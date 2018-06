Sydkoreas vapen - ”Asiens Messi” kan ta VM med storm

Seoul Plaza, en mötesplats med sociala, gröna ytor och storbildsskärmar i centrala Seoul, var för många en utgångspunkt under VM 2002. Saker och ting har förändrats sedan dess - byggnaderna i närområdet har ersatts av futuristiskt designade konstruktioner, slagorden ”Be the Reds” lyder numera ”We, the Reds” och dagens VM-spelare är inte längre småbarn, som för 16 år sedan. Men torget är fortfarande av betydelse. Så sent som 21 maj anlände landslaget hit för att visa upp sig för folket innan avresan till Ryssland.

Av landslagets 23 spelare som intog den stora scenen i centrala Seoul var 20-årige Lee Seung-woo, iklädd en mörk kostym och en aning för löst knuten slips, yngst av alla. Så sent som för ett par år sedan var han Koreahalvöns stora framtidsnamn och gick, allt som oftast, under smeknamnen ”Koreas Messi” och ”Asiens Messi”.

Men Lee skulle snart stöta på oförutsägbara problem och hållas tillbaka i sin utveckling av ett bergsmassiv av högt ställda förväntningar. Lee blev aldrig den spelare han en gång spåddes att bli. Lee blev aldrig den spelare han behövde bli.

Det kan tyckas märkligt att döma ut en spelare som så sent som i våras fortfarande var tonåring. Men för att förstå besvikelsen är det direkt nödvändigt att begripa förväntningarna. Lee Seung-woo flyttade till Barcelona vid 12 års ålder, likt Lionel Messi, och slog snart därpå målrekord efter målrekord för den katalanska klubben - som tidigare hade satts av argentinaren själv. Även spelstilen som kännetecknar Messi, den låga tyngdpunkten, med bollen tätt intill kroppen och den egendomliga viljan att alltid vilja utmana en gänglig försvarare, gick att urskilja i Lee Seung-woos sätt att spela - och Sydkorea trodde att man äntligen hade fått fram en världsstjärna som kunde bära landslaget in i framtiden.

Han var visserligen upphaussad redan som 12-åring men cirkusen nådde sin kulmen i samband med det asiatiska mästerskapet för U16 2014. Lee utsågs till turneringens spelare och tog hem skytteligan. I kvartsfinalen mot Japan blev han tvåmålsskytt (Se målen här), varav en soloprestation blev en stor snackis runt om i världen.

- Det enda botemedlet är att sparka ner honom, annars går det inte att stoppa honom, sade den japanske försvararen Tomiyasu Takehiro efter matchen.

Motståndarna identifierade Lee som Sydkoreas stora anfallsvapen och tog till alla medel för att stoppa honom. I semifinalen stod han för ett mål och assisterade till ytterligare fyra - men i finalen skulle det ta stopp. Ärkerivalerna från Nordkorea lyckades neutralisera honom och Lee lämnade planen med fler blåmärken än bollkontakter under matchen.

Men hypen skulle inte lägga sig. Tvärtom. Under 2015 återvände han för att representera ungdomslandslaget på hemmaplan för första gången, och han visade direkt prov på en gudabenådad bollkänsla, men även på en hejdlös attityd. Under matchens gång, i frustration, sparkade han till en reklamskylt och när han i den efterföljande sekvensen byttes ut visade han sitt missnöjde. Sekvensen utvecklades till en stor grej i Sydkorea, där det är vanligt att den utbytte spelaren går fram till bänken och bugar sig respektfullt.

- Jag hade problem med min bolltouch och det finns flera grejer som jag ångrar att jag gjorde. Det var min första match med landslaget i Sydkorea och jag var inte nöjd med hur jag spelade, sade Lee efter matchen.

- Jag vet att jag, i Sydkorea, anses vara omogen och inte redo, men Barcelona låter mig spela med deras A-lag och där ser de på mig på ett annat sätt, och det är jag tacksam för.

Landslagslegendaren Lee Young-pyo, tidigare i PSV och Tottenham och med över 100 landskamper i bagaget, tog till sociala medier för att uttrycka sitt missnöje över beteendet: ”Att ha en bra attityd är lika viktigt som att vara en bra fotbollsspelare.” Lee, den yngre, svarade att han förstod vikten av en bra attityd men att ”det kanske hade varit bättre om han (Lee Young-pyo) hade sagt det till honom personligen och inte på internet”.

Trots den skyhöga potentialen och de virala klippen är Lee kanske mer känd för det transferstopp Barcelona fick i samband med köpet av honom. Världsfotbollens mäktigaste organ, Fifa, menade att transfern bröt mot alla tänkbara regler – och straffade Barcelona med registreringsförbud av nya spelare de två kommande övergångsperioderna och Lee stängdes av från tävlingsfotboll fram till det att han fyllde 18 år.

Väl 18 år fyllda hade han stannat av i sin utveckling och han lämnade Barcelona för Italien och Hellas Verona sommaren 2017. Övergångssumman landade på omkring 15 miljoner kronor och Barcelona fick med en återköpsklausul som löper ut 2019.

Och det skulle visa sig vara ett bra drag - för Lee, Hellas Verona och Barcelona.

Enligt en anställd på Sydkoreas fotbollsförbund har Lee insett, i samband med att glamouren och livsstilen på den spanska kusten byttes ut mot italienska streckstrider, att ”hype inte är allt” och att han nu måste arbeta hårt för att uppnå sin potential. Så sent som i maj stod han för sitt första A-lagsmål i en 4-1-förlust mot Milan.

- Lee har sett väldigt bra ut de senaste veckorna i Italien och han ser redo ut. Vår förbundskapten Shin Tae-yong ser fram emot att träffa honom (Lee), sade tidigare landslagsspelaren Kim Byung-ji tidigare i maj.

Att Lee blev uttagen till det stundande VM-slutspelet var något av en överraskning i hemlandet. Men efter skador på Kwon Chang-hoon and Lee Keun-ho fick han en plats och nu ser det ut som att han, tillsammans med Tottenhams Son Heung-min, kan komma att starta på det offensiva mittfältet i premiärmatchen mot Sverige.

- Han är snabb och genombrottskraftig i sin spelstil så han kommer nog sätta motståndarna på prov i VM, sade Sydkoreas förbundskapten Shin.

- Även om han inte har spelat så mycket i Italien som vi hade hoppats på har han mognat och visat tendenser på den spelare som gömmer sig där inne.

För Lee kan årets VM-slutspel vara början på något nytt. Det kan äntligen bli sommaren då han uppfyller alla förväntningar som länge tyngt ner honom, sommaren han gör sig av med smeknamnet ”Asiens Messi” och i stället bara får vara Lee Seung-woo - en 20-årig fotbollsentusiast med ambitiösa drömmar.