta del av den boken som är välskriven och varvar nutid med dåtid på ett effektfullt sätt. Det är otroligt hur så många kunde svika ”Malmen” efter avslöjandet kring spelskandalen och att han inte ens fick någon upprättelse när en anonym bandyspelare klev fram och bekräftade det hela. Här är Tom Malmquist i Gokväll tidigare i veckan, från 6 minuter. Jag skrev en krönika om "Malmen" för några år sedan och belyste det skandalösa att han varken blev hyllad eller prisad. Det borde man kunna åtgärda i efterhand. Inte minst efter att ha läst Istid.

Veckans baksida av när ligor kontrollerar bevakningen

NFL kör egen bevakning av ligaspelet men i veckan framkom att man vill kontrollera vad som kommer ut. Det visar sig att NFL ville spela vidare efter att Buffalo Bills Damar Hamlin fått hjärtstopp och varit nära att dö i en match. Inte helt olikt det som Uefa gjorde under EM. Klart att det är problematiskt med journalistik när ligan kontrollerar journalister i egen produktion.

Veckans moderna fotboll

De amerikanska investerarna 777 är på väg att ta över Everton. Man kan lugnt säga att det ringer i många varningsklockor när det gänget kan gå in i Premier League. Norska Josimar har kollat på 777 och det är ingen munter läsning om man är Everton-supporter. Det är svårt att förstå att Premier League inte har ett kraftfullare regelverk för att förhindra den typen av ägare.

Veckans experiment

Det är förvisso ett företag som ligger bakom det hela, men det är intressant att se vilka reaktioner Gary Neville fick när han skrev på sociala medier om fotboll under Jill Scotts namn. Och vice versa. Det kan vara nyttigt att inse hur det är för kvinnor.

Veckans omöjliga uppdrag

Dra åskådare till Sverige-Moldavien 12 oktober. Osäker om det ens funkar om det är gratis. Kan utmana sämsta publiksiffran på Friends Arena som var träningsmatchen Sverige-Slovakien som drog 9 876 åskådare.

Veckans läsarbrev

Hej, så det ser ut att bli en spansk bojkott och matchen mellan Sverige och Spanien blir inte av. Det intressanta i detta är att Tjeckiens damlandslag har flyttat sin hemmamatch mot Belarus till Kroatien, eftersom den tjeckiska regeringen inte erbjuder visum till ryska och belarussiska landslag. Hur kommer Uefa agera i fallet Spanien? Och inser inte Uefa att när man tillåter Belarus att fortsätta spela på som vanligt med hymn och flagga, att det skapar konflikter inom Europa? Med vänlig hälsning Armel

Svar: Uefa har blockerat Ryssland men låtit Belarus vara med i kvalspel om än spela matcher utanför landet. Det är underligt, men Uefa har hållit den linjen och tar inte hänsyn till reaktioner.

Veckans spar II

Volkswagen hoppar av EM-sponsorskap trots att mästerskapet går i Tyskland. Skälet? Behöver spara.

Veckans Flash Boys

Journalisten och författaren Michael Lewis (Moneyball, The Big Short) skrev om Flash Boys som försökte slå aktiemarknaden genom att utnyttja att näthastigheten gick 13 till 17 millisekunder snabbare. Nu har Interpol slagit till mot något liknande kring fotboll. Man skulle helt enkelt runda att signalerna till TV och olika typer av skärmar går långsammare och på så sätt veta vad som skulle hända. De hade ett försteg jämfört med spelbolag.

Veckans blinkande för omkörning

MLS är på väg att passera NHL när det handlar om sponsorintäkter. Klart att den europeiska fotbollen fått upp farten och Lionel Messi lär inte minska på takten.

Veckans danska politiska diskussion

Danska fotbollsförbundet var tillsammans med spelarfacket, klubbarnas intresseorganisation och supporterföreningen inbjudna till Folketingets kulturutskott. Allt för att diskutera den danska modellen där man tillåtit utländska ägare av fotbollsklubbar.

Veckans bristande tålamod II

Hansi Flick har haft hand om landslaget efter EM 2021 men efter ett misslyckat VM i Qatar och svaga träningsmatcher fick han sparken i veckan.

