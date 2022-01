Lundh: Lätt att sympatisera med Boden - annat om AIK, Malmö eller Blåvitt bröt sig ur

Helgens måste

Hoppas verkligen är att pandemin är inne på upploppet.

Veckans brutala tondövhet

I veckan var Fifa-basen Gianni Infantino och talade inför Europarådet. Där visade han nya prov på att han är helt tondöv inför kritik och andra personers tankar om fotboll. Det är för övrigt oerhört svårt för journalister att ställa honom till svars, vilket gör att han kommer undan. Som flytten till Qatar. Eller när han i veckan argumenterade för att köra VM vartannat år på följande vis: "This topic is not about whether we want a World Cup every two years, but about what do we want to do for the future of football. If we think about rest of world and the vast majority of Europe, then we have to think about what football brings. Football is about opportunity, about hope, about the national teams. We cannot say to the rest of world give us your money, but watch us on TV. We need to include them. We need to find ways to include the whole world to give hope to Africans so that they don’t need to cross the Mediterranean in order to find maybe a better life but, more probably, death in the sea. We need to give opportunities, to give dignity. Not by charity but by allowing the rest of the world to participate. Maybe the World Cup every two years is not the answer. We discuss it". Trots allt måste det vara ovanligt att flyktingar nämner ett utökande av VM som något som kan hjälpa dem. Föga förvånande så nämnde inte Fifa Infantinos korkade utspel i sitt pressmeddelande om besöket hos Europarådet. Till och med de förstod hur korkat det var.

Veckans Fifa-mörker

Gianni Infantino borde kanske lägga en del kraft på den egna organisationen. New York Times Tariq Panja skriver om en fixare som är Infantinos närmaste man, men där det finns en del anklagelser.

Veckans comeback

Strax före jul träffade jag Roy Hodgson som öppnade för att ta ett nytt jobb i poddintervjun som gjordes när han tog emot Fotbollskanalens Hederspris. Lyssna på den här. Nu är han klar för Watford och det blir spännande att se om han fixar nytt kontrakt till klubben.

Veckans ständiga rykte

Arsenal? Tottenham? Everton? Milan? Fiorentina? Nu Tottenham igen. Dejan Kulusevski placeras i många klubbar och klart att han hade mått bättre av att komma till en omgivning där tränaren tror på honom.

Veckans läsning I

Den grävande journalisten Andrew Jennings gick bort i förra veckan och redan nu har hans vän och kollega släppt ett specialnummer av Sport & Politics dedikerat till Jennings. Läste det häromkvällen. Kan rekommendera det och för blott 100 kronor får man en rad läsvärda texter om skotten som närmast på egen hand sänkte både IOK och Fifa. Intressantast är att läsa hur engelska FA:s ordförande blev utfrågad och anklagad av Sepp Blatter för att vara Jennings källa och hur en del på andra sidan såg och upplevde journalisten. Viss humor att Sepp Blatter skriver om hur han saknar Jennings med tanke på hur Fifa ser ut i dag. Det var ett fascinerande tålamod som Andrew Jennings hade i sitt arbete och där han hela tiden sökte efter dokument och bevis. Oavsett om du bara är sportintresserad eller är journalistiskt intresserad är numret värt att plocka hem. Länk här. 53 skribenter från 17 länder ger över 82 sidor en rätt bra bild av Jennings och inte alla är helt hyllande utan tar även upp en del mindre bra sidor.

Veckans lyxfällan

Barcelona värvar Adama Traoré på lån och fortsätter att förstärka.

Veckans kungamedaljer

Både Zlatan Ibrahimovic och Caroline Seger får medalj av kungen för sina insatser som fotbollsspelare. Får hoppas att hovet lärt sig hantera när just Seger och Ibrahimovic ska träffa kungaparet gemensamt och undviker missförstånd… Om ni inte minns så var det svenska kungaparet i Paris och skulle träffa de tre svenska spelarna i Paris SG, men kvällen före blev Kosovare Asllani och Caroline Seger avbokade. Vad är det kungen säger; nu vänder vi blad?

Veckans Qatar-nobb

Frankrikes herrlandslag kan hoppa av planerade vänskapsmatcher i Qatar, enligt L’Equipe. Politiska skäl? Nej, man får för lite betalt. Fotbollen är inte alltid vacker.

Veckans nedräkning

Många transferfönster stänger på måndag. Allsvenskan första om dryga två månader. Här är alla fönsters stängningsdatum. Med exakta tider. Tyskarna drar igen 18:00 på måndag och Italien 20:00 men i Spanien och Frankrike gäller midnatt.

Veckans Norge-historia

Tänk att Norge för ett knappt år sedan drog i gång en debatt om VM i Qatar och det ledde både till protester av spelare och ett extra årsmöte med omröstning kring norsk bojkott eller ej. Fint så. Däremot har det hela tiden varit fascinerande tyst kring vinter-OS i Peking där den norska OS-truppen till skillnad från herrarnas fotbollslandslag tillhör de främsta. Många tippar att Norge tar flest OS-guld. Det är säkert känt i Norge, men för mig var det okänt att Norge har ett idrottsavtal med Kina som innebär att man har satt munkavel på sig själv. Bakgrunden var en tidigare konflikt mellan Norge och Kina som ledde till förhandlingar och ett nytt handelsavtal, men där även norsk idrott tvingades in i fållan.

