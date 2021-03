Straffbråket: Solskjaer svingar – men Shaws attack tystas

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

Daily Telegraph summerar gårdagskvällens snackis med ”Solskjaers straffraseri”. Manchester Uniteds tränare spottade giftpilar omkring sig efter matchen på Stamford Bridge (0-0 mot Chelsea). Mot rivaliserande tränare. ”Var det Frank (Lampard) som började? Det var en massa snack om att vi fick straffar med oss när det inte var någon som helst tvekan, och nu skulle vi så klart haft straff”. Mot Chelseas hemsida (!): ”Kolla deras hemsida. Där skriver de om kontroverser kring Harry Maguire. Försöker sätta press på domaren att döma straffar emot oss”. Det handlar om två rader i 21:a stycket av en inför-rapport som alltså skulle ha satt press på domaren.

The Sun följer upp med Luke Shaws påståenden under ”Stu What!” – en hänvisning till domare Stuart Atwalls namn. ”Jag hörde till och med domaren säga till H (Harry Maguire, min anm), ’om jag säger att det är straff så kommer det att bli en massa snack efteråt’”, påstod Shaw i Skys mikrofon (se klipp här, vid 01.40). Sent på söndag kväll meddelade United att Shaw ”missförstått” konversationen. Damage limitation, kallas det. Vänsterbacken riskerar förstås bestraffning efter att ha ifrågasatt domarens integritet i nationell tv.

Daily Mail ger i alla fall United rätt i sak genom ex-domaren Mark Clattenburg, som tycker det var ett ”mysterium” att klubben inte fick straff i situationen. Manchester Evening New ger varken ris eller ros till Victor Nilsson Lindelöf med 6 av 10.

The Times fotbollsbilaga lockar med en stor bild på Gareth Bale och rubriken ”Minns ni mig?”. Tvåmålsskytt i Tottenhams storseger (4-0 mot Burnley), och visst minns José Mourinho. ”Det finns inte enda tränare i världen som inte låter Gareth Bale spela om Gareth Bale är i riktigt bra form. Nu är han bättre än någonsin”, spinner Spurs-tränaren.

The Guardian klämmer in det mesta. Solskjaers anklagelser, Bales succé, och så ”Reds lättnad – Jones visade vägen när Liverpool hittade vinnarspåret igen” (2-0 mot Sheffield United) samt ”Gunners glans – Lacazette hittade rätt i Arsenals tjusiga comeback” (3-1 mot Leicester).

Talksport har fler dåliga nyheter till Leicester. Det gäller nyckelspelaren Harvey Barnes som fick utgå skadad. ”Han kommer antagligen att behöva operera knäet”, säger tränare Brendan Rodgers till radiokanalen, ”Så han blir borta minst sex veckor”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport går i toner. Inte så konstigt. San Remo-festivalen står för dörren och Milanolagen spela ljuv musik. Inter behåller förstaplatsen (3-0 mot Genoa), Milan hänger på (2-1 mot Roma). Då blir det ”Volare, oh, oh”. En som inte flyger för närvarande är Zlatan Ibrahimovic. Först har Lukaku och sedan NBA gjort honom till sin Ibrahimobitch. I går fick 39-åringen dessutom utgå med muskelkänning. Det hindrar inte den skadeskjutna sångfågeln från att, enligt GdS, redan i kväll ta sig till San Remo. Milans sportchef Paolo Maldini bekräftade under söndagskvällen också vad alla redan förstått, att Ibrahimovic hade en överenskommelse med San Remo-festivalen innan Milan skrev nytt kontrakt med honom. Maldini pratade också Fikayo Tomori, 23, som imponerade mot Roma. ”Tomori är en bra talang och vi har en köpoption. Priset är mycket högt, vi bestämmer i slutet av säsongen och vi diskuterar det med Chelsea”, säger Maldini. Utköpsklausulen för backen uppges vara 28 miljoner euro.

Corriere dello Sport fyller på med svenskbetyg. Ibrahimovic kom undan med 5,5 av 10 i Gazzetta dello Sport, men här ses han som gårdagskvällens sämste Milanspelare med 5. Samtidigt lägger tidningen till, apropå skadekänningen, ”Kanske upphör polemiken om San Remo här: han lär svårligen kunna spela mot Udinese”. En på sitt sätt läglig skada, med andra ord. Albin Ekdal (Sampdoria) får 6 av både GdS och CdS (0-2 mot Atalanta). Men på förstasidan ligger fokus på annat, på en av söndagens stora vinnare: ”Sankt Antonio av Scudetton”. Den sakrala rubriken förklaras med ”Suning dumpar fotbollen i Kina men Conte frälser Inter”. En annan ansenlig puff på förstasidan är ”Napoli firar, Ciro är tillbaka” (2-0 mot Benevento).

Calciomercato drog på söndagen sitt strå till mercatostacken kring Mattias Svanberg. I fredags uppgav Corriere dello Sport att svensken är mest troliga spelare som Bologna kan tjäna en hacka på i sommar. Calciomercato menar att insatsen mot Lazio stärkte svenskens aktier, att Milan fortsatt är hetast alternativ och att prislappen är minst 15 miljoner euro.

SPANIEN

Rac1, katalansk radiokanal, uppger att Arsenals tränare Mikel Arteta är en av kandidaterna som Joan Laporta har för Barcelona – om Laporta vinner presidentvalet (sannolikt) och om Ronald Koeman byts ut (sannolikt).

