Förbundskaptenernas löner är en bild av SvFF:s jämställdhetsarbete

Missunnar inte Janne Andersson en enda krona. Han har genererat mycket mer än vad han kostat. Men hans lön ger en ögonblicksbild av SvFF, jämställdhet och lönesättning.

Vanligtvis när jag skriver om den här typen av ämnen dansar det snabbt in reaktioner via mejl och sociala medier. Vad tjänar du själv, din avundsjuka idiot? Du tjänar mycket mer än kvinnorna på TV4 och borde ge dem en del av din lön. Ja, ni fattar reaktionerna.

Jag svarar alltid på vad jag tjänar och på senare år har det legat på runt 1,2 miljoner kronor. Vad kvinnorna på TV4 och på sportredaktionen tjänar har jag inte frågat dem, men kvällstidningar och branschmedia gör listor och de är inte svåra att finna, och då är det uppenbart att en del tjänar mer och en del mindre än mig.

Det är inget konstigt då man har olika erfarenhet, olika kompetens och är olika bra på att förhandla. Sedan har vi olika anställningsformer där en del är anställda, en del är anställda och har bolag som jag eller så har man allt via bolag då ens uttagna lön kan vara låg men omsättningen i bolaget är högre. Sedan jobbar vi olika mycket.

Löner är känsligt i de flesta länder och inte alls bara i Sverige. Klart är att samhället över tid missgynnat kvinnor. Det tror jag alla är ense om. Eller åtminstone en stor majoritet. Och att man behöver ändra på det och det ligger ett krav på alla i samhället att göra det.

Sedan är det i min värld ännu högre krav på statliga företag, myndigheter och andra offentliga institutioner. Precis som att det är högre krav på en folkrörelse likt Svenska Fotbollförbundet som är tydligt i sin värdegrund om att jämställdhet är ett viktigt fundament.

Det är i det perspektivet man ska se vår granskning av lönerna i förbundet. Nyligen kom Diskrimineringsombudsmannens beslut efter att man granskat hur fotbollsförbundet ersätter spelarna. Där slog man fast att förbundet inte bröt mot lagen, vilket gladde generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

Samtidigt var DO tydligt med att SvFF missgynnar damerna. “Den valda ersättningsmodellen innebär att principen om lika lön för lika arbete oberoende av kön inte upprätthålls inom landslagsfotbollen. Detta är självklart otillfredsställande ur ett jämställdhetsperspektiv”, sa DO.

En ytterligare parameter i att se hur förbundet lever ut till sina fina ord är att titta på ersättningen för de som leder landslagen. Janne Andersson och Peter Gerhardsson var bägge etablerade allsvenska tränare som precis vunnit en titel (IFK Norrköping SM-guld 2015, BK Häcken cupen 2016) när de fick jobben som förbundskaptener för herrar respektive damer.

Men det skiljer väldigt mycket i lön. För 2019 när Peter Gerhardsson tog damlandslaget till VM-brons så tjänade han 1 320 000 vilket var upp 90 000 kronor. Samma år tjänade Janne Andersson som då tog herrlandslaget till EM 5 892 000. Det vill säga 4,5 gånger så mycket.

Man kan argumentera att Janne Andersson och hans assistent Peter Wettergren (som tjänar mer än Gerhardsson och nästan lika mycket som Gerhardsson och assisterande Magnus Wikman ihop) ska dra in mycket pengar. Under deras tid har herrlandslaget spelat in närmare 280 miljoner kronor, och i EM nästa sommar kan det bli mer.

Dessutom har Andersson och Wettergrens framgångar gjort dem attraktiva för bud från både klubbar och andra landslag. Något som givetvis påskyndar löneutvecklingen, men redan från början har Janne Andersson tjänat betydligt mer än Peter Gerhardsson.

Damernas VM-brons gav SvFF mer än någonsin tidigare men ändå en bråkdel av en VM-kvartsfinal gav för herrarna. I Ryssland tog herrarna hem 180 miljoner kronor före avbränningar. I Frankrike förra sommaren fick damerna in 24 miljoner till förbundet för en medalj, och det före avbränningar.

Så i det perspektivet kanske det ska vara så stora löneskillnader mellan herrarnas förbundskapten och damernas förbundskapten. Då borde förbundet stå för det och inte tala om jämställdhet och att man vill att det ska gälla. Och att det är därför man har 4,5 gånger i skillnad.

Det hela säger en del om SvFF:s jämställdhetsarbete. Samtidigt är det nog ingen i rörelsen som vågar ifrågasätta det eller ställa en fråga om det. Hade varit intressant att höra hur ett förbund som delvis lever av offentliga medel förklarar löneskillnader som väcker kritik i näringslivet och i politikens värld.

Vi har givetvis sökt Håkan Sjöstrand för att höra vad han säger men det är möten hela dagen och hela kvällen som gäller för generalsekreteraren. Om ni undrar varför förbundets syn uteblir. Som förbundskapten hade jag velat att chefen tog den diskussionen och förklarade hur förbundet resonerade.

Och nej, jag är inte avundsjuk på Janne Andersson. Jag är inte heller missunnsam mot honom och Peter Wettergren. Jag vet hur hårt de jobbar och de är att gratulera. De är givetvis värda sina löner som de har förhandlat fram med förbundet.

Jag är mer frågande till fotbollsförbundets balansgång, där man å ena sidan hävdar att man är jämställt och betalar alla lika och å andra sidan är något helt annat när det gäller lönesättning. Eller man kanske lutar sig mot en parafras på sin kampanjslogan: Alla löner är olika, olika är bra.