Veckans aktieköp

Schibsted som äger Aftonbladet och Verdens Gang och en rad andra medier klev i veckan in och köpte 10,1 procent av aktierna i krisande Viaplay. Man talade om en finansiell investering. Sedan tidigare har franska Canal Plus en corner i form av 12 procent och även tjeckiska PPF som är aktivt inom media och telekom har enligt Dagens Industri kring 8 procent. Klart att det blir mer komplicerat och antagligen dyrare att köpa ut Viaplay från börsen och en möjlig budstrid och jag förstår alla som pekar på bolagets utmaning utan starka, tydliga och långsiktiga ägare. Ändå går det inte att komma ifrån att Viaplay kan ha nytta av Schibsteds mediaplattformar för att nå ut med sina sporträttigheter och att Schibsted kan ha stor nytta av ett ännu närmare samarbete.

Veckans biljettsläpp

Inget Sverige i EM, men folk kanske ändå vill åka dit. Snart släpper Uefa biljetter till EM i Tyskland. Redan nu kan man registrera sig, men först 3 oktober börjar man sälja dem. Ett rejält prisspann. Från gruppspelsbiljetter för 335 kronor till premium till EM-finalen för 22-23 000 kronor.

Veckans NFL i Europa

Tottenham Hotspur Stadium blir nu "Home of the NFL in the UK. Minst två seriematcher per år på klubbens arena väntar när man förlängt avtalet med NFL.

Veckans Superliga-press

För att ta bort tryck från Europas storklubbar kring hur man gör med Champions Leagues intäkter lovade Uefa att se till att pengasäckarna växte genom att driva på prisutvecklingen kring mediarättigheter. Nu rapporterar Off The Pitch att agenturen Team som jobbar med Uefa och ECA inte haft en sådan utveckling som alla önskat. Istället för utlovade 40 procent i intäktsökning lutar det åt 25 procent (och då är inte ens rättigheterna ute på den döda TV-marknaden i Norden än) och det är både fler matcher, fler klubbar och samtidigt mer pengar till klubbarna utanför Europas cupspel. Ingen lätt ekvation att lösa för Uefa-basen Alexander Ceferin.

Veckans dom och följande gästspel

I veckan dömdes fotbollshackaren Rui Pinto till villkorlig fängelsedom på fyra år i Portugal. Jag var med i en P3 Dokumentär om honom som släpptes i samband med domen. För Pinto väntar ytterligare två rättegångar kring material han kom över via att han hackat sig in i datorer och som han sedan bland annat spred via Football Leaks. En del av materialet är grunden till att Manchester City anklagas av Premier League för att ha brutit mot 115 regler.

Veckans oväntade och deppiga effekt

Getafe har aldrig sålt så många tröjor som efter värvningen av Mason Greenwood.

Veckans moderna fotboll II

Den klassiska banken Goldman Sachs startar en division inriktad på sport. Uppenbart att uppskruvningen av amerikanska investeringar innebär att fler och fler ser möjliga affärer och att Goldman Sachs klienter vill ha hjälpen.

Veckans Leeds United

Millwall borta. Vad mer kan gå snett?

Veckans moderna fotboll III

I säsongens första El Clasico ska Barcelona ha Rolling Stones klassiska tunga på tröjan. Allt för att uppmärksamma att bandet släpper nytt album och att det går att lyssna på via Spotify. Kan även misstänka att tröjan blir något många supportrar vill köpa.

Veckans låt

"Nokia & Ericsson" – Markus Krunegård.

Veckans siffror

800. Antalet miljoner kronor den nederländska högstaligan fick i signing bonus av ESPN, enligt De Telegraf. ESPN köpte nyligen rättigheterna till nederländska ligan i fem år. Ersättningen ligger på 135 miljoner euro (cirka 1,5 miljard kronor) per säsong och 70 miljoner euro (800 miljoner kronor) i signing bonus.

Veckans poddgäst

AIK:s sportchef Thomas Berntsen är gäst och talar om trycket på klubben, om tron på att hänga kvar, om vad den ökade träningsmängden ska ge, att han kanske åker till Saudiarabien (Quaison) och de positiva och negativa överraskningarna i svensk fotboll. Sedan tidigare finns över 400 poddintervjuer att lyssna på. Du hittar dem alla här. God lyssning!