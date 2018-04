Lundh: Värvningarna av Ijeh och Afonso visar att livet är orättvist

Helgens måste

Besök i Örebro under lördagen för att signera böcker inför Örebro SK-IFK Norrköping och allsvensk studio i C More under söndagen med Djurgården-Trelleborg och Östersund-Dalkurd.

Helgens avstå

Träning. Kört boot camp i gryningen fyra dagar i veckan och kan knappt gå.

Veckans ”sarg ut”

Googles svenska vd svarar på kritiken mot företaget. Sorglig läsning av tillrättalagda svar.

Veckans blåsning

Många svenska fans har bokat hotellrum under VM i Ryssland men det visar sig att alla som gått via Booking.com har blivit blåsta då priserna inte visar sig gälla. Klassisk ducka-teknik från just Booking.com men det är illa att det kan fortgå.

Veckans läsning

En text om kontorslandskap och vad forskningen säger.

Har bara jobbat i landskap så vet inget annat, men intressant att det är en annan bild.

Veckans boktips I

Apropå VM-trupper och gruppdynamik så tipsade Offsides Anders Bengtsson om en bok som bygger på forskning.

Veckans lagförslag

Civilminister Ardalan Shekarabi presenterade i veckan förslaget för en omreglering av spelmarknaden. Det är naturligtvis på tiden att det sker något, staten har under många år ignorerat att det varit en underlig konstruktion. Gillar att man ser till att gå efter matchfixning med en ny lag men fortfarande är det många oklarheter kring vad som sker i verkligheten när väl lagskiftet röstas igenom. Man kan utan att överdriva vara rädd för att tekniken rusar fram snabbare än lagstiftningen och att även om många utländska spelbolag registrerar sig i Sverige och går med på kraven och en beskattning på 18 procent så kommer det vara lätt att spela även hos olicensierade aktörer. Förbud mot spel på matcher i lägre divisioner är helt enkelt svårt att genomföra, då alla spelbolag inte följer svensk lag. Dessutom kommer inte alla som vill ha licens att överleva och på vägen kommer många privatpersoner gå under.

Veckans filmtips

I, Tonya. Se den!

Veckans hätska diskussion

Efterspelet till Östersund-Djurgården. Kan bara konstatera att det är trist att supportrar kastar öl på en motspelare och våldtäktsramsan riktad mot Brwa Nouri är bara fel.

Veckans boktips II

Boken Fotbollsspelarpojken om Tord Grip är skriven av Svennis spökskrivare Stefan Lövgren.

Det är ingen lätt uppgift att på ett rättvist sätt skildra Grips makalösa resa från Degerfors och ut i världen med fotbollen som hjälp. Även denna är värd att läsa. Tycker lite synd om Grip som hade en fin bokrelease med både Svennis och flera av 94-hjältarna samtidigt som Sveriges landslag (och många journalister) var i Rumänien för landskamp.

Veckans läsarmejl I

”Hej Olof! Jag som skriver till dig är en fotbollstokig, BoISare, nu även BPare & mamma till 3 fantastiska killar varav en tyvärr hamnat i speldjävulens klor! Jag följer dig lite här och där. I din bok tar du upp detta problem som även drabbat Babis Stefanidis. Jag såg artiklarna om honom och har skrivit lite med honom om min son. Linus Olsson som också spelat i BoIS. Han har spelat/tippat i minst 10 år men det har eskalerat nu!!! Han har nu mist sin familj!

Han har även sökt och varit med i Lyxfällan nyligen.

Jag blir så fruktansvärt irriterad på alla dessa spelbolag och även på låneföretagen som förstör människors liv. Det som däremot gör mig ännu argare är framför allt fotbollsspelare, idrottsmän, kändisar mm som gör reklam för dessa!!!!!!

Jag hoppas det känns bra i hjärtat på dom när dom vet att detta fördärvat deras fotbollskompisars liv!!!!!! Jag tror att det är många fler än man tror som är spelmissbrukare och framför allt elitidrottsmän. Dom saknar kicken! Nu har ju tydligen även Zlatan gett sig in i den branschen!!!! Det är väl mycket pengar som rör sig i den branschen! Och det behöver han ju om någon!!!!!! Jag älskar all fotboll, BoIS, BP & Zlatan men detta gör ont i hjärtat kan du tro!!! Som mamma till en 30 årig son vars liv hänger på en skör tråd & du är helt maktlös om inte han själv vill. Jag skulle önska att hela fotbollsvärlden, svenska fotbollsförbundet, klubbarna, spelarna ja alla bojkottade spelbolagen. bort med reklamen. Och att det kom fram mer i media om detta missbruk! För det är fruktansvärt ska du veta!!! Du belyser detta problem i din bok och det uppskattar jag jättemycket. För mig är du en mycket klok man du kanske har någon idé? Mvh, Camilla Olsson”

