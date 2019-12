Lundh: NHL-stuket finns väl inte i svensk fotboll, eller?

Helgens måste

Skriva på min kommande bok som ska handla om att bevaka herrlandslaget under 20 år. Yorkshirederbyt Huddersfield-Leeds.

Helgens avstå

Fira andra advent.

Veckans paus

Detta är årets sista fredagskrönika. Däremot kommer två poddavsnitt till. Sedan är det uppehåll till en bit in i januari.

Veckans svårt att hetsa upp mig

Ballon d’Or gick till Lionel Messi och Megan Rapinoe. Rätt eller fel? Ja, det går att vända och vrida på det i all oändlighet när det egentligen är ganska svårt att skilja spelare åt och klassificera och kvantifiera framgångar.

Veckans planer

Tar podden på turné i mars och det handlar om 2 x 45 minuter med två gäster på varje ställe och det är endast LIVE som gäller. Det vill säga att intervjuerna publiceras inte senare utan om man vill följa intervjuerna måste man vara på plats. Henrik Rydström är klar för Uppsala 9 mars, Claes Cronqvist är klar i Landskrona 19 mars och Roland Andersson kommer till Lund 11 mars. Det tillkommer gäster framöver och schemat uppdateras kontinuerligt, och via länken hittar ni all information om turnén.

Veckans äntligen

Uefa aviserar gruppspel i Champions League även för damerna. Även om det dröjer nästan två år.

Veckans svenska tränare

Fredrik Ljungberg fick möjligheten att bli Arsenals tränare när klubben sparkade Unai Emery, men det är nog ett knivigare läge än han tänkt sig. Hur länge får han vara kvar på posten?

Veckans skygglappar

Corriere dello Sport. Kollegan Fredric Pavlidis rapporterar i sin Headlines-blogg om hur tidningen försvarar sig:

”Corriere dello Sport gräver sig allt djupare ner i ett hål. ”Vem kallar ni rasist?”, vräker tidningen ur sig i dag, och slänger fram gamla förstasidor där tidningen vänt sig mot rasism inom fotboll. Det är ett tondövt svar på gårdagens ilska mot tidningens ”Black Friday”-förstasida. Och vilket är det allra första ord Corriere dello Sport använder i sin inledande fras i dag? ”Lynchning av en tidning som i ett sekel försvarat frihet och jämlikhet”. Lynchning. LYNCHNING. På tal om tondövhet. CdS chefredaktör Ivan Zazzaroni säger i en intervju med TeleLombardia, ”Behandlingen vi fått i dag (läs: i går) är i praktiken rasism mot antirasism”. Okej…”

Veckans svenska tränare II

Lars Lagerbäck har länge sagt att han skulle sluta som norsk förbundskapten efter EM 2020, men nu har han förlängt över VM 2022. Förstår både honom och det norska förbundet.

Veckans tävling

Via Musikhjälpen kan ditt lag få sitt match sänd och kommenterad av C More och på vägen mot det hjälper du till att motverka sexuellt våld i krig och konflikt. Läs mer om tävlingen som C More arrangerar via länken.

Veckans äntligen II

Inte sällan skryter vi om Sverige som ett jämställt land men ännu har ingen kvinna varit statsminister. Inte heller har någon damdomare tagit klivet upp i allsvenskan, men nu närmar sig Tess Olofsson som i Sportbladet berättar om målet att nå dit.

Veckans politiska match

Saudiarabien slog Qatar i Qatar. Under två år har Saudiarabien utsatt Qatar för en blockad men lät landslaget åka till Qatar för Gulfmästerskapet och väl där slog man ut värdnationen i semifinal.

Veckans moderna fotboll

Real Madrids president Florentino Pérez vill rita om kartan för världens största klubbar och starta en världsomspännande liga för dem och därmed lämna den inhemska fotbollen. Rätt deprimerande läsning. Visar sig att Real-basen är uppbackad av riskkapital som även talar med Fifa om att köpa in sig i ett omgjort klubblags-VM.

Veckans värdering

MLS-klubbarna kostar mer och mer att få starta och därmed har de ökat i värde. Tänk vilken affär David Beckham gjorde när han fick köpa rättigheten att starta en klubb för 25 miljoner dollar, och det blev Inter Miami CF. Så här har prisutvecklingen varit, enligt journalisten Eben Novy-Williams:

1998 - $ 5 Miljoner @ChicagoFire

2007 - $ 10 M @TorontoFC

2014 - $ 70 M @ATLUTD

2014 - $ 110 M @LAFC

2017 - $ 150 M @NashvilleSC

2018 - $ 150 M @fccincinnati

2019 - $ 200 M St. Louis

För sex veckor sedan: $ 200 M @SacRepublicFC

I går $300 M+ - Charlotte

Veckans läsarbrev

Hej Olof, Tippar följande trupp. Gissar att man får loss spelare i Ryssland och vissa andra ligor. 25 spelare. Tror man satsar lite mer på spelare som har en chans på EM-truppen eller kommande VM-kval och lite mindre på unga spelare som är med för se och lära.

