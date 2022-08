Uppgifter: Verona före Torino i jakten på Hien

Headlines Blogg



ITALIEN

TuttoMercatoWeb hävdar att Hellas Verona gått om Torino i jakten på Isak Hien. Så sent som i tisdags uppgav tv-kanalen DAZN att Torino var ”nära”. Men TMW skriver att Verona nu försöker köpa Djurgårdsbacken för 2,8 milj euro plus en milj euro i bonusar. Även Gazzetta dello Sport skriver i dag om Veronas intresse, att Djurgården vill ha tre-fyra milj euro och att det går att tillmötesgå med hjälp av bonusar. Både TMW och GdS menar att Hellas Verona får vänta till efter Djurgårdens returmöte med Apoel nästa vecka, innan en eventuell övergång kan slutföras. Corriere dello Sport skriver neutralt att både Torino och Hellas Verona lagt bud. Fler klubbar har den senaste tiden ryktats intresserad. Så sent som i går uppgav en Besiktas-affilierad sida att den turkiska klubben är överens med Hien. Och 23-åringen har nu både klubb- och landslagsval att göra.

La Gazzetta dello Sport bygger dagens förstasida på att Dusan Vlahovic får en allt viktigare roll när både Paul Pogba och Angel Di María är skadade. Memphis Depay väntas inom kort avlasta Vlahovic en aning. Juve har en principöverenskommelse på plats med Barcelona. Tidningen tar sedan upp fallet Adrien Rabiot. Fransmannen ställde hiskeliga lönekrav på Manchester United som drog sig ur. GdS menar att Rabiot har rätt att göra så. ”Men på samma gång finns inget som hindrar Juve att välja att inte låta Rabiot spela en minut till innan kontraktet går ut”, skriver tidningen, och menar att det inte är en bestraffning utan ett svar på hans dåliga insatser i den svartvitrandiga tröjan. Tuttosport har huvudrubriken ”Mamma mia!”. Den syftar på Adriens mamma Veronique, som med sina lönekrav stoppade Adriens övergång – och som indirekt fryser värvningen av Leandro Paredes. Juve inte får nu inte in nya pengar eller bort Rabiots tunga löneposten.

ENGLAND

The Sun döper om Old Trafford till ”Gold Trafford” på nyhetsettan. Bakgrunden är onsdagskvällens största nyhet. Mångmiljardären och Unitedsupportern Sir Jim Ratcliffe vill köpa in sig i Manchester United, för att om möjligt köpa upp klubben helt. The Times var först med uppgiften. Sky Sports får bekräftelse på att intresset är ”seriöst”. Unitedfans jublar. Kanske för tidigt.

Daily Mail uppger att Uniteds ägare, familjen Glazer, är på väg att sälja en minoritetsandel…men till amerikanska riskkapitalbolaget Apollo. Exklusiva samtal pågår. Vidare uppger tidningen att några i familjen Glazers vill hoppa av men att bröderna Joel och Avram inte har några som helst planer på det.

Daily Mirror-rubriken ”Yanks for nothing” syftar dels på att Glazers kan sälja en bit av United men tänker behålla makten makten i klubben. Det syftar också på att ”desperata” United vänder sig till amerikanen Christian Pulisic sedan ”deal efter deal kollapsat”. Enligt Daily Mail kan Chelsea tänka sig en utlåning om Pulisic först förlänger. Enligt The Sun vill Chelsea helst sälja och då ha igen de 58 miljoner pund klubben betalade. Good luck.

Manchester Evening News uppger att Erik ten Hag överväger att peta Harry Maguire till mötet med Liverpool på måndag. En chans för Victor Nilsson Lindelöf? Tyvärr. Tanken är att para ihop Lisandro Martínez med Raphaël Varane.

Daily Telegraph hävdar att Man United allt som allt vill göra fem värvningar innan transferfönstret stänger: två mittfältare, en andramålvakt, en högerback och en anfallare. Åtskilliga namn bollas upp. Från onsdagen nyhetsflöde nämns också Gary Nevilles ilska mot Cristiano Ronaldo och polisens varning till portugisen.

