Lundh: Klassamhället är här för att stanna

Helgens måste

Knega med min bok där målet är att skildra dryga 20 år som jag följt A-landslaget för herrar som reporter och krönikör. Eventuellt se rysaren Queens PR-Leeds lördag 13:30.

Helgens avstå

Alla typer av förlustelser.

Veckans läsning

Om hur Lamine Diack som tidigare var ordförande i internationella friidrottsförbundet sålde möjligheten att skjuta på dopningsstraff i utbyte mot pengar. Dagens Nyheters avslöjande om hur en falsk officer kunde göra karriär i det svenska försvaret. Papphammar? Rätt skakande. Inte utan att man undrar om man ska ersätta det svenska försvaret med Mogens Glistrups förslag om att ha en telefonsvarare som säger ”Vi ger upp” på ryska. Glistrup var en dansk missnöjespolitiker på 1970-talet.

Simon Kuper skriver om hur fotbollsspelarnas kost förändrats genom åren.

Apropå Sveriges besök i Qatar så är detta en bra artikel. Där kan man lära sig mer om hur emiratet använder sig av idrott som en ”soft power” och varför.

Det krävs en prenumeration på the Athletic för att läsa om Brentford. En bra skildring av en klubb på frammarsch.

Veckans nära Zlatan-värvning

Roy Hodgson försökte köpa Zlatan Ibrahimovic 2000 då han tränade FC Köpenhamn.

Veckans läsarbrev

Hej Olof Orimligheten med dagens tolkning av VAR vid offside går att bevisa matematiskt... Om vi antar (1) att en fotbollsspelare springer 100m på 15 sek (ganska långsamt) innebär det en hastighet på 6,7m per sek (100/15). Om vi dessutom antar (2) att bollen vid en passning framåt rör kroppen en hundradels sekund, hinner spelaren i detta fall förflytta sig 6,7cm under denna hundradel (0,01 x 6,7m). Att då låta gränsen för offside avgöras av en tånagel eller en fotknöl är inte bara orimligt utan dessutom felaktigt. Föreslår att man inför en ”felmarginal” mellan linjerna som dras på 5-10cm. Vid tjuvstart på 100m och simning har man ju något liknande för att säkra onaturligt snabb reaktionsförmåga. Vänliga hälsningar, Kjell

Svar: Håller med om att det spårat ut och det behövs knappast matematik för att greppa det, även om det är en bra poäng. Det saknas nu en samordning kring hur man ska hantera det här. Samtidigt är jag fortfarande för att det blir rätt, men det blir inte Pudas-lådan för att VAR ska införas i Sverige. Samtidigt vore det ett dråpslag mot de svenska domarnas internationella karriärer om de inte fick döma med VAR.

Veckans moderna fotboll

Eintracht Frankfurt öppnar kontor i New York.

Sedan tidigare har Bundesliga ett kontor där.

Veckans turnénytt

Podden drar på turné i mars och det handlar om 2 x 45 minuter med två gäster på varje ställe – det vill säga två separata intervjuer - och det är endast LIVE som gäller. Här är datum och klara gäster under turnén och det har tillkommit en del:

8 mars: Stora Teatern, Göteborg – Pontus Farnerud, Anders Svensson

9 mars: Katalin, Uppsala – Henrik Rydström

11 mars: Stadsteatern, Lund – Roland Andersson, Ivo Pekalski

12 mars: Arbis bar & salonger, Norrköping – Janne Hellström

13 mars: Scalateatern, Stockholm – Jonas Olsson

14 mars: Frimis salonger, Örebro – Pelle Blohm, Nordin Gerzic

19 mars: Landskrona teater, Landskrona – Claes Cronqvist

20 mars: Kalmar teater, Kalmar – Petter Wastå

21 mars: Malmö live, Malmö

Mer information om turnén och vad som gäller kring biljetter finns via länken och det är TV4/Fotbollskanalen som arrangerar den ihop med Live Nation.