Sorglig läsning. Själv var jag tagen av att träffa Babis Stefanidis och har pratat med både spelare och ledare inom fotbollen och detta är både ett vanligt och växande problem. Önskar att det fanns någon lösning men det missbruket är tyvärr svårt att komma åt. Det går inte att förbjuda spel lika lite som det går att förbjuda alkohol. Givetvis får de som frontar spelbolag ta sitt ansvar men det är ett stort system och vi får inte glömma att det är många som lever på spelpengar; staten, idrotten, mediebolag och så vidare. Vi är tyvärr många som är spelberoende på ett eller annat sätt.

Veckans dubbelmoral

Fifa stoppar spelare som är delägare eller fronter för spelbolag från att delta i VM men det är inga problem för Sveriges landslag, vars största sponsor är ett statligt spelbolag, att delta i VM.

Veckans spaning

Dagens Medias bloggare Magnus Berglund om sponsring i allsvenskan och att AIK:s nya tröjsponsor Notar även gått in i Djurgården och Hammarby.

Veckans ilska

Kosovare Asllani gick till attack mot medier som inte bevakar landslaget efter VM-kvalet mot Ungern. Kan verkligen förstå hennes frustration men det är en verklighet som drabbat även herrlandslaget. Under vissa tävlingsmatcher i det senaste EM- och VM-kvalet har det varit mindre än jag sett under de 20 år som jag jobbat. Vid vissa bortamatcher har det funnits en representant för alla morgontidningar. Tidningskrisen märks även där.

Veckans fråga

Vilken svensk blir först att ansluta till Juan Matas initiativ Common Goal? Danske tränaren Kasper Hjulmand (Nordsjälland) har gått med och skänker en procent av sin lön. Nog borde några svenskar vara med?

Veckans nya sportjournalistik

Fox News gjorde en intervju med Zlatan Ibrahimovic och såg även till att göra lite reklam.

Veckans VM-sponsor

Vet inte varför men alltid gillat sammanställningar av typen där landslagens sponsorer i ett VM sammanställs. Klart är att Adidas som ju redan har VM när det handlar om domare, boll och funktionär även leder landslagsstriden 12-10 mot Nike. Puma är på tredje plats. New Balance chockar med en fjärdeplats. Hela listan.

Veckans boktips III

Robert Lauls bok Alkisbarn är värd att läsa. En del starka och smärtsamma skildringar. Många insikter om missbruk, om mediabranschen och om hur det är att bli utsatt efter att ha bedrivit granskande journalistik. Ger dessutom nyttigt perspektiv på händelserna som skildrades i samband med #metoo.

Veckans Leeds United

Under en knapp minut i bortamatchen mot Fulham i tisdags sammanfattades Leeds säsong. Först missade Caleb Ekuban ett friläge till 1-1 och på den efterföljande kontringen skickade motståndarna in 2-0. Vi har som tur var nästa säsong…och att Leeds har högst hemmasnitt i Championship (nästan 32 000) är en klen tröst.

Veckans låt

”Några gånger” - Ozzy.

Veckans poddintervju

Djurgårdens Jonas Olsson berättar om återkomsten till svensk fotboll, om slutet på karriären, om drömmen att få vinna en titel och vad han tror om Zlatan i VM. Sedan tidigare finns närmare 190 poddintervjuer med olika svenska fotbollsprofiler via länken.

Veckans karriär

Malmö FF:s vd Niclas Carlnén blev häromveckan invald i ECA:s exekutiva kommitté. ECA är European Club Association och 163 klubbar var med på senaste mötet, varav Malmö FF är en av fem svenska klubbar. Övriga är AIK, Djurgården, IFK Göteborg och IF Elfsborg. ECA får rankas som något mäktigare än ligornas organisation, EPFL, där Sef-basen Lars-Christer Olsson är ordförande, även om han nu också fått en plats i Uefa:s exekutivkommitté något år efter ECA:s representant.

Veckans citat

”Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet. ’I’m leaving the table, I’m out of the game.”

Klas Östergren har fått nog av tystnadskulturen kring Svenska Akademien och uttrycker det bra och agerar.

Även Kjell Espmark lämnar. Måste uppskatta att personer vågar kliva av när det inte sker någon förändring.