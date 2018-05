Lundh: Inte förvånande att Kindberg styr ÖFK:s framtid

Helgens måste

Derbyt på Tele2 Arena. Hammarby-AIK väntar på söndag 15:00 och det är garanterat ettan mot den troliga tvåan i allsvenskan.

Helgens avstå

Hockey-VM. Men hoppas på svenskt guld.

Veckans miss

Ingen karneval i Lund för första gången på många år. Svider faktiskt litegrann.

Veckans Saida

A

Veckans rekommenderade läsning

B

Veckans doktor

Graham Potter blev utsedd till Hedersdoktor vid Mittuniversitetet.

Veckans nerdragna byxor

Argentinas fotbollsförbund tipsade om raggningsknep för alla som ska till VM i Ryssland i en officiell broschyr. Man har nu bett om ursäkt. Det är dock inte förbehållet andra länder, satt själv på ett internationellt möte inriktat på säkerhet under VM i Ryssland där det varnades för att gå till prostituerade och skämtades om könssjukdomar… Jo, jag mejlade efteråt och undrade vad det handlade om och det visade sig att man brutit med den föredragshållaren. Fast vi var många (kvinnor och män) som bara satt där tysta. Trots metoo.

Veckans Fifa-turer I

Avsatte Uefa-presidenten och Fifa-höjdaren Michel Platini erkänner att VM 1998 var riggat så att Frankrike och Brasilien först kunde mötas i en eventuell VM-final. En aning besvärande för förre Uefa-presidenten Lennart Johansson som var ordförande för organisationskommittén för VM 1998.

Veckans spark

Magnus Pehrsson fick gå från Malmö FF och med ett tillsvidarekontrakt så blir det inte lön så länge. Sex månader? Eller möjligen nio? Tufft när man flyttat ner till Skåne med familjen och frågan är vad som väntar nu. Knappast lätt att ta fram jobbalternativ även om man är etablerad tränare. Allan Kuhn bloggar för ett spelbolag. Håkan Ericson jobbar utanför fotbollen. Pelle Ohlsson fick kliva ner i division 1. För Pehrsson var det rätt givet att det inte gick att fortsätta när en del spelare tröttnat på långa utläggningar och dessutom väl hårda träningspass tätt på matcher. Däremot förstår jag inte att MFF-ledningen envisas med att prata om att Pehrsson gjort ett bra jobb som vunnit SM-guld. Om han verkligen gjort ett bra jobb så hade han varit kvar som MFF-tränare.

Veckans USA-resenärer

Dokumentären "Fotboll i nöd och lust" om FC Rosengård öppnar Filmfestivalen Kicking + Screening i New York 22 maj och det är en festival inriktad på fotboll. Den internationella versionen heter "Football for better or for worse" och är gjord av filmaren Inger Molin som följde sportchefen Therese Sjögran och dåvarande klubbchefen Klas Tjebbes i kampen för att driva klubben framåt.

Veckans ångest

Daniel Anderssons blick efter förlusten mot Hammarby på Tele2 Arena. Inget snack om att han brinner för Malmö FF och uppgiften, men orkar han det?

Veckans läsarmejl

Hej Olof! Jag heter José och ville tipsa dig om att Perus landslagskapten Paolo Guerrero har stängts av i 14 månader och kommer att missa VM, själv är jag jättekrossad för nyheten men ännu fler är det i Peru just nu. Värst är nog att Paolo aldrig medvetet tog droger eller prestationshöjande substanser, utan det var i Swisshotellet då hela landslaget gästade som Paolo fick en typ av te (troligen kokablads te) av personalen i hotellet. Dessvärre har hotellet vänd Paolo ryggen och inte hjälpt honom tillräckligt för att visa att han är oskyldig. Det här är fruktansvärd det som händer i Perus landslag och därför skriver jag till dig för du är en av få personer inom media som jag har stor tillit i och ber dig att granska och göra en artikel om allt kring det minst sagda orättvisa som har drabbat Paolo Guerrero så att FIFA hör och TAS även hör men framförallt Schweizs domar ser att det verkligen är fel beslut som tagits och upphör det straffet Paolo fått. För de är de enda och sista instans som kan göra något åt saken. Ha en bra vecka och jag kommer att evigt evigt evigt tacksam om du tar dig tid att göra detta

Massor av kärlek till dig från en fotbollsfans!

Fattar att det är tungt och att Peru kommer att sakna honom, men tror tyvärr inte att några svenska artiklar kan ändra på det här. Paolo Guerrero lär få följa VM från sidan. Beklagar det.

Veckans satsning med ett frågetecken

Legendarerna Frank Andersson, Tomas Brolin och J-O Waldner går till Kambua International. Företaget använder algoritmer för att ta fram de bästa spelobjekten och man uppger att det gett en historisk avkastning på 25 procent. Man finns numera på Malta och sponsrar hockeylaget Kalmar HC och Broberg i bandy. Barometern har dock granskat Kambua och en del experter varnar för bolaget som pekas ut som en bluff. Även Hela Hälsingland har granskat Kambua och lyfter fram att talesmannen för bolaget har ett förflutet med konkurser och brott.

Veckans Leeds United

Inga nyheter. Vilket i sig är dåligt. Enda är att Leeds riskerar att tappa talangen Tom Pearce.

Veckans grävande journalistik

Filip och Fredrik belyste i tisdags om hur det gick till när Halmstad-gruppen Gyllene Tider fick göra VM-låten till landslaget som leds av Halmstad-tränaren Janne Andersson. Kolla in från 17 minuter och framåt. Är med på ett hörn och ger min syn på svensk fotboll och hur det går till. Transparens är inte ett av ledorden… I inslaget finns även en snutt av den VM-låt jag var med och skrev text till 1994, en längre bit finns att lyssna på här. "Huka er Strömstedt, Eriksson och Glenmark. Nu laddar den skånska rockmaffian med ett stenhårt volleyskott", skrev kände musikjournalisten Håkan Steen i Expressen.

Veckans låt

”Get Lucky” – Daft Punk, Pharrell Williams, Nile Rodgers.

Veckans poddintervju

Bonita Mersiades jobbade med Australiens VM-ansökan och var med och köpte gåvor till Fifa-höjdarna, fick erbjudande från gamla storspelare att mot betalning jobba för landet och såg Franz Beckenbauer ta emot miljoner mot en röst men ändå röstade tysken på andra. Nu har hon skrivit en bok (Whatever it takes) om hur det gick till när Australien brände 350 miljoner kronor i skattepengar för att arrangera VM 2018 eller 2022. Podden finns ute i gryningen på måndag, men intervjun går även att se 21:15 på Sportkanalen på måndag. Sedan tidigare finns över 190 poddintervjuer med olika svenska fotbollsprofiler via länken.

Veckans citat

”Min typ av lojalitet existerar inte länge. Kanske symboliserar den dinosaur som jag blev hur tiderna har förändrats. Vi lever i dag i ett samhälle som avvisar snabbt. Det finns ingen tid för att bygga, att skapa, utan alltid kraven att leverera resultat omedelbart.”

Arsène Wenger i en stor intervju med Guardian om att sluta i Arsenal och vad han ska göra framöver.