Mundo Deportivo tycker det är ”Dags att skapa historia”. På bild Alexander Isak. 21-åringen kan i kväll mot Real Madrid bli den första Real Sociedad-spelaren någonsin att göra mål i sju ligamatcher i rad.

Marca har ett gott omen för Real Sociedad. Damerna slog just Real Madrid med 3-1. Kosovare Asllani fick se ett skott räddat i andra minuten omen närmare än så kom varken hon eller Sofia Jakobsson, som båda fanns i startelvan. Till förstasidan når det inte. Där är fokus på att ”Atlético behåller sitt avstånd inför derbyt”. Seger (2-0 mot Villarreal) och på tur står Real Madrid på söndag.

Cadena Cope följer upp Atléticomatchens snackis; João Félix hyschande mot bänken och skör en tirad av till synes ilskna ord. Diego Simeone hade inget emot det. ”Jag gillar att spelare revolterar”, kommenterade den eldfängde tränaren. Men det var inte så dramatiskt, enligt Cope. Enligt radiokanalen berättade João Félix att gesten var ämnad åt bästisen Renan Lodi, som inför matchen trilskats med portugisen om att han inte presterar tillräckligt. Det bekräftas också genom Lodis Instagram Stories.

Sport tycker det är värt att stämpla ”Konfidentiellt” på uppgiften att Barçaspelarna ”Svurit sig samman om titlarna”, att vinna ligan och cupen. De sägs ha kommit över ”besvikelsen” mot PSG och det finns nu en ”övertygelse” i truppen om att kunna vända mot Sevilla i cupen (0-2 i första semifinalen) och utmana Atlético om ligatiteln (fem poäng efter och en match mer spelad).

FRANKRIKE

L’Equipe retar galla på Marseillefans i sociala medier. Dagens förstasida kan tolkas som att ”OM lurar domarna” (1-1 mot Lyon). Missnöjet med domarinsatsen var stor i Lyonlägret, efter bland annat en utvisning (Lucas Paquetá). ”Jag tycker det var domaren som bestämde utgången av matchen. Han log en hel del. Jag tror han hade lite kul”, säger Lyons sportchef Juninho, ”Vi tappar två poäng i den här matchen, domaren var emot oss”. Tränare Rudi Garcia är mer filosofisk i tonen (och något fördomsfull). ”Vi är VAR:s fattiga kusin. Den (VAR, min anm) måste vara maskulin. Om den vore kvinna hade den varit mer objektiv, mer mild”, säger Garcia (se klipp här). Lille leder ligan på 59 poäng, före PSG 57, Lyon 56 och Monaco 55. Niclas Eliasson tillhör de tre Nîmesspelare som får lägst betyg, 4 av 10, efter söndagens bottenmöte (1-1 mot Nantes). Eliasson fick spela en dryg timme.

France Football ger ordet till Inter Miamis delägare David Beckham, som välkomnar idén om Lionel Messi och Cristiano Ronaldo i klubben. ”Miami är en stad som attraherar alla och den typen av spelare (Messi och Cristiano Ronaldo) är de som vi strävar efter att få hit”, säger Beckham till AFP.

TYSKLAND

Sport1 skulle kunna konstatera att en olycka sällan kommer ensam. Bayer Leverkusen är ett prima exempel. Inte nog med en tung hemmaförlust (1-2 mot Freiburg), nyförvärvet från Manchester United, Timothy Fosu-Mensah, skadade sig riktigt illa. Han har troligen spelat klart för säsongen. ”Låt oss hoppas att det är något annat, men vi befarar en korsbandsskada”, säger tränare Peter Bosz. Fosu-Mensah missade större delen av säsongen 19/20 med en korsbandsskada.

Kicker drar på en intervju med förbundskapten Jogi Löw som ännu en gång öppnar på EM-dörren för Thomas Müller, Mats Hummels och Jérôme Boateng. ”Det kommer att bli en svår och viktig fråga för mig”, säger han om en comeback för den tidigare petade veterantrion. Ingen svensk är med i Kickers Omgångens lag för Bundesliga, men Kristoffer Peterson (Fortuna Düsseldorf) finns med i laget för 2. Bundesliga.

Bild lyssnar till Schalkes senaste tränare, Christian Gross. Han kickades efter blott 63 dagar. Då hade spelarna fått nog av den besynnerlige schweizaren (de tyckte han var konstig redan 1998 i Tottenham). ”Det är den största besvikelsen i min karriär”, säger Gross om det korta Schalkeäventyret. Det är ännu oklart vem som blir det sjunkande skeppets femte tränare för säsongen.

Ruhr Nachrichten, Kicker och Bild är alla rörande överens: Sebastian Kehl tar över som sportchef i Dortmund sommaren 2022. Michael Zorc har för närvarande den posten.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) har Paulos Abraham som matchens lirare när Groningen vann (1-0 mot Fortuna Sittard). Den 18-årige ex-AIK:aren blev enda målskytt (och yngsta svenska målskytt någonsin i högstaligan). ”Det var kul att göra mitt första mål, så jag är glad över det och att vi tog tre poäng”, säger Abraham till RTV Noord Sport. VAR hindrade honom från att bli tvåmålsskytt i matchen.