Veckans läsarbrev II

Hallå! Jag har varit föreningsaktiv relativt länge inom fotbollen och har suttit i styrelser där vi bollat diverse frågor kopplat till bland annat värdegrund. Med anledning av detta reagerade jag därför på en passade i din krönika med titel "Viljan att påverka gör landslaget till ett verktyg för Qatar", nämligen: "Vi kan inte ställa högre krav på idrotten än vi gör på företag eller privatpersoner." Jag skulle hävda att det, tack vare den demokratiska principen som vi i alla fall har i Sverige, är precis vad vi kan göra. Tvärtom så anser jag att det finns starka skäl till varför vi (medlemmar) bör ställa högre/annorlunda krav på ett värderingsdrivet ideellt förbund. Oväntad disclaimer (!?): jag är ganska kritisk till hur SvFF hanterar och har hanterat frågan om Qatar-VM. Jag tror inte heller på att en bojkott eller liknande är rätt väg att gå, men man måste stå upp för sina grundläggande värderingar (läs Svensk Fotbolls värdegrund) genom att vara en irriterande nagel i ögat på FIFA genom tydligt ifrågasättande över hur allt går till. Vet du hur det fungerar där, har Sverige exempelvis officiellt lämnat in något som liknar en motion för att protestera mot det "mut-omspunna" valet? Eller har Karl-Erik och co för många fingrar i UEFA-syltburkarna? /Ludvig

Svar: Håller helt med om att man ska ställa krav på ett förbund som gärna svänger sig med fina ord och har tydliga värderingar. Tyvärr är medlemmarna i SvFF ganska försiktiga och åker bara med ledningen, och om man man inte gör det så är det svårt att vara med. Men för mig är det skillnad på att träningsspela i Qatar med inköpta landslag från Kosovo och Moldavien och på att delta i ett VM som Fifa tagit beslut om och där man vidhållit det även efter att Sepp Blatter och många andra tvingats bort. Om vi kan handla med Qatar måste vi kunna tävla där, men det är verkligen inte så att man behöver ha träningsläger där. Nej, SvFF har inte agerat för att flytta VM även om man uttalat kritik mot att mästerskapet går där.

Veckans moderna fotboll II

Hedgefonden Elliott Management äger redan Milan, men har samtidigt lånat ut stora pengar till franska Lille för att förhoppningsvis få avkastning när klubben tar fram talanger och säljer. Intressant i Financial Times https://www.ft.com/content/0032f8a2-2b20-11ea-a126-99756bd8f45e om hur kapital trots allt letar sig fram till investeringar i fotbollens värld trots att Fifa förbjudit tredjepartsägande.

Veckans slag mot spelreklam

I England utreder man nu att stoppa spelbolag från att annonsera på fotbollsklubbarnas tröjor. Något som skulle påverka många klubbar. Tio av 20 klubbar i Premier League och 17 av 24 i Championship sponsras av spelbolag.

Veckans diskussion om spel och sportjournalistik

I måndags var ämnet på Publicistklubben sportjournalistik och dess eventuella beroende av spelreklam. Det var två delar som går att se via länkarna här nedanför. Först ut var Expressens chefredaktör Klas Granström, Sportbladets nya chef Patric Hamsch samt Fredrik Wastensson som är vd för Sport och Kasino Svenska Spel och de blev utfrågade av Richard Aschberg. Därefter var det Petra Thorén, Simon Bank och jag som klev upp på scen för att ge vår bild och även då var det Aschberg som ledde samtalet. Man kan väl säga att vår bild skiljde sig från chefernas bild av läget kring sportjournalistik och spelreklam.

Veckans löfte

I veckan gick Everysport Media Group ut med att innehållet på bolagets sajter (bland dem Fotbolldirekt, SvenskaFans) låses in och att besökarna ska få en reklamfri läsupplevelse. Max Andersson som är Head of Media säger att detta är en del av det långsiktiga målet att bli Sveriges the Athletic. Onekligen ett ambitiöst mål, men det är rätt att sikta högt. Samtidigt är frågan om inte Sverige är för litet för att få en motsvarighet till the Athletic att flyga. Dessutom finns redan inlåsning för sportinnehåll på framför allt Sportbladet som nu dessutom satsar mer och mer på att direktsända sport. I veckan gjorde man klart med tre år med bandyligan och några träningsmatcher i fotboll.