The Independent och Foot Mercato uppger båda att Sporting erbjudit Cristiano Ronaldo att komma till klubben. Sporting vill göra det på en fri transfer. I tisdags uppgav Record, med hänvisning till en källa nära spelaren, att Cristiano Ronaldo inte var intresserad av en flytt till Sporting.

The Times hävdar att PSG nu försöker värva Bernardo Silva från Manchester City. Klubben uppges beredd att betala 59,1 miljoner pund (70 milj euro) för 28-åringen. Barcelona har länge uppgetts intresserad av Bernardo Silva. Andra uppgifter gör gällande att City nu stängt dörren för en försäljning i sommar. Hårfagre Chelseabacken Marc Cucurella fick frågan om han överväger att klippa sig efter söndagens omdiskuterade situation då han drogs i håret av Tottenhamspelaren Sergio Romero. ”Nej, nej, det här är min stil!”, svarade Cucurella med ett leende.

The Guardian och The Sun uppger nu att Everton har ett intresse för Coventrys anfallare Viktor Gyökeres. Podcasten ”Footballs Coming Home” uppgav redan för en vecka sedan att samtal inletts. Coventrytränaren Mark Robins avfärdade då det hela med orden, ”Det är vad man får i fönstret, idioter som snackar strunt, och det är noll sanning i sakerna”.

SPANIEN

Marca exponerar siffrorna på Manchester Uniteds värvningsförsök i Madrid. ”135 miljoner euro” för João Félix. Nobbat av Atlético de Madrid. ”60 miljoner euro” för Casemiro. Real Madrid-mittfältaren funderar. Han påstås erbjudas ett ytterst lukrativt kontrakt av United. Enligt italienska journalisten Tancredi Palmeri är det 18 miljoner euro, vilket skulle göra honom till den fjärde bäst betalda spelaren i Premier League efter Haaland, Cristiano Ronaldo och Salah. ”Vad jag fått höra vill United ha Casemiro innan lördag”, säger Josep Pedrerol, Chiringito TV:s stora profil och bundis med Real Madrids president Florentino Pérez, ”Det är mycket möjligt att Casemiro inom de närmaste timmarna kommer att be Real Madrid om att få lämna”. Men Cadena Cope menar att brasilianaren inte har några planer på att lämna Real Madrid. Och João Félix? Enligt Marca kom budet från United till Atlético den 31 juli. Även Bayern München ska ha försökt. Men Atlético avvisande rakt av.

AS räknar ut att Atlético sagt ”Nej till 250 miljoner euro för fyra spelare”. I den beräkningen ingår 170 milj euro från Man United för João Félix och Matheus Cunha, 40 milj euro från Chelsea för Marcos Llorente samt 40 milj euro från Juventus för Álvaro Morata. Tidningen uppmärksammar också ännu en nederländaren som sågar Barcelona för hur klubben handskats med Frenkie De Jong. ”Johan Cruyff skulle skämmas för Barcelonas uppträdande”, säger legendaren Marco Van Basten. Cruyff lade grunden till dagens Barça. Häromdagen gick också Rafael van der Vaart gått hårt åt klubbpresidenten Joan Laporta.

Sport tar också upp Frenkie De Jong men i ett annat sammanhang. Dagens huvudrubrik är att ”Bernardo Silva sätter press”. Han vill till Barça. Sport tror att 80 miljoner euro kan räcka för att få Manchester City att vekna. Men många inom Barça ser det som ett måste att De Jong samtidigt lämnar. Det finns både sportsliga och ekonomiska skäl. Tidningen har också ögon på The Times uppgifter om att PSG är intresserad av Bernardo Silva. Sport skrev vidare under onsdagen att Barça överväger Héctor Bellerín som högerback men bara om Sergiño Dest lämnar. Fortfarande är Juan Foyth (Villarreal) and Thomas Meunier (Dortmund) förstaval till positionen.

Faro de Vigo skriver att Santi Mina, som dömts till fyra års fängelse för sexuella övergrepp men överklagat, lämnar Celta Vigo för Al-Shabab i Saudiarabien. Bara juridiska detaljer återstår. Därmed försvinner också en av de löneposter tidningen tidigare skrivit varit nödvändig för att kunna gå vidare i försöken att värva Jesper Karlsson (mer Karlsson under De Telegraaf nedan).