Pettersson, Linnér, Eskilinen.

Joel Andersson, Strand, Sandberg, Bejimo, Une Larsson, Dagerstål, Danielsson, Adzikadunic, Ahmedhodzic.

Bojanic, Rakip, Kacaniklic, Hiljemark, Lewicki, Karlström, Tibbling, Fransson.

Jordan Larsson, Strandberg, Söder, Nyman, Hedlund.

Mvh,

Anders

Svar: På måndag 14:30 så vet vi, då presenterar Janne Andersson truppen som åker till Qatar för träningar och två matcher (varav en blir mot Estland) 3-13 januari. Beijmo är nog tveksam om inte Malmö FF förlänger lånet. Blir intressant om Andersson får loss Oscar Hiljemark och Jordan Larsson. Kanske även Johan Dahlin borde vara aktuell efter sin fina säsong.

Veckans drag

När Gusten Dahlin och Thomas Wilbacher firade avsnitt 300 av sin podcast TuttoBalutto så fyllde man Oscars-teatern med 937 besökare och det var ett sanslöst tryck på plats. Imponerad av jobbet duon gjort som skapat något så stort på egen hand. Däremot var det väldigt skönt att Hasse Backe och jag krossade Dahlin och Wilbacher i en frågesport som Erik Friberg och Alexander Axén ledde. Tror det slutade 10-3 men borde blivit 11-2 med tanke på att Dahlin och Wilbacher fick poäng för svaret ”3” på frågan om hur många VM-medaljer Sverige tagit. Det rätta svaret är 6, tre för herrlandslaget och tre för damlandslaget.

Veckans obegripliga

Att flera politiska partier nu börjar ifrågasätta SVT och SR och dess finansiering är svårt att greppa. Journalistiken från public service är inte bara bra utan viktig för demokratin och än viktigare när tidningar faller ifrån och skär ner. Nej, allt man gör är inte bra men det spelar mindre roll, för allt ska inte passa alla. Bevara och skydda public service, allt annat vore direkt fel.

Veckans bisarraste avtal

Fattiga Rwanda betalar närmare 100 miljoner kronor för att synas på Qatar-ägda Paris St Germains damlags tröja samt på arenan. Sedan tidigare har den fattiga afrikanska nationen betalat 400 miljoner kronor till Arsenal för att få ha ”Visit Rwanda” på Premier League-klubbens tröjärm.

Veckans läsning

En både fantastisk och sorglig skildring från den grekiska toppfotbollen. Konspirationerna i den ligan är inget man skojar bort, och det värsta är väl att det finns en viss grund för dem. Om hur ny teknik hjälper klubbar att hålla spelare friska genom att ha koll på hur träning och matcher sliter. Amazon började i veckan visa Premier League-fotboll, men det finns en baksida på e-handelsjätten och det skildras i New York Times om hur bolaget satte sin prägel på Baltimore. Måsteläsning.

Veckans läsarbrev II

Hej Lyssnade i dag på polsk tv ang. EM-lottningen Matchen mot Sverige i Dublin räknar Polen som hemmaplan eftersom det bor över 100000 polacker på Irland .De räknar på att få samma publikstöd som när de spelar i Warszawa. Möta Polen i Dublin och Spanien i Bilbao är kanske inte någon drömlottning. Jerzy

Svar: I EM finns knappt en drömlottning och det är givetvis inte lätt och om Irland når EM så blir det i så fall tre bortamatcher. Å andra sidan tror jag många svenska fans söker sig till Dublin för två matcher där och med start på Midsommarafton. Oavsett föredrar jag denna grupp framför den med Tyskland och Frankrike.

Veckans moderna fotboll II

Real Madrid är på väg att sälja reklamytan på träningskläderna till Turkiets turistbyrå. Priset hamnar på närmare 120 miljoner kronor om året.

Veckans erkännande

När Fifa i förra veckan publicerade skälen till att Ricardo Teixeira, den tidigare ordföranden i Brasiliens fotbollsförbund, blev avstängd så medgav man samtidigt att det utbetalats mutor när Qatar fick VM 2022. I denna artikel redogör New York Times Tariq Panja för erkännandet som dröjt.

Veckans siffror

653,9. Antaler miljoner dollar som gått till agenter hittills under 2019, enligt Fifa:s sammanställning.

Veckans låt

”Främling överallt” – Thåström. Lyssnade på Söndagsintervjun där Martin Wicklin intervjuade en ganska motsträvig Joakim Thåström och då blev musiken intressant.

Veckans Leeds United

En stark artikel av Daniel Taylor om helgens ligamöte mellan Middlesbrough och Charlton som även är ett möte mellan Jonathan Woodgate och Lee Bowyer och deras förflutna i Leeds-tröjan som inte bara var vackert. Leeds som för övrigt slog Middlesbrough med 4-0 och går lite för bra för att det ska kännas bra. Konstigt nog.

Veckans poddintervju

Hammarbys Darijan Bojanic om att hitta passningar ingen annan ser, utlandsdrömmar, landslag och varför Stefan Billborn varit rätt för honom. Sedan tidigare finns 248 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.