Veckans krock

Sverige-Norge i EM-handbollen och Manchester United-Liverpool på söndag. United för övrigt enda lag som tagit poäng av Liverpool.

Veckans läsarbrev III

Hej! Läste din krönika om Zlatan och Milan. Känslan är ju att han kommer bara bli bättre, och är han ju på en nivå likt den han före skadan i Man United! Sanslöst. Det jag reflekterat över...... Det är väl ändå inte spelaren som skall ringa upp tränaren? Herregud...En tränare är väl mån att få med de bästa spelarna? Zlatan har visserligen slutat, men är ju fortfarande aktiv spelare på högsta nivå, till skillnad från alla andra utespelare som slutade. Janne vill såklart inte ha med Zlatan. Jag tror inte heller en tränare som Janne kan hantera Zlatan. Varför ifrågasätter ingen Jannes prat om att visa respekt för spelaren? frågor som att.... Borde inte du som tränare ringa upp? Är inte det en tränares jobb att försöka få med dom största och bästa spelarna som fotfarande är aktiva? Mvh Kristofer

Svar: Janne Andersson har varit tydlig med att spelare som sagt att landslaget är något avslutat måste höra av sig och meddela att de ändrat sig. Vilket är rimligt.

Veckans eventuellt påtvingade skifte

Afrikanska mästerskapen 2021 flyttas från sommar till vinter för att det är för varmt i Kamerun, enligt landets fotbollsförbund. Dock var det lika varmt när man tog beslutet. Snarare är det så att Fifa som gått in och tagit ett mer aktivt deltagande i CAF (Afrikas fotbollsfederation) efter en del maktkamper möjligen ser att Afrikanska mästerskapen inte krockar med nya och större klubblags-VM med 24 lag i Kina sommaren 2021. Nu blir det inte krock mellan Fifa:s turneringen och Afrikanska mästerskapen, men många lag i Europa tappar sina stjärnor under säsongen istället.

Veckans läsarbrev IV

Hej, Det verkar vara en stor grej för dig att Janne Andersson har bra betalt, är det fult eller ett problem på nåt sätt? Mvh, Roy

Svar: Nej. Snarare tvärtom, vilket jag skrev om häromveckan. Och även skrivit tidigare. Däremot är det möjligen ett problem för förbundet apropå att damlandslagets förbundskapten och assistent inte ens tillsammans når herrlandslagets assisterande. Om ni vill läsa om lönerna på SvFF så finns de via länken.

Veckans icke-chock

Att skånska handbollsspelare var ute och smakade starkt under pågående EM.

Veckans läsarbrev V

Du är den största Zlatan hatare egentligen men du slickar Zlatans röv för att tjäna pengar på honom genom skriva allt om honom. Din äckliga smyg rasse! skriv om dina svenskar ist! Nezami.

Svar: A) Jag hatar inte Zlatan. B) Zlatan är svensk.

Veckans granskning

Bra genomgång i Aftonbladet som visar bristen på logik där vissa supportrars firande kan leda till rättegång och avstängning och andra supportrars firande är oproblematiskt. Uppbackat av en fin krönika av Simon Bank.

Veckans fusk

Houston Astros vann World Series häromåret och nu visar det sig att klubben fuskat genom att kolla in vilka tecken som en av motståndarnas spelare gjort. Ligan har gått hårt fram och stängt av ledare och New York Mets tappade sin manager innan han börjat för han kom från just Astros. Däremot blir inte Astros av med sin titel.

Veckans läsarbrev VI

Hej! Jag förutsätter att du inte är där!? Och att du tycker att vi ska bojkotta VM i Qatar och inte ens kvala. I vilka länder ska vi spela? Om vi tar bort de odemokratiska, de som tillåter prostitution, de som tillåter dödsstraff, de som röker på krogen samt de som det är PK att ogilla i största allmänhet, är det nog bara Island, som kan godkännas. Eller....? Våra nordiska grannländer har ju en taskig migrationspolitik. Danmark kränker t.o.m ISmedlemmar genom att beröva dem deras medborgarskap. Där kan vi inte spela. Lägg lägren på Visingsö och spela på Brahevallen. Och stanna själva hemma på Södermalm!? Mvh G

Svar: Jo, jag var i Qatar. Vi bevakade landslaget på plats och belyste frågan. Som sagt många gånger; det är en enorm skillnad att delta i tävlingar och att ha ett träningsläger i Qatar. Södermalm? Vad har en stadsdel i Stockholm med det här att göra. Jaha, du insinuerar att jag bor där, men det gör jag inte. Inte heller någon av mina kollegor som var med i Qatar bor där. Uppskattar Mvh.