FRANKRIKE

L’Equipe är bekymrad. Landslagsmittfältets nyckelspelare N’Golo Kanté och Paul Pogba är skadade och skapar oro inför VM. Båda har en bekymmersam skadehistorik och är svåra att ersätta. Aurelien Tchouaméni och Adrien Rabiot är två alternativ ”men deras situation i sina klubblag förmörkar horisonten”, menar L’Equipe. Från transfermarknaden: Houssem Aouar är överens med Nottingham Forest om ett femårskontrakt. Men en affär är inte klar. Lyon vill ha 15 miljoner euro, Nottingham erbjuder tio milj euro. Och i vassen lurar Crystal Palace.

Le Parisien berättar att PSG:s sportsliga rådgivare Luis Campos anställt en nutritionist till a-laget. Tidigare har det bara funnit en för hela klubben. Den nye nutritionistens första steg gick inte obemärkt förbi. Han plockade bort Coca-Cola och iste från menyn. Coca-Cola är en sponsor till PSG.

TYSKLAND

Kicker har en artikel om Mattias Svanberg. Han har ännu inte hittat sin plats i Wolfsburg. Både privat och på planen. Dels letar han hus och bor kvar på hotell. Dels letar han fortfarande efter sin roll i laget. ”Det spelar mig inte så stor roll om jag är en nummer 6, nummer 8 eller nummer 10. Jag vill som en box-to-box-mittfältare göra skillnad”, säger Svanberg, och lägger till, ”Allt är lite annorlunda än i Bologna men jag vet mina kvaliteter. Om jag ska nå toppnivå måste jag ta vad jag lärt mig i Italien och kombinera det med vad jag lär mig i Tyskland”. Wolfsburg förlorade ligapremiären mot Bayern München. ”Säsongen har bara börjat, vi behöver tid. Vi har en ny tränare, en del nya spelare. Med tiden kommer det att bli bättre”, säger Svanberg, som tror på en framskjuten placering, ”En plats bland topp sex eller topp åtta borde vara möjlig”. Kicker uppger på annat håll att Bayern Münchens Joshua Zirkzee drar till sig stort intresse. Mönchengladbach, Stuttgart, Augsburg, Newcastle, Club Brügge, Anderlecht och klubbar i Italien är alla ute efter 21-åringen. Enligt Het Laatste Nieuws ligger Anderlecht bäst till.

Express är nöjd. Tidningen hade rätt – Sky Sport hade fel. Tv-kanalen uppgav så sent som i tisdags att Branimir Hrgota (Greuther Fürth) var Kölns förstaval som ersättare till Anthony Modeste. Men Köln dementerar nu, precis som Express gjort. ”Jag kan meddela alla: nej, vi är inte ute efter honom (Hrgota) och har inte fört några samtal”, säger Kölns tränare Steffen Baumgart.

Sky Sport uppger att Yann Sommer nu fått ett erbjudande av Manchester United. Den 33-årige målvakten är tänkt som reservmålvakt. Enligt Sky är Sommer smickrad men vill inte riskera sin VM-plats för Schweiz. Han har också ett erbjudande att förlänga med Mönchengladbach.

ÖVRIGT

De Telegraaf (Nederländerna) upprepar budskapet från AZ att Jesper Karlsson inte är till försäljning. Men här finns också några ytterligare upplysningar. Tidningen uppger, med hänvisning till källor nära AZ, att först Bournemouth och sedan Celta Vigo erbjöd cirka 15 miljoner euro för svensken. Voetbal International spår sedan att det bli den stora genombrottssäsongen för Amin Sarr. Själv lägger den 21-årige Heerenveen-svensken ribban högt. ”Jag tror jag kan göra 15 mål den här säsongen”, säger han. Det är bara sju månader sedan han lämnade Malmö FF. ”Nu när vi pratar om det är det svårt att föreställa sig att det bara är ett halvår jag spelat här, det känns mycket längre. Det säger något om hur bra anpassningen gått”, menar Sarr.

Football Scotland (Skottland) uppger, genom initierade journalisten Mark Hendry, att Celtic är ute efter Sead Haksabanovic. Football Insider skriver att samtal redan är inledda. Aftonbladet var på onsdagen först med uppgifterna om den skotska klubben och anfallaren.