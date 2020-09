Forsbergs spådom: "Kulusevski kan bli topp fem i världen"

Under den gångna säsongen gjorde Dejan Kulusevski tio mål och nio assist i Serie A för Parma. I vintras såldes han till Juventus och nu i sommar har svensken anslutit till jätteklubben. 20-åringens framfart har gjort honom uppmärksammad och lagkamraterna i landslaget är imponerade.

RB Leipzig-stjärnan Emil Forsberg menar att Kulusevski kan gå väldigt långt.

- Ser man till åldern och hur han spelar så blir man glad. Han spelar en väldigt vacker fotboll och utvecklas enormt. Det är fantastiskt roligt att se. Det är en fantastisk spelare som ska fortsätta vara sig själv och tro på sig själv. Då vet han att han har alla förutsättningar för att bli topp fem i världen. Det tror jag absolut, säger Forsberg.

Forsberg tycker att Sverige tar offensiva steg hela tiden.

- Vi har utvecklat ett offensivt spel som blivit bättre och bättre för varje samling. Vi har fått in spelare som tänker offensivt, som vill spela offensiv fotboll. Vi får in unga nya spelare som är hungriga och som spelar väldigt fin fotboll. Det är kul att titta på de spelarna.

Roma-målvakten Robin Olsen säger följande om Kulusevski:

- Det är en fantastisk spelare. Det vet alla. Den säsongen som han har haft… han har visat vilken bra spelare han är. Och han fick ett kvitto på det när Juve köpte loss honom.

I Juventus är pressen på spelarna stor, men Olsen tror att landsmannen kommer hantera flytten bra.

- Jag är övertygad om att han kommer klara det utmärkt.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.