VM-GUIDE, Danmark: ”Siktet redan inställt på åttondelsfinal"

I samarbete med The Guardian och medier över hela världen presenterar Fotbollskanalen VM-länderna. Nu: Danmark

Författare: Troels Henriksen, Jyllands-Posten

För danskarna känns det onekligen konstigt att komma in i ett stort mästerskap utan Morten Olsen. Den förre detta spelaren och förbundskapten har, med några års distans, haft största inflytande över dansk fotboll under de fem senaste årtiondena. Under 70- och 80-talet var han en stor ledarfigur och kapten för landslaget som chockade världen med sin anfallsfotboll, främst under VM 86' i Mexiko. Senare, från 2000 till 2015, var han förbundskapten.

Men allting har ett slut och efter att ha misslyckats att nå flera mästerskap lämnade Olsen förbundskaptensposten till norrmannen Åge Hareide – den enda tränare som vunnit guld i Danmark, Norge och Sverige. Hareide, en före detta Manchester City-spelare, har vidhållit den traditionella, danska anfallsfotbollen men med en annan mentalitet. I hans huvud har han ett jobb: få det bästa ur Christian Eriksen.

- När jag ser en stor spelare vill jag ge honom all frihet i världen att använda sina färdigheter, sa Hareide till Jyllands-Posten.

Danmark spelare i holländsk eller spansk passningsfotboll. Spelsättet är mer direkt, aggressivt och snabbt. Det har skapat utrymme för Eriksen, som spelat en oerhörd nyckelroll i kvalet till VM. På 19 matcher under Hareide har Eriksen gjort 15 mål. Under 57 matcher med Olsen gjorde han bara sex stycken.

Danmark nyttjar också det fysiska övertag många av deras spelare har. Simon Kjaer, Andreas Bjelland, Thomas Delany, Yussuf Poulsen och Mathias Jörgensen är alla stora och starka spelare. Därtill är Delany ett extra stort hot i fasta situationer, där motståndarna oftast väljer att markera mittbackarna istället för honom.

Danmark kan och vill pressa högt på motståndarnas planhalva, men samtidigt har landets fotbollsarv inte blivit bortglömt. Därför slutar oftast Danmarks matcher med att de har större bollinnehav än deras motståndare. Skillnaden nu är att varje passning räknar, allt har ett syfte.

Defensivt sticker det ut att Chelseas Andreas Christensen inte tar en plats i startelvan. Istället föredrar Hareide rutinen från Sevillas Simon Kjaer och Brentfords Andreas Bjelland.

På mittfältet har William Kvist fått utstå mycket kritik, då han anses vara för gammal och långsam. Den sittande mittfältaren har tappat sin startplats i FC Köpenhamn, vilket i förlängningen hotar hans plats i den danska startelvan. En stark match i playoffen mot Irland, som man vann med 5-1, gör det dock troligt att Hareide ger honom förtroende i ett sista mästerskap för karriären.