Lundh: Bättre att hoppa än att bli knuffad - särskilt om man får betalt

Helgens måste

Turnéstopp i Uppsala lördag och Skellefteå söndag samt cupkvartsfinal på Tele2 Arena på måndag.

Helgens avstå

Helgen.

Veckans ordförandeval

Fredrik Reinfeldt har fått bättre fart på sin kandidatur, vilket Fotbollskanalen kunde redovisa efter en rejäl rundringning av Andreas Sundberg. Just nu leder den tidigare statsministern men det är en bit kvar. Och på en del ställen är det likt i Västmanland, delat stöd. Lars-Christer Olssons starka stöd från elitklubbarna och Sef skrämmer en del distrikt där man just upplever att elitens dominans inte är till gagn. Parallellt hänger Caroline Waldheim kvar trots att han är fortsatt ifrågasatt, senast på Stockholm FF:s årsmöte. Klart att man vill utropa en vinnare, men det svänger en del i rörelsen och om Waldheim kör hela vägen fram kan det vara oklart hur det landar. Om hon kliver av landar de flesta av hennes röster på Reinfeldt snarare än på Olsson. Men det vore fel att underskatta Lars-Christer Olsson och hans inflytande och med två veckor kvar går det inte att utropa en segrare.

Veckans slarv

Djurgården gjorde det mesta rätt i första matchen mot Lech Poznan, men de individuella misstagen vid det polska lagets 2-0 är sådant som kan innebära respass trots att det är två jämna lag. Klart att det inte är kört och med rejäl uppbackning på Tele2 kan Djurgården vända på det här.

Veckans tajtade regelverk

Tyska Bundesliga vill stänga för fler undantag kring 50+1-procentsregeln. Sedan tidigare har Wolfsburg (Volkswagen), Bayer Leverkusen (Bayer) och Hoffenheim (miljardären Dietmar Hopp) undantag från regeln, men nu vill den tyska fotbollsligan DFL agera efter att tyska konkurrensverket ifrågasatt om reglerna är förenliga med lagstiftningen i Tyskland. Nyligen var Bayern München inne på att lätta på regelverket och öppna för investerare. Allt talat dock för att Bundesliga får stöd i att strama åt. Om någon nu undrar kring RB Leipzig är man inget undantag, men man har däremot gjort det svårt och dyrt att bli medlem och på så sätt håller energidryckesjätten kontroll över klubben utan undantag.

Veckans röstförfarande

Apropå kommande årsmöte och kampen om att bli ordförande för svensk fotboll kan det vara värt att påminna om att makten i svensk fotboll finns hos de 24 distrikten. När det ska röstas i Solna har representanter för de röstberättigade 24 distrikten totalt 172 röster och där varierar antalet röster mellan 4 röster (sju olika distrikt) och 18 (Stockholms distrikt). Elitklubbarna på herr- och damsidan har vanligtvis 90 röster (två för de allsvenska föreningarna, en var i andradivisionerna), men nu har två föreningar (Utsikten och Linköping) ej betalt årsavgifter plus att en klubb (IK Rössö) inte kommer att rösta och det innebär att det blir endast 86 röster från elitklubbarna. Totalt blir det då 258 röster som avgör vem som blir nästa ordförande för svensk fotboll och distrikten har alltså två tredjedelar av rösterna. På årsmötet är det absolut majoritet som gäller vilket innebär att en kandidat behöver få 130 röster för att vinna, det vill säga en röst mer. Om det inte är någon av kandidaterna som får absolut majoritet i första omgången gäller att den kandidat som får flest röster i andra omgången vinner. Skulle kandidater vara lika efter andra omgången kör man en tredje omgång och då vinner den som har flest röster. Skulle det även vara lika efter tredje omgången blir det lottning. Så avgjordes ordförandevalet i Sef våren 2021, där Jens T Andersson vann över Ove Sjöblom efter lottdragning. Då var det Karl-Erik Nilsson som skötte lottningen. Nu lär det bli Anders Ygeman, som är tillfrågad om att vara mötesordförande, men så långt lär det knappast gå.

Veckans markering

Hjalmar Ekdal har inte bara tagit en plats i Burnley som är nära en återkomst till Premier League. Han var en av fyra spelare som nominerades till månadens spelare i Championship.

Veckans quick-step

Fifa har känt av reaktionerna kring att Visit Saudi skulle sponsra damernas VM i Australien och Nya Zeeland. Nu kan man stoppa saudiska turistbyrån, men det talas ändå om annat företag från Saudiarabien.

Veckans slarv II

Victor Edvardsens bollstudsande som gav varning och avstängning i returen mot Lech.

Veckans rättegång

En av de kvarvarande rättegångarna efter FBI-räderna mot Fifa nådde vägs ände i Brooklyn i veckan. Hernan Lopez som mutade till sig rättigheter och gjorde sig skyldig till allt från bedrägeri till penningtvätt dömdes. Även bolaget Full Play Group. Lopez riskerar 30 år i fängelse.

Veckans show me the money

Uefa tog in närmare 44 miljarder kronor senaste räkenskapsåret. Det är första gången organisationen når sådana intäkteshöjder utan hjälp av ett EM för herrar. Nya Europa Conference League bidrog från start och även gruppspel i Champions League för damerna. Det sistnämnda nådde dock bara knappa 200 miljoner kronor, men där finns förhoppningsvis mer tillväxtkraft.

