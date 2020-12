City i ordkrig med rival - ”Saknar klass”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

ENGLAND

Daily Telegraph följer ett upptrappat ordkrig – Porto v Manchester City. Redan för en månad sedan kallade Portotränaren Sérgio Conceição attityden hos Pep Guardiola för ”oerhört obehaglig”. Det fortsatte med att Guardiola efter tisdagens mållösa match beklagade sig över Portos spel, och Conceição svarade honom: ”Jag hade också varit upprörd om jag inte kunde vinna med det laget och den budgeten” (se klipp). Nu tar Porto det hela ett steg längre genom att i ett nyhetsbrev skriva att Fernandinho ”saknar klass” och att Bernardo är ”känd internationellt för att ha dömts för rasism”. Sistnämnda en referens till avstängningen han fick för en tweet till en lagkamrat. En talesman för City svarar med att poängtera att Porto fällts för läktarrasism när lagen möttes 2012 och att ”detta senaste utspel därför är nästan lika förvånande som bedrövligt”. Båda lagen har kvalificerat sig från CL-gruppen. Telegraph hävdar på annan plats att Aston Villa nu värderar Jack Grealish till 100 miljoner pund.

The Guardian tar också upp ordbråket i CL, men vrider sedan upp volymen med Skids-influerade rubriken ”Into the Valley”. För Charlton var en av klubbarna som på tisdag kväll äntligen välkomnade tillbaka publik efter 266 dagar av tomma läktare i England.

Daily Mirror sätter in Man United-matchens två brasilianska huvudpersoner i det omgjorda uttrycket ”Neym and shame” (1-3 mot PSG). Det första är förstås tvåmålsskytten Neymar, den andra är utvisade Fred. Ole Gunnar Solskjaer medgav att han kanske borde bytt ut Fred i halvtid.

Manchester Evening News tar fasta på Scott McTominays irritation. Mittfältaren var bland annat inblandad i en dust med Neymar. ”Sättet deras spelare reagerade på (skakar på huvudet)…Jag kan inte uttala mig om det och om domaren, för då hamnar jag i trubbel”, säger McTominay. Victor Nilsson Lindelöf får nöja sig med 5 av 10 i betyg. Det är ändå bättre än han får i L’Equipe (se under Frankrike).

Daily Mail såg Girouds show mot Sevilla (4-0 till Chelsea) och uppmärksammar BT Sports-experten Glenn Hoddles omdöme av Londonlaget. ”I mina ögon är de för närvarande bättre än Barcelona och Real Madrid”, säger Hoddle, och menar att Chelsea i dagsläget kan ta sikte på CL-semifinal (se klipp).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hyllar ”Den otrolige Lukakhulken”, gör belgaren grön och bygger på musklerna ytterligare (som HLN-journalisten Kristof Terreur påpekar på Twitter, ”Hulkaku” hade varit snyggare om man nu nödvändigtvis ska göra jämförelsen). Tidningen frågan sig, ”Är Romelu den bäste nummer 9?”, och pekar på att Lukaku gjort fler mål för Inter under cupspelet 2020 än Lewandowski för Bayern och Haaland för Dortmund.

Corriere dello Sport vill med ”Chiesa invigd” ge Juves CL-seger (3-0 mot Dynamo Kiev) ett ansikte. Äntligen lossnade det för nyförvärvet som pekas ut som matchen lirare med 7,5 i betyg. Nästan lika högt betyg får en annan aktör: Stéphanie Frappart, första kvinna att döma i herrarnas CL. Tidningen noterar att fransyskan ”var bra” och ger henne 7 i betyg. Gazzetta dello Sport ger henne 6,5 under rubriken, ”Frappart, noll problem”. La Repubblica skriver att Frappart ”uppträdde oklanderligt, höll spelet under kontroll med tyst auktoritet”.



SPANIEN

Sport jublar över ”Fest i Champions League”, ännu en målfest när Barcelona tog femte raka segern (3-0 mot Ferencvaros). Fyra spelare får 8 av 10 i betyg: Jodi Alba, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé och Martin Braithwaite. ”Konkurrensen har ökat”, säger Ronaldo Koeman, belåten med de många bänkspelarnas insatser. Fast den största rubriken på morgonen tillhör Neymar, efter utspelet om att han vill spela med Lionel Messi nästa år (se klipp nedan). En ”Bombazo”, som Marca på morgonen kallar det.

Estadio Deportivo är mindre lycklig efter Sevillas stortorsk (0-4 mot Chelsea). ”En misslyckad plan”, täcker Sevillatidningens förstasida. Högst betyg i hemmalaget: Jesús Navas, 6. Lägst betyg: Sergi Gómez, 2. Båda lagen spelade med reservbetonade elvor, allra mest så kanske Sevilla, som har Real Madrid i helgen.

