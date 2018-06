VM-GUIDE, Egypten: Trots målkungen Salah - defensiven viktigast

I samarbete med The Guardian och medier över hela världen presenterar Fotbollskanalen VM-länderna. Nu; Egypten.

Taktisk analys

Författare: Ahmad Yousef, Kingfut.com.

Egypten må ha en av världens bästa spelare, Mohamed Salah, men låt inte det lura dig. Detta är ett lag som nästan alltid ställer upp med ett defensivt spelsätt, under förbundskapten Hector Cúper. Under sina första 32 matcher vid rodret har hans lag endast släppt in 18 mål. Fram till mitten av maj hade laget ännu inte förlorat en match med mer än ett mål.

Cúpers defensiva spel ter sig i ett 4-2-3-1-system. Mohamed Elneny och Tarek Hamed, lagets två centrala mittfältare, spelar oftast med låga utgångspunkter längre bak i banan.

I målet förväntas veteranen Essam El Hardy starta. Trots sin ålder, 45 år, är målvakten ännu att räkna med och stod för en enastående insats i kvalet till VM.

Framför honom spelar Mohamed Abdel-Shafy (eller Karim Hafez om han är skadefri) till vänster i backlinjen. Mittbacksparet utgörs av West Brom-kollegorna Ali Gabr och Ahmed Hegazi. Till höger spelar Ahmed Fathi. En av Egyptens största svagheter, som de måste lösa innan VM-premiären, är sättet de har släppt in mål på. Tretton av de 18 mål de släppt in under Cúper har varit från inlägg in i straffområdet, vilket kan tyckas anmärkningsvärt för laget vars mittbackar har en snittlängd på 195 cm.

Längre upp i banan spelar Cúper med tre offensiva mittfältare, bakom en ensam anfallare. Mahmoud Hassan ”Trezeguet”, Abduallah El-Said och Mohamed Salah kommer utgöra den offensiva mittfältstrion. ”Trezeguet” har varit i storform i klubblaget Kasimpasa, med 13 mål på 30 matcher, och hoppas kunna spela en avgörande roll för landslaget ihop med Mohamed Salah. ”Jag hoppas att jag kan ta med mig den goda form jag har haft i Turkiet vidare in i VM. Jag vill hjälpa laget så mycket som jag kan”, säger spelaren.

Till höger kommer laget förlita sig på Salahs snabbhet, teknik och målsinne – något laget saknar i flertalet andra spelare.

El-Said, som spelar centralt av de tre offensive mittfältarna, fungerar som en bro mellan mittfältet och anfallaren Ahmed Hassan. Hassans jobb är bland de tuffaste, men också viktigaste för laget. Braga-anfallarens uppgifter är att stänga ner motståndarförsvaret, jaga de långbollar som försvaret slår mot honom och dessutom hålla i bollen och antingen själv gå på avslut eller släppa ut den på någon av kanterna.

Egypten må ha svårt att göra mål, men samtidigt kommer deras motståndare få det minst lika svårt att göra mål på dem. Nyligen spelade laget två vänskapsmatcher mot Portugal och Grekland. Trots förluster med 2-1 och 1-0 visade de att de kan stå på sig mot bättre motstånd, vilket är ett styrkebesked inför VM.

Vilken egyptisk spelare kommer överraska oss i VM?

Kasimpasas Mahmoud Hassan ”Trezeguet”, som fått sitt smeknamn eftersom hans spelstil liknar den franska anfallarens. Han har haft en stark första säsong i Turkiet, där han varit på lån från Anderlecht. Yttern slutförde säsongen med 13 mål och sex assist och kan få folk att inse att detta egyptiska lag handlar om mer än Mohamed Salah.

Vilken spelare kommer göra oss besvikna?

Mohamed Elneny inledde säsongen i Arsenal svagt, men hämtade upp sig under våren. Detta gav honom en kontraktsförlängning, men sedan skadade han sig. Han beräknas vara tillbaka lagom till VM, men kommer antagligen inte vara helt hundra.

Vad är en realistisk målsättning för Egypten i VM och varför?

Egyptiska fotbollssupportrar hoppas på att Mohamed Salahs enastående prestationer i Liverpool ska kunna lyfta det annars ganska uddlösa landslaget och ta dem vidare från gruppspelet. Många i Egypten förväntar sig att landslaget kan ta sig vidare till en åttondelsfinal och allt utom det vore en stor besvikelse. ”Uruguay är det bästa laget i gruppen men vi har en god chans att slåss om andraplatsen. Om något tror annorlunda är jag redo att lyssna på vad de har att säga vid mitt kontor”, sa förbundskapten Cúper nyligen.

Översättning: Christian Sundqvist.