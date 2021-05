Lundh: Släpp ut fler spelare på plan - svensk fotboll är mer än elit med publik

Helgens måste

Vaccinering i Kista. Kanalkrocken Leeds-Tottenham och Landskrona-AFC. Löpning.

Helgens avstå

Golf. Var är värmen?

Veckans vackra sorg

Blåvitt-legendaren Bertil "Bebben" Johansson gick bort i veckan. Det är vackert att ta del av hur han hedrades och hyllades. Simon Bank skrev en fin krönika. GP:s Eric Hilmersson har talat med 2Bebbens" fru Solveig Johansson i en finstämd intervju. Offside lade ut ett porträtt av "Bebben" från 2013, signerat Henrik Ekblom Ystén, som framkallar både skratt och tårar. Supportrar, gamla spelare och ledare och medier, alla deltog i att ge en gammal hjälte ett värdigt avsked. Jag har ingen relation till ”Bebben” som spelare eller tränare, men han var en underbar person som man sprang på i samband med matcher och var fylld av värme.

Veckans quick-step

Uefa agerade hårt mot superligan men gav ett U19-EM till Belarus. Otroligt.

Veckans grattis

Guardian fyller 200 år. En tidning som betyder mycket för mig.

Veckans stormning

Supportrar intog Old Trafford och lyckades stoppa mötet mellan Manchester United och Liverpool. Även om klubbens ägare och vice-president Joel Glazer utlovar en ny era av dialog är det nog i senaste laget trots löfte om en del aktier till supportrar. Det blir spännande att följa utvecklingen och det lär väl knappast bli supportrar och medlemmar i majoritet. Tidigare i veckan var Joel Glazers bror inte särskilt sugen på att svara på frågor. Svårt att se de amerikanska ägarna återvinna något som helst förtroende hos klubbens supportrar. Däremot inte övertygad om att det betyder att man kommer ändra hur man styr klubben (läs: plockar ut pengar) eller att man säljer. Snarare ser man väl till att öka säkerheten. Det går definitivt att förstå supportrarnas frustration med ägarna och en slags misskötsel under många år men det är klart att det aldrig är acceptabelt att människor skadas i samband med en stormning av en arena.

Veckans kompispassning

Blåvitts förre klubbdirektör Max Markusson höll inte igen om Jens Gustafsson i BaraBen-podden. Inte nog med att den förre IFK Norrköpings-tränaren var för dyr, han fick inte heller några ”översvallande referenser” och dessutom läckte det om både Gustafssons havererade flytt till AIK och om Blåvitts intresse.

Veckans dubbelförlust

Först åkte Real Madrid ur Champions League och sedan förlorade man en rättprocess där klubben ville ha 230 miljoner kronor av La Liga. Inte helt lätt för Florentino Perez, men han har fortfarande superligan.

Veckans längtan

Dokumentären om Sir Alex Ferguson ger ett lovande intryck. Går att se även utanför Storbritannien från 31 maj.

Veckans inbördeskrig

Den 20 juni röstar norsk fotboll om man ska bojkotta VM i Qatar eller ej. Nu pågår en del hårda tag för att försöka samla röster.

Veckans skifte

När sportappen The Athletic lanserades talade grundarna om hur dess sportjournalistik skulle krossa lokaltidningarna. Därför överraskar uppgifterna från USA om att appen undersöker ett samarbete eller en affär med New York Times. Gillar The Athletic men man kan undra hur manga av prenumeranterna som betalar fullt pris med tanke på att det är ständiga kampanjer på gång.

Veckans gästspel

Var med i Studio Allsvenskan i veckan och talade om allt från Djurgårdens brutala start på allsvenskan till EM i sommar. Bara att klicka sig in om man vill lyssna.

Veckans kompispassning II

Nu förbereder Juventus, Real Madrid och Barcelona stämning av avhopparna från superligan. Kanske ett sätt att trots allt få in en del pengar på superligan.

Veckans författare

Ulf Lundell släpper inte bara en dagbok utan två. Hur ska jag hinna?

Veckans brist på bollkänsla

Regeringen och Folkhälsomyndigheten måste åtminstone se till att släppa in 500 åskådare på Champions League-finalen nästa söndag. Det är ju bara timmar innan man lättar på restriktionerna.

