Lundh: Önskar att Zlatan får kröna karriären med ännu en titel

Helgens måste

Skriva på min bok om VM i Qatar och sportswashing som kommer i höst. Läs mer här om den. Ska försöka se en del fotboll också som FA-cupfinalen Chelsea-Liverpool, Hammarby-AIK (parallellt med Leeds-Brighton) och Milan-Atalanta.

Helgens avstå

VM i ishockey.

Veckans karriärplanering

Erling Braut Haaland skrev i veckan på för Manchester City. Återigen visar det sig att han skaffat sig en väg ut i form av en klausul med ett fast pris trots att han har ett femårskontrakt med en veckolön närmare fem miljoner kronor. Svårt att inte bli imponerad av kylan som Haaland, hans pappa Alf-Inge Haaland och hans agent, den nu avlidne Mino Raiola, visat när de tagit spelaren framåt i karriären. Att helt enkelt vara trygg med att framgångar kommer att komma och att det finns något bra i att delvis kontrollera sitt eget öde i ett fast pris via Salzburg, Dortmund och nu Manchester City. Klart att större klubbar huggt på honom, men de hade en tydlig tanke kring vad som kunde ge bäst utväxling på plan och i förlängningen även utanför planen. Dessutom visar det sig att utköpspriset på Haaland från Borussia Dortmund var lägre än det talades om och det är givet att Haaland och de runt om kring honom tar hem en större del av kakan när man maxar läget. Undrar om inte Haalands modell kommer att följas av att fler spelare tar med det i beräkningen när de flyttar? Klart att man riskerar pengar om framgångar uteblir eller om man blir skadad, men det blir en betydligt större uppsida om det går riktigt bra på plan. Att betala dryga 600 miljoner kronor för den unge norrmannen är givetvis mycket pengar, men ett pris som knappast speglar marknadsvärdet. Sedan är det en faktor att spelarna blir sig själv ännu närmare och snarare ser till vad klubben kan göra för dem än drömmen om en lojalitet till klubbmärket. Det senare är ingen nyhet men det här förstärker den utvecklingen. Trist? Ja, på ett sätt, men det är sällan så att saker förblir som det varit och all utveckling är inte kul. Sedan vill Fifa ändra på hur mycket agenter och familjemedlemmar som inte är agenter kan ta betalt, enligt the Athletic. Återstår att se om Fifa klarar av att driva igenom det. För det har historiskt sett visat sig att de flesta regelverk av den karaktären går att runda. Kanske kommer även agenterna att gå till motangrepp.

Veckans jobbannons

Stiftelsen Sverige United som premierar och stöttar kombinationen av fotboll och integration söker en verksamhetsansvarig. Tidigare har det varit min förre kollega David B Larsson följt av Ingela Carlsson och nu vill man hitta en ny person som brinner för fotboll och integration.

Veckans åt helvete

Sverige lägger ner bibliotek i massor. Hur är det möjligt? Bra genomgång av Fredrik Nejman i VI men det är ledsamt att ta del av den. För egen del har biblioteken varit avgörande för mig. Skrev 2014 om betydelsen av stadsbiblioteket i Lund för min del. Det är knappast det enda biblioteket som var formande för mig under uppväxten. Skolbiblioteken på Tunaskolan, Katedralskolan samt UB och flera institutionsbiblioteken när jag pluggade. Ser att Patrik Lundberg skriver om det i DN och där påpekar att en halv miljon skolbarn saknar skolbibliotek. Oerhört ledsamt. Är det något vi inte borde spara på är det bibliotek.

Veckans turistambassadör

Lionel Messi jobbar nu för Saudiarabiens turistråd. Han spelar även för Qatar-ägda Paris SG och är frontfigur för ett qatariskt telekombolag.

Veckans påtryckningar gav effekt

Supportrar, klubbar och ligornas förening har legat på Uefa inför Champions League-modellen som nu är klubbad. Uefa har delvis lyssnat och dragit ner antalet matcher från planerade tio till åtta och framför allt låter man sportsliga resultat för en nations liga ge effekt i form av extraplatser till Champions League. När man inför säsongen 2024-25 gör om Champions League får man 36 platser i gruppspelet istället för 32 och av de fyra extraplatserna går en plats till det tredjeplacerade laget i femteligan, en plats till lag från Champions path som gynnar ligor från länder som Sverige och två platser till de lag som är närmast Champions League i de två ligor som gått bäst i alla cuper i Europa. Vanligtvis är det Spanien och England, men då gynnar det i varje fall lag som spelat sig till platsen via ligan och inte för att man historiskt sett gått bra. Om det hade börjat gälla i höst hade det varit femteplacerade laget i England och tredjeplacerade laget i Nederländerna som fått platserna. Det är uppenbart att påtryckningar från många olika parter spelat roll och även om det är små skiften är varje broms av en kommande superliga i form av ett omgjort Champions League ett plus.

