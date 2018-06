Kramaric ett unikum i ett förlorat kroatiskt landslag

Andrej Kramaric har länge tvingats simma motströms och med ogynnsamma odds på sin sida. Men trots en stundtals egendomligt principfast inställning är han nu en nyckelspelare i det Kroatien som ser ut att ha löst den återkommande anfallsfrågan och är redo att ta VM med storm.

I takt med att mer och mer information kommit upp till ytan om den rättegång som plågat den kroatiska fotbollen under en längre tid har folk fått upp ögonen kring de krafter som Kramaric länge brottats med. Den förklarar också varför folkets relation på hemmaplan till landslaget fullständigt krackelerat.

Fotbolls-Kroatiens mäktigaste man, Zdravko Mamic, är huvudperson i berättelsen. Mamic är i dag under utredning över att ha förskingrat stora pengar inom den inhemska fotbollen; under tiden han har delaktig i Dinamo Zagreb sägs han ha stoppat övergångssummor i egen ficka.

Det hela började med att Mamic skrev in klausuler i några av landets större talangers kontrakt som gav spelaren en ovanligt stor del av framtida övergångssummor den dag han lämnade den kroatiska ligan. Sen skrev Mamic in att han själv var berättigad en betydlig del av vad spelaren tjänade - i vissa fall uppemot 50 procent.

På så sätt tjänade Mamic miljoner och åter miljoner på spelarövergångar.

Denna del av utredningen har inte ens Mamics advokater velat dementera.

Det som åklagarna vill få fram är om klausulerna verkligen fanns där vid tillfället eller om Mamic förfalskade kontrakten i efterhand gällande Luka Modric och Dejan Lovren övergångar till Tottenham respektive Lyon. En sådan ändring såg Modric, Lovren och Mamic ta en ovanligt stor del av övergångssumman som vanligtvis tillfaller klubben i mycket större utsträckning.

Både Modric och Lovren erkände vad som hade hänt under utredningen - men gjorde en helomvändning när fallet gick till domstol. Då hette det att utredarna var förvirrande och att stjärnduon inte alls menade det som tidigare hade sagts. Vad vi i dag vet pekar på det motsatta: Modric är redan dömd för mened och Lovren är fortfarande under utredning. Under Liverpool-försvararens utredning har åklagarna funnit instruktionspapper på hur han skulle svara på olika frågor, något han nästan följde till punkt och pricka.

Landslaget har därför, efter flera skandalomsusade incidenter, förlorat mycket av folkets stöd.

Till skillnad från Kroatiens många andra stjärnor valde Kramaric att inte skriva på ett sådant kontrakt, och det höll på att kosta honom. Där och då fanns det en outtalad policy inom den kroatiska fotbollen i allmänhet och i Dinamo i synnerhet: Antingen är du med oss eller inte. Kramaric har egentligen inte velat prata om själva händelsen, men valde att snabbt sammanfatta det hela i förra året.

- Det finns inte någon idé att diskutera det, alla vet vad som skedde och historierna som ni hör är sanna. Jag blev framgångsrik på egen hand, även om det lämnade en bitter eftersmak att jag inte tillåtelse att uppfylla min dröm att en gång få spela för Dinamo, sade Kramaric.

Zagreb-födde Kramaric började spela för Dinamo redan som sexåring, och bodde inte längre än ett stenkast från hemmaarenan Maksimir Stadium under en stor del av sin uppväxt. Enligt egen utsago stod han för 452 mål i diverse ungdomslag han ansågs enligt många vara klubbens främste talang på bra mycket länge. Det var då som Mamic öppnade sina armar för Kramaric-familjen, lovade pengar och fördelar i utbyte mot att Kramaric skrev på ett kontrakt.

Familjen vägrade gå den lätta vägen vid åtskilliga tillfällen, något man i dag stoltserar med - men det gjorde det svårt för Kramaric.

Han inledde visserligen sejouren i Dinamos A-lag på bästa sätt, men han tilläts inte komma in i samma formsvackor som hans Mamic-kontrakterade lagkamrater tycktes tillåtas. Vid minsta lilla misstag eller formdipp placerades han på bänken.

Trots utländskt intresse valde Dinamo - med Mamic som förgrundsgestalt - att behålla deras guldklimp med förhoppningen att han snart skulle ta sitt förnuft till fånga och skriva på ett kontrakt. Men Kramaric stod stadigt på den principfasta grund han trodde på och tvingade sig snart bort från klubben.

Ligakonkurrenten Rijeka såg möjligheten och slog på måfå till på övergångsfönstrets sista dag sommaren 2013. Kramaric stod för 27 ligamål under debutsäsongen och följde det med 28 mål den efterföljande säsongen. Det hela resulterade i att Leicester intresserade sig för den då 23-årige Kramaric, en väldigt sen ålder för en kroatisk talang att lämna den inhemska ligan, och köpte honom i januari 2015.

- Jag vill bli ännu bättre och sätta större avtryck. Jag har mycket mer att ge och jag tror på mig själv, sade Kramaric till Uefas hemsida efter att övergången var i hamn.

Det efterföljande Premier League-äventyret blev inte som Kramaric hade tänkt sig och han lånades ut till Hoffenheim i januari 2016 - och det såg honom missa Leicesters guldvinnande avslutning på säsongen. Den tyska klubben gjorde övergången permanent och under Julian Nagelsmanns ledning visade Kramaric prov på ett målskytte av rang, igen. Om den misslyckade Leicester-sejouren sade Kramaric att "hans lagkamrater tog vara på chanserna bättre" och att han nu var glad att få chansen att börja om i Bundesliga.

I Kramarics första hela säsong i Hoffenheim röstades han fram till "Säsongens spelare" och togs ut i tidningen Kickers "Säsongens lag".

Hans landslagskarriär har inte varit enkelspårig den heller; sedan debuten 2014 har han ständigt förbisetts av mer etablerade namn som Mario Mandzukic och Nikola Kalinic. Detta trots att han ständigt presterat när han fått chansen och bevisligen varit en nyckelfigur i Kroatiens som pånyttfödda offensiv.

Det stora internationella genombrottet kom i landslagets play-off-möte med Ukraina under fjolårshösten, där hans två mål tog Kroatien till VM i Ryssland.

I dag ses Kramaric visserligen som en självklar del i det landslag som satsar på att gå långt i det stundande världsmästerskapet, men kanske främst som spelaren som vågade att vägra den kultur av förtryck inom den kroatiska fotbollen. Kramaric är unik, både som person och spelare – respekterad av alla, och framför allt av de supportrar i hemlandet som annars ser ut att ha vänt ryggen mot landslaget.

Det är nog Kramarics största bedrift.

I förra veckan stod det klart att Zdravko Mamic döms till fängelse i sex och ett halvt år. Även hans bror, Zoran Mamic, fälldes i rättegången och dömdes till fyra och ett halv år. Läs mer här.