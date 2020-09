Kulusevski och Isak uppges börja på bänken - experten: "Jag köper det - förväntat om man ser på Jannes tid"

Dejan Kulusevski utsågs till Serie A:s bästa unga spelare den här säsongen. På 36 matcher noterades Juventus-spelaren för 19 poäng under sin utlåning i Parma. Alexander Isak stod i sin debutsäsong i Spanien för 16 mål och tre assist 44 framträdanden.

Men enligt Aftonbladet bänkas duon i kvällens landskamp mot Frankrike. Istället får spelare som Sebastian Larsson och Marcus Berg fortsatt förtroende, skriver tidningen.

Enligt C Mores expert Hasse Backe var det ett väntat besked.

- Jag köper det. Det var förväntat om man ser över hela perioden under Janne (Andersson). Han och Peter Wettergren har visat att man vill börja matcher försiktigt och få balans. Det kommer säkert ge resultat på sikt, och det kommer spelas många matcher. De (Kulusevski och Isak) kommer få chansen, senast i november gissar jag, säger Backe.

- Det är EM nästa år. Å ena sidan är det inte fair mot unga spelare att kasta in dem direkt i ett mästerskap, utan de måste få tid att komma in i landslaget. Å andra sidan kommer det spelas många matcher tills dess.

- Sen måste vi komma ihåg att det är världsmästarna vi möter.

Vad ska Sverige tänka på i kvällens match?

- Vi måste visa mod, våga spela i backlinjen och frustrera de franska anfallarna. Men framför allt måste vi vara modiga i offensiven och hota.

Sveriges möte med Frankrike börjar klockan 20.45 under lördagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se. Sändningsstart är klockan 20.00.