Veckans moderna fotboll

Newcastles nya bortatröja blir i Saudiarabiens färger. Vitt och grönt för Newcastle.

Veckans resultat

Trots Corona tog Uefa in intäkter på närmare 60 miljarder kronor 2020-21. Visst, vinsten blev låga 200 miljoner kronor men det finns kraft i Uefa och reserverna är fem miljarder kronor. Det framkommer även att EM förra sommaren gav Sverige närmare 135 miljoner kronor och att svenska klubbar fick närmare 20 miljoner kronor för spelare i EM-kval och slutspel.

Veckans död på en kassako

Fifa krävde för mycket pengar av EA Sports för att parterna skulle komma överens om en fortsättning för Tv-spelet Fifa. Fifa 2023 blir det sista som kommer ut under det namnet och därefter blir det EA Sports FC. Spelet har genererat över 190 miljarder kronor i försäljningsvärde genom åren och på den tiden jag spelade var Fifa ett givet spel som var överlägset konkurrenterna. Tror att Fifa trampar snett här när man ska använda sitt namn till andra spel och Fifa-basen Gianni Infantino var knappast ödmjuk när ha i ett uttalande lovade att spel som bär namnet Fifa kommer vara de bästa.

Veckans Fotbollskanalen On Tour

Vi kör numera varje fredag och i senaste avsnittet talar vi om varför Hammarby inte ska sälja Williot Swedberg och om landslagets nya spelsätt. Lyssna här. Givetvis även På Spåret efter en klubb i Sverige signerat vår egen hovleverantör av frågor.

Veckans effektiva granskning

Public service i Norge, Danmark och Sverige har jobbat ihop och NRK, DR och SVT kollade om hotell i Qatar, som har avtal med Fifa inför VM, var villiga att ta emot ett homosexuellt par som mejlade och frågade. Tre hotell nekade och det gav eko vilket ledde till att Fifa uttalat sig och ställt krav på hotellen. Bra och effektiv granskning.

Veckans förklaring

Greg Norman är ansiktet utåt för Saudiarabiens satsning på en ny golftour för herrar. Landet skickar in 2,5 miljarder kronor och det har skapat en del oro i golfvärlden. När Norman fick frågor om regimens mord av Jamal Khashoggi kom den förre storgolfaren med ett svar som fick rätt många att hoppa till: ”Allt det här om Saudiarabien och Khashoggi och mänskliga rättigheter, fortsätt att prata om det. Men prata också om de bra sakerna som landet gör för att förändra sin kultur. Alltså, vi begår alla misstag och man får bara försöka lära sig av de misstagen, och se hur man kan justera dem framöver.”

Veckans sorgliga domar i Qatar

Aktivister och advokater har dömts till livstids fängelse för att de protesterat mot diskriminerande lagar. Amnesty kräver att de frisläpps och pekar på hur de dömts bakom stängda dörrar för att ha utnyttjat sin rätt att protestera.

Veckans effektiva granskning II

Sportbladet har skildrat turerna i BP i en rad artiklar. BP-ledningen har inte imponerat i hur man hanterat granskingen, men till slut tillsätter man i varje fall en utredning av ungdomsverksamheten. Kanske en klen tröst för barnen som hamnat i kläm, men trots allt bra att man ser över det.

Veckans drama

Sett rätt mycket av SM-finalerna i ishockey och det var oerhört med en finalserie som gick till sjunde matchen och sista perioden innan det avgjordes. Lider med Luleå som föll på ett slumpmål och var nära 1-1 men ribban kom emellan och istället 0-2. Samtidigt starkt av Färjestad att slå serieettan, serietvåan och serietrean i slutspelet.

Veckans rapport från Uefa-kongressen

Norske Andreas Selliaas var en av få nordiska journalister på plats när Uefa höll kongress. Det är uppenbart från hans rapport att norska förbundets ordförande Lise Klaveness verkar rätt ensam i i Norden när det handlar om att försöka lyfta frågan om Qatar ännu mer. Dessutom har Qatar skjutit fram på ett planerat besök från de nordiska fotbollsförbunden. I Selliaas rapport framkommer även att antalet nordiska journalister på plats var lågt och det var noll svenska. Kan återigen lyfta en krönika jag skrev för några veckor sedan apropå att vi svenska medier och sportjournalister inte har gjort jobbet kring Fifa, Uefa och Qatar. Med hopp om bättring framöver.

