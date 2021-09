Lundh: Ännu har inte Malmö dödat allsvenskan och det är underbart

Helgens måste

Malmö FF-Djurgården i en match som kan avgöra om MFF kan haka på i kampen om SM-guldet. Träna.

Helgens avstå

Syndigt leverne.

Veckans galenskap

Fifa gick ut med pressmeddelande om att suppoprtrarna vill ha VM vartannat år trots att undersökningen A) inte är korrekt genomförd B) att supportrarna inte alls vill ha VM vartannat år. Dessutom visade sig att samma företag gjort en annan undersökning där två tredjedelar var emot. Det är parodiskt hur Gianni Infantino försöker stärka Fifa utan en tanke på fotbollens bästa.

Veckans växande domarskandal

Sedan Fotbollskanalen i våras avslöjade att några av Sveriges främsta domare inklusive domarbasen inte betalat skatt på sina internationella ersättningar har härvan bara vuxit och vuxit. Totalt är det över 20 domare som nu fått betala in skatt och där en del straffats med skattetillägg. Senast ut är EM-domaren Mehmet Culum som undanhållit 325 000 kronor och nu tvingas betala in 236 000 i efterhand. Man ska då notera att det inte går att gå längre tillbaka än fem år och många av domarna har därför inte kunnat beskattas för vad man tjänat tidigare. Fortfarande pågår en undersökning kring EM-domaren Andreas Ekberg som inte självrättat som en del gjort, utan blivit kontaktad av Skatteverket. Ändå anmärkningsvärt att Svenska Fotbollförbundet tycker att det här är helt lugnt och inte ifrågasätter detta. Kan spelarna också skylla på att de inte har koll på reglerna när domarna blåser framöver? Vad domarna säger? Det är uppenbart att de inte vill tala med Fotbollskanalen. Skrev en krönika i början av maj i ämnet och det är en fascinerande med en värld utan insyn som skapar en kultur där detta är okej. Hur hade man reagerat om det var politiker? Eller domare i det riktiga rättsväsendet. Och när en del domare säger att de har gjort rätt för sig så är inte det korrekt, då många har långa internationella karriärer och det är omöjligt att rätta sina deklarationer längre tillbaka än fem år. Svensk fotboll hissar skygglapparna. Är det möjligen för att det är en gammal elitdomare i form av Karl-Erik Nilsson som leder fotbollsförbundet?

Veckans fortsatta inbördeskrig

USA:s damlandslag ger sig inte i kampen när det handlar om att få till ett avtal som är jämställt med herrlandslaget. Man är stenhårda kring förbundets nya förslag och kallar det en PR-kupp och det kretsar precis som i Sverige kring att Fifa har olika nivåer på prispengar. Parallellt pågår en rättslig process som drogs i gång 8 mars 2019.

Veckans tränare som inte är en tränare

IFK Värnamo studsade tillbaka efter förlusten mot Öster och slog Jönköpings Södra i ett derby med 2-0 efter ett sent avgörande. Nykomlingen i superettan stormar mot allsvenskan med tio omgångar kvar och det är ett oerhört jobb Jonas Thern gjort sedan han kom tillbaka till klubben 2017. Från början hade han ansvaret för elitverksamheten under A-laget men till säsongen 2019 tog han över som tränare i klubben som då trillat ur superettan. Efter en sjundeplats första säsongen vann laget division 1 2020 och nådde superettan till i år. Då var klubben tvungen att ta in en ny tränare då Thern inte har rätt utbildning. In kom 33-årige Robin Asterhed med ett förflutet i Malmö FF och FC Köpenhamn, men det är givet att Jonas Thern är med i jobbet kring laget. Det är andra gången den gamle storspelaren är med och genomför en förvandling av den lilla klubben. Under Therns första sejour i IFK Värnamo genererade klubben talanger i massor och dessutom tog den klivet upp i superettan. Han må vara en tjurskallig och envis person, men hans jobb ger resultat.

Veckans poddintervju

Var med i författaren Elin Elofssons podcast i veckan. Pratade om allt från ÖFK till min nya bok och sportjournalistik.

Veckans tränarfråga

Det var Offsides podcast med Anders Bengtsson och Johan Orrenius som ställde frågan för några veckor sedan: varför är inte Varbergs Jocke Persson aktuell för en större klubb? Det är verkligen en relevant fråga efter att han även under 2021 verkar vara på väg att göra om bragden att hålla kvar Varberg i allsvenskan trots att man sålde Astrit Selmani och en del andra tongivande spelare från 2020.

Veckans humor

Svennis kallar Gary Neville en person som gnäller på allt. Det förklarade David Beckham för svensken när han ledde Englands landslag.

Veckans ordväxling

Pep Guardiola hade synpunkter på att inte så många City-supportrar kom på matcherna. Då slog City-supportrarna tillbaka och tyckte att managern inte skulle ha sådana synpunkter. Varför inte? Så vitt jag vet har de flesta supportrar synpunkter på både manager, spelare och spelet. Då får man även acceptera tvärtom.

Veckans läsarbrev

Håller fullständigt med Niklas Wikegård. De ökande filmningarna inom (hockeyn) och fotbollen får en att må illa och (nästan) tappa intresset för sporten. Det finns ingen heder kvar. Mvh/Per

Svar: Även om filmningar är något som drar ner är det knappast något som får mig att tappa intresset. Verkar inte så globalt sett heller med tanke på att fotbollen fortsätter att växa.

