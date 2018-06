Från flykting i Uganda till hjälte i Danmark: ”En helt unik spelare”

I samarbete med The Guardian och medier över hela världen presenterar Fotbollskanalen VM-länderna. Nu: Danmark

Författare: Troels Henriksen, Jyllands-Posten

År 2014, när Glen Riddersholm var ungdomstränare för FC Midtjylland, minns han en spelare med en omättlig strävan efter att utvecklas.

- Det var väldigt ovanligt, även i en sådan miljö, att någon hade sådan beslutsamhet som Pione Sisto, har Riddersholm berättat för Jyllands-Posten.

- Pione är helt unik i sättet han hanterar sin talang.

En vanlig vecka tränade ungdomsspelare i FC Midtjylland tolv timmar fotboll, men inte Sisto. Han dubblade det till 24 timmar. Redan då visade han prov på den arbetsmoral som senare in i karriären gav honom en plats i Celta Vigo och i den danska startelvan.

Sisto föddes i Uganda den fjärde februari 1995, inte långt efter att hans familj flytt från Sydsudan. Ett par månader senare påbörjade de en lång resa från Afrika till Europa och hamnade till slut i Hoejslev Stationsby, ett litet samhälle i norra Jutland i Danmark.

Här fick familjen Sisto anpassa och lära sig om livet i Skandinavien, i jämförelse till Sydsudan och Uganda. När Jyllands-Posten besökte dem i deras nya hem i Tjörring, 6 mil söder om Hoejslev Stationsby, år 2014 berättade en av hans bröder, Angelo, om flykten till Danmark.

- I Sydsudan bodde våra föräldrar på en liten gård, men när de kom till Danmark stötte de på flertalet kulturkrockar. I Danmark har den äldre generationen jobbat hård för att bygga ett välfärdssamhälle för att underlätta arbetet för framtida generationer. I Sydsudan fungerade det inte så. Därför var våra föräldrar fokuserade på att ge oss de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas. När du har en möjlighet måste du ta den. Det är så vi ser saker i den här familjen, berättade han.

Pione Sisto har åtta syskon och samtliga har tagit sin utbildning på största allvar. För Piones del fick dock fotbollen gå först. Hans talang var tydlig redan i tidig ålder och det var i samband med flytten till Tjörring som han upptäcktes av FC Midtjylland.

Midtjylland är en av de tre största klubbarna i Danmark och därtill en av de främsta inom talangutveckling. Den danske landslagskaptenen Simon Kjaer var en av de första att komma upp genom klubbens ungdomsled och West Hams Winston Reid och Celtics Erik Sviatchenko följde.

Det var i Midtjylland som Sisto kom i kontakt med Riddersholm. Hans roll i klubben var inte enbart som ungdomstränare. I arbetsbeskrivningen ingick även att slussa in ungdomsspelare till a-laget och följa deras första tid där. För en kort stund försökte Riddersholm sakta ner uppflyttningen av Sisto, då han ansåg att han behövde mer tid i akademin, men till slut gick det inte att blunda längre. Han var helt enkelt för bra.

År 2015 var Sisto med i det Midtjylland som vann guld i den danska ligan. Året därpå gjorde han mål i båda mötena, hemma som borta, mot Manchester United i Europa League. Vid det laget förstod de flesta att det bara var en tidfråga innan han skulle lämna för en större europeisk klubb.

Sisto gick från att vara en något taktiskt naiv fotbollsspelare till att utveckla en otrolig spelförståelse. Flertalet av Europas största klubbar följde honom på nära håll, men till slut föll valet på Celta Vigo – ett lag han visste att han kunde få speltid i. Tidigt lyckades han ta en startplats och kort därpå kom landslagsdebuten för Danmark.

Sisto blev inte dansk medborgare för än december 2014, men så fort processen var klar kallades han snabbt till U21-landslaget och senare A-landslaget. Sisto har numera startat samtliga landskamper för Danmark sedan oktober 2016 och gjorde sitt första mål i år under en träningslandskamp mot Panama. Vad som förvånade tittarna under den matchen var dock inte det faktum att ha gjorde mål, utan hur han gjorde det. Hela matchen spelade han nämligen med oknutna skor, på samma sätt som Diego Maradona under uppvärmningar eller Lionel Messi under träningar.

- Jag gillar att ha utrymme för mina fötter i skorna, det gör att jag får mer utrymme att röra de fritt och vända snabbare, förklarde han efter matchen.

Hareide har försökt att utveckla Sistos samspel med Christian Eriksen, då han är väl medveten om att motståndares fokus under VM kommer att ligga på Eriksen – något som kan skapa stora ytor för Sisto på kanten.

Vad som än händer i Ryssland och efteråt vet Sisto att han aldrig behöver vara ensam. Han kommer ha sina föräldrar – som avbröt presskonferensen då Sisto kallades till U21-landslaget med sång och dans från Sydsudan – och hans åtta syskon Lobolohitti, Margaret, Akari, Cathy, Angelo, Lopunyak, Adeleide och Regina. De har redan uppnått mycket tillsammans, genom hårt jobb och fast beslutsamhet och mycket tyder på att deras resa är långtifrån över.

Översättning Christian Sundqvist