Diario AS har ett helt annat fokus. Under ”Nedräkning” skriver tidningen att ”Matchen mot Borussia avgör Zidanes framtid”. Som andra medier i går (se onsdagens Headlines), så pekas Pochettino och Raúl ut som möjliga ersättare, även om klubben i nuläget hoppas kunna behålla Zidane, menar AS.

Marca trycker bara ”9D” på förstasidan. Den 9 december. Det är då matchen mot Mönchengladbach spelas, ”Zidanes final”. Tidningen konstaterar att ”Om laget inte går vidare från gruppspelet kan det betyda hans avsked”, och påpekar att ”Han är medveten om situationen”. Tidningen ställde också en fråga till sina läsare, ”Vilken tränare vill du ha om Real Madrid om det blir uttåg ur Champions League?”. Svaret presenteras i papperstidningen: 51 procent valde Pochettino, 32 procent Zidane och 17 procent Raúl. Marca tror för övrigt att Alexander Isak får chansen från start i Real Sociedads EL-match mot Rijeka i kväll.

¿Volverá pronto? Neymar dejó en claro que tiene muchas ganas de jugar con Messi nuevamente y dio fecha: "seguro el próximo año". pic.twitter.com/84uwWi7eyH — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 2, 2020



FRANKRIKE

L’Equipe skriver om ”Hjärtats monopol” efter PSGs seger på Old Trafford (3-1 mot Manchester United). Det är en flört med ett klassiskt uttryck av Giscard d’Estaing, den franske ex-presidenten som avled under onsdagen. På L’Equipe är Neymar, med sina två mål och fina 8 av 10 i betyg, på bild. Frågan är vem som har monopol på brasilianares hjärta. Argentinska ESPN ställde efter matchen en fråga om Lionel Messi och fick massmedialt sprängstoff i retur från Neymar. ”Det jag vill allra mest är att få spela med honom (Messi) igen”. ESPN: ”Var någonstans?”. Neymar: ”Det spela ingen roll. Han kan till och med få spela på min plats. Vi måste försöka göra det nästa säsong”. Neymar har upprepade gånger placerats i Barcelona igen. Samtidigt har Messi på senare tid flaggat för en flytt. På tal om spelabetyg. Victor Nilsson Lindelöf är en av tre Unitedspelare som bara får 3. Förutom att hamnade fel på ett par av målen, menar L’Equipe att ”Neymar med sina dribblingar emellanåt plågade svensken”. Det är en kontrast till Marcus Berg som ses som matchens lirare när Rennes föll bort från Europaspelskartan (0-1 mot Krasnodar). Berg får 7/10 och L’Equipe skriver, ”Den svenske anfallaren spelade perfekt sin roll på små ytor”.

Le Parisien bjuder på mer hjärta. ”Jag fick nästan en hjärtattack när Cavani träffade ribban!”, säger den lättade PSG-presidenten Nasser Al-Khelaïfi, ”Vi visade upp det riktiga Paris Saint-Germain, som kan gå långt i Champions League”. Här finns också ett citat från Neymar efter matchen: ”Jag såg oss aldrig åka ur Champions League. Jag har inte kommit till PSG för att spela Europa League”.



TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung jublar över seger för RB Leipzig (3-2 mot Basaksehir) och strör fina betyg över spelarna. Som Emil Forsberg, som får 2 av 6 (1 är högst). ”Imponerande insats av svensken, borde gjort minst ett mål”, skriver LVZ. Forsberg håller med. ”Bollen ville bara inte gå in för mig. Jag är arg och besviken på mig själv. Men nästa gång ska jag ta vara på mina chanser bättre”, säger han, och ser fram emot avgörandet om avancemang, ”Nu har vi en final mot Manchester United och vi ska ge allt”.

Sky Sport hör Dortmunds tränare Lucien Favre vara besviken av andra orsaker efter en poäng (1-1 mot Lazio). Mest av allt över italienarnas straff. ”Det är teater. Han (Milinkovic, min anm) är i swimmingpoolen”, säger Favre och blandar liknelser huller om buller. Sportchefen Michael Zorc: ”Om ett så tydligt felbeslut inte ändras så finns inte längre någon mening med videodomare”. Dessutom haltade nyckelspelaren Mats Hummels av planen. ”Vi hoppas att det bara är en kraftig smäll på foten och han är tillbaka snabbt”, säger Zorc, eventuellt redan till helgen.

Kicker lyfter ett tyngre bakslag för Dortmund: Erling Haalands muskelskada. Favre bekräftar att det inte blir mer spel den här månaden. ”Haaland kommer inte att spela igen förrän januari”, säger han, och funderar över skadan: ”Kanske har han spelat för mycket”. Kickers fokus i dag är annars fredagens derby, Hertha-Union. ”Vem regerar i Berlin”, är frågan tidningen ställer sig på förstasidan.