Veckans reality check

Fotbollsklubbarna i Kina börjar få ont om pengar när en del av ägarna har problem och nu ska lokala myndigheter in och deläga dem. Fjolårets mästarlag lades ner och ägarna Suning som även äger Inter har svårt att klara betalningar. Fastighetsjätten Evergrande har problem att klara sina lån vilket påverkar dess fotbollsklubb Guangzhou som behöver statlig hjälp.

Veckans inblick

Interpol slog till mot illegalt spel efter EM i en rad länder. Konstigt nog är inte Sverige med bland de 28 länderna där man grep misstänkta.

Veckans nya tider

Expressen köper rättigheterna till franska Ligue 1 ihop med norska mediekoncernen Amedia. PSG-Lyon är först ut i helgen. Klart att Lionel Messis flytt till Paris SG gjorde ligan mer intressant efter att Nent inte förlängde avtalet kring den i somras. Däremot är det tveksamt om den genererat något för Nent eller C More sett till att det kostat pengar att ta in men knappast gett många fler abonnenter, men för Expressen och en del norska tidningar kanske Lionel Messi kan göra ett jobb. Ligue 1 var hyfsat hett när Zlatan spelade där men då handlade det i princip bara om PSG:s matcher. Det är bara att inse att konkurrensen om tittarna är stenhård och det är gott om matcher som visas varje helg. Tidigare ESPN-höjdaren och Dazn-chefen John Skipper var i en intervju i amerikansk branschpress tveksam till om mellanrättigheter går att göra lönsamma, men det är förståeligt att tidningarna ger sig av i den riktningen för att prova om det kan bära sig och faktiskt ge både besökare och intäkter.

Veckans bästa liga i Norden

Danmark hade två platser i kvalet till Champions League och med fyra lag kvar i Europas olika cupturneringar har man alla möjligheter att få behålla dem. Det handlar om att hamna på plats 15 i den europeiska rankingen och det kan krävas tolv segrar. FC Köpenhamn har bärgat en. Allsvenskan då? Ja, trots okej kval så har Norge också passerat i ranking och man är nere på

Veckans raksträcka

Sveriges VM-kvallottning till mästerskapet 2023 är av den karaktären att det inte ska gå att misslyckas. Slovakien, Irland, Georgien och Finland är överkomliga motståndare för det svenska landslaget.

Veckans läsarbrev II

Kan inte Viktor Gyökeres snart få vara med i en landslagstrupp? Onekligen börjat bra. Ronnie

Svar: Han såg intressant ut när han var med i Qatar 2019 och när han nu fått fart på målskyttet i Coventry är det väl högaktuellt. Jordan Larsson har svårt med målskyttet i Ryssland och det är inte säkert att Isaac Kiese Thelins flytt är rätt i ett landslagsperspektiv.

Veckans invasion

Amerikanska investerare är på väg att ta över Ascoli och Genoa. Då närmar det sig 50 klubbar i Europa som är majoritetsägda av amerikanska investerare. Två tredjedelar av affärerna har skett senaste tre åren.

Veckans gästspel i SVT

Deltog i måndagens Ekonomibyrån som Carolina Neurath leder och det var fokus på pengarna inom fotbollen. Se programmet här. Även Hammarbys Jesper Jansson och analytikern Karl Lans är med och diskuterar utvecklingen plus att Johanna Frändén är med från Paris.

Veckans läsarbrev III

Hej Olof, Jag har under lång tid stört mig på att jag uppfattat att domarna ofta har en inställsam, ibland lismande attityd gentemot storlag och storstjärnor. Detta har konsekvent missgynnat lag från små länder och lag från öst. Inte kanske i de största besluten och naturligtvis ännu mindre med VAR, men i attityd och i t ex bedömningar kring frisparkar. Uppenbart i går i Malmö. Det som är intressant är varför. Finns det något systemfel? Och det menar jag. Domarnas ersättning har ju, liksom spelarnas, exploderat. Man måste säkert vara utrustad med en enorm integritet för att stå fri från att påverkas av detta faktum. Man kan i stort sett bli rätt förmögen på en lång Europakarriär. Och då gäller det att ”spela spelet”. Sen har vi domarkontrollanter. Ja men de har väl också samma intressen? Och Uefa likadant. Så då återstår media. Och media i de stora länderna bryr sig inte. Man blir lätt lite äcklad av dessa tankar. Om du inte håller med och tänker skriva något, så är jag tacksam för om du åtminstone har en stark argumentation varför jag överdriver. Mvh Ingemar

Svar: Förstår vad du menar, även om det kanske mer är en känsla. Så ser det även ut i Sverige, där har Malmö FF, AIK och en del andra storklubbar lättare kan få domslut med sig mot klubbar som Kalmar, Sirius och Östersund. Det är fotbollens näringskedjor som påverkar domare en del även om man kanske inte upplever det så. Publiktryck, större stjärnor och annat har en viss effekt även om det garanterat går att hitta personer i storklubbar som upplever det tvärtom. Sedan tror inte jag att det är medvetet av domare att gå i denna riktning.

Veckans låt

"PAPER" - Naomi Vaughn.

Veckans Leeds United

Tung ligastart för klubben men det är uppenbart att Marcelo Bielsa har stort förtroende hos supportrarna. Väldigt tyst trots bara två poäng på fyra matcher.

Veckans poddintervju

Pontus Wernbloom är gäst och talar om det tunga slutet i Blåvitt, om vad som krävs för att klubben åter ska bli ett topplag, om hur hans anpassningsförmåga tog honom ut i fotbollsvärlden och om nya livet som investerare. Sedan tidigare finns det 317 avsnitt och ni hittar alla via länken.