Veckans journalistik I

Expressens Ludde Hellberg har metodiskt visat hur regeringen inte agerar sanningsenligt kring Pisa-undersökningen om den svenska skolan. Starkt jobb.

Veckans tror man att det hjälper

Schalkes spelare och tränare blev attackerade av de egna supportrarna och tränaren Dimitrios Grammozis blev slagen.

Den tyska storklubben är redan klar för andraligan.

Veckans final

Ett perspektiv på Manchester City-Chelsea är trots allt skillnaderna i hur mycket pengar ägarna stoppat in. Sedan blir det säkert en fin final i Istanbul.

Veckans tröjsponsor

Ed Sheeran kliver in och sponsrar både damlag och herrlag i Ipswich Town. Gillar att spelbolagen får konkurrens.

Veckans läsarbrev I

Hej Olof! Tack för krönika på Fotbollskanalen om spelbolagens koppling till fotbollen, och dubbelmoralen i det hela. Jag har länge tänkt samma sak. Det är egentligen rent bedrövligt. Speciellt att det anses vara ok ibland, men förkastligt i andra sammanhang. Förklaringen stavas MAKT. Jag tycker man kan dra paralleller till Super League-spektaklet. De 12 klubbarna har fått mycket skit, med all rätt. Men UEFA har kommit alldeles för billigt undan. Direktörer (hos UEFA) har uttalat sig mycket kraftfullt och hotat med diverse olika straff och konsekvenser, utan att själva förstå att de är själva en väldigt stor del av problemet. Deras behov av makt och stora pengar till den egen organisationen har fått många klubbar att ledsna. De vill inte längre vara beroende av UEFAs godtyckliga styre. Att sedan formerna för Super League inte var speciellt smarta är en sak, men jag kan förstå den protesten som initiativet bygger på. Men UEFA verkar helt oförstående och skyller på klubbarnas girighet, och kastar ännu en sten i sitt glashus. Precis som en dålig politiker, det är enklare att smutskasta sin motståndare.... Och, precis som en dålig politiker som underskattar sina väljare, som tror att de inte förstår. Som tror att om jag bara smutskastar min motståndare tillräckligt kommer mina anhängare att tro på det. Tyvärr, vi är väljare/fans är smartare än så. Vi fattar vad som händer. Vad som pågår där bakom ridån. Det är så föraktet växer. Hur som helst Olof, trevlig Valborg! Med vänlig hälsning, Gustav

Svar: Mejlet kom apropå krönikan om Zlatans ägande i spelbolag. Det är klart att Uefa inte har varit en perfekt organisation utan att bristen på insyn i organisationen och dess verksamhet späder på missnöjet. När superligan föll samman var det många populister som ville slå in öppna dörrar, men det är klart att Uefa är bättre än att 12-15 klubbar kör i egen regi. Kanske kan efterspelet till superligans haveri leda till ändringar?

Veckans in

José Mourinho gjorde snabb comeback. Tar över AS Roma. Säger som Uno Hedin på sin tid: "Lycka till!"

Veckans läsarbrev II

Hej, Jag håller med dig om vilka 26 spelare som följer med till EM. Historiskt sätt brukar det alltid vara nån som faller från pga skada och jag har på känn att det blir så även i år. Martin Olsson är fortfarande en klasspelare och favorit för mig men Bengtsson är inte fel och vore synd för hans skull om han missar ytterligare ett mästerskap. Å andra sidan är elitidrott vi pratar om och ska han med är det för att han förtjänar det. Tror inte heller Janne vill ha för många färskingar med och förutom Mattias Svanberg lär Jordan Larsson ligga bäst till. Ken Sema har inte gjort avtryck i blågult men en truppspelare, sådana ska inte underskattas och därför ryker nog Jesper Karlsson. Mvh Anders

Svar: Mejl apropå veckans besked om 26 spelare i EM-truppen och mitt inlägg om vilka jag tror Janne Andersson tar ut. Frågan är om ryggskadan inte sätter stopp för Andreas Granqvist. Även oklart kring Filip Helander som är fortsatt skadad.