Veckans fuskanklagelse

I den engelska andradivisionen Championship får man inte förlora mer än 470 miljoner kronor över en treårsperiod. Derby löste det genom att klubbens ägare via ett annat bolag köpte klubbens arena vilket genererade en vinst för klubben. Nu riskerar Derby poängavdrag och det var nog knappast vad Wayne Rooney tänkt sig. Även Sheffield W anklagas för samma manöver.

Veckans fria fall

Irlands fotbollsförbund har skulder på flera miljarder kronor efter att arenabygget gått snett och förbundet misskötts och plundrats av förre generalsekreteraren John Delaney. Nu hoppas det irländska förbundet att hjälp från Uefa, den irländska regeringen och ett par banker ska rädda förbundet från konkurs. Landslaget som EM-kvalar i mars spelar delvis för förbundets framtid.

Veckans läsarbrev VII

Hej Olof! Allt som oftast skriver journalister om avbytare ”spelade för kort tid för att bedömas”. Vad är det? Okunskap eller slapphet? Spelarbyten runt sextionde minuten är vedertaget nationellt som internationellt. Varför gör alla dessa tränare dessa byten match efter match när man inte kan bedöma avbytarens insats? Idag kom två spelare in i 64 minuten dvs trettio minuters speltid inklusive tilläggstid. Dessa kunde alltså inte bedömas. Jag som inte såg matchen drar givetvis slutsatsen att de bokstavligt talat var osynliga, noll bollkontakt inga löpningar osv. Även en spelare som kommer in med tio minuter kvar kan bedömas om man vill och orkar. Med vänlig hälsning Anders

Svar: Det har inte med ork att göra utan en bedömning att det är svårare att göra avtryck som inhoppare när man har lite speltid. Det är något jag tog med mig från Expressen när jag började på Fotbollskanalen och har levt kvar. Du har en poäng. Kanske ändrar vi till 15 minuter framöver? Ska ta upp det på redaktionen. Så att om man spelar 15 minuter eller mer får man betyg.

Veckans innehållsriktning

Frederic Pavlidis står varje vardag för bloggen Headlines på Fotbollskanalen som är oumbärligt innehåll för den intresserade. Nu finns den även som daglig podcast. Ser att även Spotify som gått hårt in på poddmarknaden på senare år nu är på väg att lansera flera dagliga sportpoddar.

Veckans siffror

180. Antalet utlandsproffs som Island producerar per en miljon invånare vilket är bäst i världen. Nu har inte landet mer än 300 000 invånare och därmed stannar det vid 58 utlandsproffs, men sett per capita är man bäst. Följt av Montenegro, Uruguay, Kroatien, Slovenien, Bosnien och Nordmakedonien. Mycket Balkan! Sverige är på delad 18:e plats med Schweiz.

Veckans låt

”Intro (feat. Duvchi)” – Lorentz, Duchvi.

Veckans Leeds United

Ångest. Välkänd ångest. Lite som filmen ”Måndag hela veckan” där klubben faller samman efter halva säsongen. Leeds har tagit sex poäng på de sex senaste ligamatcherna och har en hedersam förlust i FA-cupen mot Arsenal. Försvaret läcker. Man har svårt att göra mål. Klubben har tappat lånespelare och får inte in ersättare.

Veckans poddintervju

Hammarbys Muamer Tankovic om EM-drömmen, om landslagsdebuten som skakade om och om vad Hammarby gjort för honom och vad han gjort för klubben. Sedan tidigare finns 250 avsnitt av podcasten Lundh och ni hittar dem alla här.