Ingen trodde på Japans framtida lagkapten - utom farfadern

Som många andra japanska fotbollsspelare av sin generation började Makoto Hasebe att drömma om en fotbollskarriär efter att han börjat läsa den populära mangaserien ”Kapten Tsubasa”, Inspirerad av bokseriens huvudkaraktär, Tsubasa Oozora, har Hasebe spelat fotboll så länge han kan minnas.

Men det fanns också kulturella faktorer som spelade in i Hasebes besatthet av sporten. I ett land som främst associeras med två sporter - baseboll och sumobrottning - är hans hemstad Fujieda någonting annorlunda med anledning av dess stora fotbollsintresse. Trots att Fujieda, med enbart 100 000 invånare, ses som en småstad har den i årtionden producerat landets största fotbollsstjärnor.

Uppvuxen i en sådan miljö sågs Hasabe, som i år gjorde sin elfte Bundesliga-säsong, länge som enbart en spelare i mängden.

Delvis tack vare sina föräldrars läxhjälp lyckades Hasabe, vid 15 års ålder, ta sig in på ansedda Fujieda Higashi High School. Skolan är främst känd för sin tuffa intagningsgräns, men även för dess framgångsrika fotbollslag som så ofta nådde framgångar i det tv-sända All Japan High School Soccer Tournament. Till en början hade Hasebe det svårt att ens få plats på lagets bänk. Hans forna lagkamrater berättade att han under det första året mestadels ansvarade för sysslor runt laget, i synnerhet hans stadiga hand då det kom till att måla sidlinjer.

Det var först mot slutet av hans andra säsong i Fujieda Higashi som han fick chansen på, snarare än vid sidan av, planen. En sen växtspurt gav honom en regelbunden startplats och sakta även förtroende från sina lagkamrater. Men även då var hans rykte som spelare, som bäst, medelmåttigt. Japans framtida lagkapten sågs alltså aldrig ens som en kandidat till samma roll i sitt skollag.

Det tredje året blev dock en vändning för Hasebe, i rollen som offensiv mittfältare. Runt millennieskiftet arrangerades stora ungdomsturneringar runtom i Japan. Hasabe presterade på en hög nivå i två av dessa och gick därmed från okänd till ungdomsstjärna på bara ett par månader. Kort därpå fick han sin första kallelse till det japanska U18-landslagets träningsläger.

De professionella J League-klubbarna missade inte hans prestationer och det var Urawa Red Diamonds som till slut fick spelarens signatur. Däremot var det långtifrån självklart för honom att skriva på för klubben. Hans föräldrar och även skollagstränaren ansåg att han, trots hans goda prestationer på planen, skulle ha det svårt att lyckas. Den enda i familjen som tänkte annorlunda var hans farfar. ”Om du är en man så antar du utmaningen”, ska han ha sagt. Det var hans farfar som hade gett honom namnet Makoto, som betyder ärlighet eller integritet, och det var även han som övertalade hans föräldrar att låta deras son satsa på sin dröm.

Ett drygt år efter Hasebes första proffskontrakt insjuknade hans farfar och dog kort därpå. Som enbart 19 år gammal tog beskedet hårt på spelaren, men som på samma gång fick en än mer stark vilja att lyckas som fotbollsspelare. De som såg hans andra säsong med Urawa har beskrivit honom som en helt annorlunda spelare, då han inte enbart tog en startplats utan även spelade sig till en plats i säsongens drömelva och blev framröstad till lagets bästa spelare av de egna supportrarna. I dag, 34 år gammal, har han varit lagkapten för landslaget i åtta års tid och ses som en av landets främsta fotbollsspelare i modern tid.

Om Hasebe lyckas göra mål i Ryssland om några veckor är två pekfingrar i riktning mot himmelen en väntad målgest. Målet skulle i så fall, av förklarliga skäl, dedikeras hans farfar. Utan honom kanske han inte hade varit där han är idag.

Översättning: Christian Sundqvist.