Veckans show me the money II

Uefa försöker köpa sig ur en stämning från Liverpool-supportrar genom att betala tillbaka biljettintäkter till 19 000 från vårens Champions League. Frågan är om det räcker? Vad är det Uefa-reklamen brukar säga om Champions League? Priceless. Då nöjer man sig knappast med pengarna tillbaka om man inte ens kom in på matchen. Och Uefa har pengar.

Veckans överlevare

Björn Eriksson har inte hunnit lämna RF än men kan ta över SOK.

Veckans deppiga ägare

West Bromwich kinesiska ägare har lånat pengar från klubben. Något han lovat betala tillbaka många gånger, men tiden går och löften om återbetalning har uteblivit.

Veckans ny chef för Anel Ahmedhodzic

Dozy Mmbuosi är god för 60 miljarder kronor. Nu verkar den nigerianske affärsmannen vara på väg att köpa Sheffield United. De saudiska ägarna har ekonomiska problem och behöver sälja.

Veckans glada nyhet

TV4-kollegan Johanna Garå kom med idén att utbilda intresserade kvinnor i kommentering. TV4 och Erik Westberg stöttade projektet där Lena Sundqvist, Åke Unger och Lasse Granqvist alla bidragit med sina erfarenheter och tankar. Nu har Celia Boltes fått jobb på Spring Media/Viaplay Group för att kommentera allsvenskan för damer. Kul!

Veckans poddturné

I torsdags körde vi i Malmö med Ola Toivonen och Anders Pålsson. Nya tag i helgen med Uppsala och Skellefteå. Här nedan är resten av uppställningen och via länken finns information om biljetter och annat.

11 mars - Uppsala. Gäster: Jonas Eriksson & Petter Hansson.

12 mars - Skellefteå. Gäster: Hanna Marklund & Petter Andersson.

16 mars - Landskrona, gäster Daniel Nannskog & Claes Cronqvist.

17 mars - Kalmar. Gäster: Petter Wastå & Svante Samuelsson.

28 mars - Stockholm. Gäster: Bosse Andersson, Kennedy Bakircioglu & Andreas Brännström.

29 mars - Göteborg. Gäster: Pontus Wernbloom & Erik Friberg

Haka på, det blir en kul kväll.

Veckans rekrytering

Sef satsar på Johan Lindvall, tidigare varumärkes och sponsringschef på Svenska Spel och därefter VD för Visby Golf, som ersättare till avgående generalsekreteraren Mats Enquist. Inget lätt uppdrag för Lindvall sett till att svensk fotboll måste försöka höja intäkterna i tuffa ekonomiska tider. Lägg till att Sef lagt mycket pengar centralt och IT-projektet slukar resurser trots att en del stora klubbar har egna lösningar.

Veckans bok

Nilla Fischer har ihop med Expressens Anna Friberg skrivit Fischers självbiografi: "Jag sa inte ens hälften". Kommer i juni inför sommarens VM.

Veckans överlevare II

Graham Potter får mer tid efter segrar mot Leeds och Borussia Dortmund.

Veckans sprakande cupkvartsfinaler

En trestegsraket med matcher lördag, söndag och måndag. Kalmar och Häcken är klara favoriter mot Mjällby respektive Norrköping. Hammarby-AIK och Djurgården-Malmö är mer svårtippade. Kanske en gnutta fördel för Bajen sett till hemmaplan/konstgräs och en viss fördel Malmö med tanke på Djurgårdens cupschema.

Läsarbrev I

Hej Olof Om du var tvungen, skulle du satsa dina pengar på att Reinfeldt eller Lars-Christer blir ny ordförande?

Svar: Nu spelar jag inte till vardags men just nu hade min slant gått på Reinfeldt, men det är svårbedömt.

Veckans överlevare III

Mikael Stahre står rakryggad när han får kicken. Väntar säkert nya uppdrag.

Veckans är Pia kvar då?

Brasilien vill arrangera VM för damer 2027. Vore bra för damfotbollen i landet med ett mästerskap. Pia Sundhage är förbundskapten för landslaget, men är hon kvar ’27? Konkurrensen är ganska tuff där Tyskland, Belgien och Nederländerna gått ihop och Sydafrika står för ett annat. Hittills har VM för damer gått i Kina två gånger, USA två gånger, Sverige, Tyskland, Kanada och Frankrike en gång. I sommar väntar det nionde mästerkapet i Australien och Nya Zeeland. Det borde tala för antingen Brasilien eller Sydafrika sett till att världsdelarna ännu inte haft ett VM för damer.

Veckans låt

"Traumatized" - Meek Mill.

Veckans Leeds United

Ångest.

Veckans poddgäst

Förbundskapten Janne Andersson är gäst och ger besked på hur Sverige ska uppträda spelmässigt i EM-kvalet, om svårigheten att ta ut en trupp, om att åldras och om hur framtiden ser ut. Sedan tidigare finns över 385 intervjuer med fotbollsprofiler och de finns via länken. Bara att lyssna på.