Veckans journalistik II

Uppdrag Granskning om turerna kring SCA. Tyvärr blir man inte förvånad, men det är deprimerande.

Veckans tillbakablick

Ramlade in på lite gamla artiklar och hittade en som jag skrev våren 2000 där det visade sig att Sveriges landskamper inte visades i TV. Bland annat bortamatcherna mot Italien och Österrike och att det var ens svårt att få tv-kanaler att bjuda. Annat än i dag när en landskamp kan kosta runt 20 miljoner kronor. Från Göteborgs-Posten:

Svenska Fotbollförbundet vill få till tv-sändningar av bortalandskamper. En kohandel med Canal plus ska ordna det. Fyra bortalandskamper i rad utan tv-sändning - den nordiska turneringen i La

Manga och mötena med Italien och Österrike - blev för mycket för Lars-Åke

Lagrell, ordförande i Fotbollförbundet. Därför har han agerat och fått Canal

plus att garantera tv-sändning av bortalandskamper om inte SVT eller TV 4 vill

sända. Garantin innebär att Canal plus ska lägga ett "realistiskt" bud 30 dagar innan match för att se till att Sveriges bortalandskamper kan ses på tv. Första fallet kan bli Danmark-Sverige 26 april. Därefter gäller VM-kvalmatcherna i höst. I utbyte fick Lagrell ge Canal plus tillstånd att visa italienska serie A och

engelska Premier League ända till de tar slut i mitten av maj. Något som

tidigare har stoppats för att allsvenska matcher inte ska få konkurrens av

Lazio, Manchester United och de andra storlagen. - Vi känner att vi inte kan vara passiva efter den utveckling det har varit med landskamper. När de två stora kanalerna inte förmår bjuda så att de får ett svar måste vi bryta trenden, säger Lagrell. - Det här kan bara åtgärdas genom att konkurrensen ökar och det är en djävla tur för fotbollen att Canal plus finns. Och det här kan hjälpa Canal plus att bli en större tv-kanal och därmed öka konkurrensen på tv-sidan.

Hur ser du på att allsvenskan får konkurrens?

- Vår rädsla för tv är mindre då vi känner att vi klarat konkurrensen från den

tidigare.

Har ni tagit upp det här med klubbarna?

- Vi har diskuterat det med Svensk Elitfotbolls styrelse och de är med oss. I

samarbetet med Canal plus ingår ju också ökad rapportering från Superettan.

För klubbarna innebär förbundets samarbete att de kan tappa publik. Men Bo

Gentzel, klubbdirektör i Blåvitt, är inte orolig.

- Med de tittarsiffror Canal plus har tror jag inte att det stör oss, säger han.

När det gäller Sveriges hemmalandskamper inklusive VM-kvalet pågår förhandlingar med SVT. Ett eventuellt paket kan innehålla EM-genrepet Sverige-Spanien 3 juni.

Veckans nollkoll

JP Morgan finansierade den tänkta superligan, men nu uttalar sig vd:n Jamie Dimon om att han inte är expert på sport i Europa men att det handlar mycket om supportrar. En klassiker.

Veckans låt

"Tokken" – Hov1, Dree Low.

Veckans Leeds United

Marcelo Bielsa är med och konkurrerar om månadens manager i Premier League.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof. Jag blev så glad när du bjöd in en av mina gamla favoriter från Bayern Munchen Björn Andersson. Han är verkligen en profil och har många åsikter. Roligt att höra om Jesper och höra om hans skada. Jag undrar om du kan leta upp Conny Torstensson som också spelade i Bayern på 70-talet? Det hade varit roligt att höra hur han ser på sin tid i Bayern och vad gör han nu förtiden? Ha det bra Fredrik

Svar: Kul att Re:Lundh med både Björn Andersson och Jesper Blomqvist är uppskattade. Ska se om vi kan få till Conny Torstensson framöver.

Veckans poddintervju

Ada Hegerberg är gäst och talar om skadeläget, om Lyons kommande omstart med ny tränare, om ESPN-dokumentären och om att slåss för sin sak. Sedan tidigare finns det 309 avsnitt av podden. Gå in via länken här. Då kan ni garanterat hitta en hel del att lyssna på.