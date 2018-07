Rädd att Englands landslag inte är lika snett på det som engelsk press

Hann inte vara med i engelska Talkradio många sekunder innan jag hade hört en engelsk expert slakta Sverige. Han höll en utläggning om att spelare för spelare så krossar England sitt motstånd i kvartsfinalen och tar sikte på VM-finalen i Moskva den 15 juli.

Pat Nevin ska vi inte prata om. Gillade honom som spelare i både Chelsea och Everton men att skotten (!) i BBC lovar att England slår Sverige 99 gånger av hundra är bara för dåligt. Är han nykter? Inte utan att man undrar, och vi snackar om det i Fotbollskanalen on Tour.

Så här har det alltid varit och länge var det likadant bland både ledare och spelare i det engelska landslaget. När Sverige skulle EM-kvala mot England i september 1998 och engelsmännen kom från VM med Beckham, Owen och Glenn Hoddle som förbundskapten var man rätt heta.

Då inledde FA:s presskille presskonferensen på Sheraton i Stockholm med att säga att inga frågor från engelska journalister nu utan “this is for our swiss friends.”. I rummet bredvid satt Sol Campbell och kunde inte namnet på en enda svensk spelare.

Något år senare var det Kevin Keegan som var lika säker på seger men det blev 0-0 på Wembley. Minns även hur Keegan efter att England blivit krossat av Portugal under EM 2000 inledde den efterföljande presskonferensen med: “We can still win it”. Helt fascinerande.

Vi har sett och hört liknande många gånger genom åren och ofta har Sverige antingen vunnit eller åtminstone kryssat i matcherna mot England. I både VM 2002 och VM 2006 så blev det kryss mellan länderna och då tog sig bägge lagen vidare från gruppspelet.

Tyvärr tror jag inte den engelska pressen speglar hur det engelska landslaget jobbar i dag under Gareth Southgate. Det har svängt hur man ser på Sverige och under Roy Hodgson så vann England mot Sverige i EM 2012 med 3-2 och det var då Erik Hamrén höll sin klassiska presskonferens.

Under U21-EM 2015 då Sverige vann hela skiten så var just Southgate förbundskapten och ledde Harry Kane (som förvisso var blek) och många av dagens landslagsspelare. Då vann laget mot Sverige med 1-0 efter ett sent mål, men i slutändan betydde det inte så mycket för turneringen.

Så för mig är det mest oroande för mig är att Southgate pratade om att det var slut med att underskatta Sverige efter straffdramatiken mot Colombia. Bara hoppas att hans spelare fångas av hajpen i medierna och i hemlandet där många anser att slå Sverige är som en promenad i parken.

***

Vi flyger mycket med Ural Airlines. Under senaste resan mellan Moskva och Gelendzjik så var fönstret vid min plats lagad med en silvrig gaffatejp. Klass! Vill inte kolla Urals olycksstatistik.

***

Bra domare på lördag i Björn Kuipers. Väldigt rutinerad och erfaren och har aldrig dömt Sverige men väl Englands förlust mot Italien i VM 2014.

***

Sverige tränar bara i poolen under torsdagen. Därefter flyger laget till Samara för att börja ladda inför kvartsfinalen på lördag. Intressant att Sverige kan ha en fördel när det handlar om återhämtning med kortare match och mer tid mellan matcherna.

Oavsett om man går vidare eller ej så åker man tillbaka till Gelendzjik efter matchen på lördag kväll. Vid seger börjar man planera inför onsdagens semifinal på Luzjniki-stadion i Moskva, vid förlust väntar en avskedsmiddag och sedan hemfärd och pressträff i Stockholm under söndagen.

***

Glad att allt gick bra med Anders Andersson och Jesper Hussfelt men inte förvånad över att det small i trafiken. Ryssarna kör som galningar och tänker inte mycket på säkerheten.