Veckans läsning

Tidigare landslagsspelaren Charlotte Rohlin intervjuas av Expressens Anna Friberg och berättar om cancern. Starkt att berätta och värdigt skrivet. Min kollega Andreas Sundberg har intervjuat Peter Wettergren om att Sverige ska skruva på spelsättet när man möter svagare länder. Den assisterande förbundskaptenen är ödmjuk och talar om besvikelsen över att landslaget inte varit effektivt tillräckligt. Lärorikt och intressant när Linköpings förre vd Anders Mäki skriver i Sportbladet om SHL. Ger ett annat och nyttigt perspektiv.

Veckans uttagning

På onsdag 12:00 presenterar förbundskapten Janne Andersson herrlandslagets trupp inför Nations League i juni där man spelar fyra matcher: Slovenien borta, Norge hemma, Serbien hemma och Norge borta.

Veckans solkiga inblick

Rättsprocessen mellan Rebekah Vardy och Coleen Rooney. Det är Vardy som stämt Rooney för förtal efter att Coleen Rooney pekade ut Vardy som skydlig för att ha läckt/sålt information från hennes Instagram till the Sun. Nu rullas allt upp och man kan följa the Athletics Adam Crafton via Twitter eller Guardians bevakning som är ganska fyllig. Om man nu pallar få en inblick i kampen om att synas i både sociala medier och i traditionella medier.

Veckans moderna fotboll II

Chelsea ska ha kryptoreklam på ärmen. Gäller att skynda på nu när alla vill ha sin del av kryptobranschen.

Veckans läsarbrev

Hej! Efter alla diskussioner kring olika domslut,är det väl snart dags även för Sverige att hjälpa både domarna och alla lagen ! När Marocko infört VAR-granskning,borde även Sverige vara kapabla att ta ett beslut,som ger en mer rättvis tävlingsidrott! Skottland skulle man göra en omröstning kring införandet av VAR och ju bättre lagen placerade sig i tabellen,desto mer fick man skjuta till för kostnaderna! Vad är din åsikt? Med vänlig hälsning Janne

Svar: Vad Marocko gör eller inte gör är helt ointressant för egen del, men jag har varit för VAR från start. Sedan har jag vacklat när det svajat i både en del ligor och mästerskap, men tror att Sverige bör följa efter för domarnas skull. Dels för att VAR-vana blir ett krav för att få döma internationellt, dels för att man minskar på antalet feldomslut även om de inte försvinner. Sedan är jag osäker om svensk fotboll går den vägen då supportrarna är emot och det är nu upp till fotbollsförbundet att ta beslut. Vet inte om den skotska lösningen är något att eftersträva, snarare borde centrala pengar ta hand om det.

Veckans marknadssignal

Warner och Discovery är redan ett bolag och det blir en gemensam streamingtjänst även i Sverige. Onekligen ett bolag med kapital och i veckan gjorde man upp om att gå ihop med BT Sports i Storbritannien. Något som troligen leder till att man köper ut BT (Storbritanniens Telia) från sportmarknaden.

Veckans Leeds United

Ångesten tilltar. Jesse Marsch framstår som en bluff sett till hur det ser ut på planen. Apropå Marsch, en otrolig text i the Athletic om hur många leeds-supportrar har svårt att köpa honom sett till presskonferenser och intervjuer. Det kan ta slut snabbt för amerikanen. Lägg till denna text av en profilerad supporter som skildrar hur klubben misslyckas med att piska fram folk till en bussmottagning inför mötet med Chelsea utan lycka. Ja, det är plågsamt att läsa och följa. På blott några veckor har sannolikheten för att Leeds åker ut gått från 10 procent till 65 procent. Enda pluset är väl att det blir lättare att få matchbiljetter igen.

Veckans lön

375 miljoner dollar. Det är vad Fox betalar Tom Brady för att bli expertkommentator när han väl slutar spela amerikansk fotboll. Onekligen en annan nivå.

Veckans poddintervju

Malmös danske mittfältare Anders Christiansen talar om jakten på en plats i VM-truppen, om hur Malmö FF bara blir bättre och bättre, om vad han kan förbättra och om framtidsdrömmen. Sedan tidigare finns det 350 intervjuer med olika fotbollsprofiler via länken. Bara att lyssna på.