Veckans TV-sport

Handboll.

Veckans moderna fotboll

Manchester City har en sponsor som inte verkar ha någon verksamhet. Wega har varit partner till Premier League-jätten sedan 2015 och när Off the Pitch är i kontakt med klubben har man inga kommentarer. Företaget som bara har tillgångar på 15 000 kronor har koppling till en person i Förenade Arabemiraten där Citys ägare kommer i från. Så sent som i december så avslutade City ett sponsoravtal med ett kryptoföretag som helt saknade ledning.

Veckans rekordavtal

Fifa har till slut brutit loss damfotbollen från herrfotbollen när det gäller kommersiella avtal. Tidigare har Uefa gjort likadant för att kunna kraftsamla kring damernas fotboll och att det inte ska vara en del av något annat. Fifa har därefter skrivit det största reklamavtalet för damfotboll någonsin med betalkortet Visa. Främst handlar det om VM för damer 2023 som går i Australien och Nya Zeeland samt en del U-turneringar. Värdet sägs ligga på 175 miljoner kronor.

Veckans ironi

Spotify plockar bort Neil Youngs musik för att försvara Joe Rogan och hans gäster som kommit med felaktiga inspel kring vaccin. Samtidigt skildrade G-P hur en av bolagets supporterpoddar som Spotify gjort med Unibet och Discovery fick ett avsnitt bortplockat för diskussioner om Blåvitts koppling till en friskola och dess vinstuttag. Under fredagen kom beskedet att den så av bolagen egenhyllade satsningen på supporterpoddar även om en del av poddarna kan finnas kvar.

Veckans läsning II

Verdens Gang berättar om migrantarbetaren Bhogendra Mochi från Nepal som jobbade i Qatar fram till sin död. Sydsvenskans kultursidor skrev om idrott och att det blir vanligare att belysa dess baksida.

Veckans höga pris

Borussia Mönchengladbachs sportchef Max Eberl kliver av jobbet för att det slukat honom helt. Han är tvungen att fokusera på sin mentala hälsa.

Veckans ryggrad

Wayne Rooney nobbade intervju med Everton gällande jobbet som manager i hans moderklubb. Skälet är att han vill stanna och slåss för Derby som kämpar för att överleva och ännu inte har klart med en ny köpare. Derbys läge är bökigt med stora skulder samt att Middlesbrough och Wycombe har stämt klubben på 540 miljoner kronor samt 75 miljoner för att man anser att Derbys dåvarande ägare Mel Morris bröt mot det finansiella regelverket.

Veckans sorgligaste

Åtta personer dog i samband med Kameruns möte med Komorerna i Afrikanska mästerskapen. Ändå fortsätter turneringen och även om man byter en del arenor är det som om inget hänt. Klart att det speglar bristerna i arrangörslandet Kamerun där en gammal diktator styr sedan närmare 40 år tillbaka men även hur illa skött den afrikanska fotbollskonfederation, CAF, är. Hade varit svårt att se liknande reaktioner på en tragedi av den typen på andra ställen i världen.

Veckans skandal

Filmen "Tigrar" blev helt utan Guldbagge. Obegripligt. Går det att överklaga? VAR

Veckans gästspel

Var med i podcasten Heltidsproffs som under vintern haft intervjuer med bland andra Pawel Cibicki, Rasmus Bengtsson och Richard Magyar. Vill ni lyssna på intervjun är länk här. Om ni vill se intervjun som Hamza Ftouni gör finns länk här. Bakom podden står förutom Ftouni även Mustafa Jamal, Homam Jamal och Haris Basic.

Veckans regelskärpning

Regeringen vill både försöka stoppa olicensierat spel i Sverige men även begränsa reklamen. Återstår att se om man får igenom det.

Veckans fina lösning

Kalmar FF har sett till att klubbens matcher visas på äldreboenden i stan. Sånt man gillar.

Veckans ryggrad II

Norska stjärnan Adad Hegerberg är tydlig kring Fifa-basen Gianni Infantino. Alltid uppfriskande.

Veckans låt

"På Boluevarden" - Jonathan Johansson.

Veckans Leeds United

Hade investerat rejält för att kunna se Leeds sista hemmamatch säsongen 2020 när Premier League var nära. Allt för att kunna vara på Elland Road när det var dags. Coronan satte stopp för publik men pengarna till en plats på läktaren och en sittning före match och bärs efter match med närvarande legendarer satt kvar på Leeds konto. Nu har jag växlat ut det i biljetter till Leeds-Norwich och även om jag vet hur matchen slutar så ser jag fram emot Premier League-fotboll på plats.

Veckans siffra

65. Antalet spelare som Atalanta har ute på lån. Lägg till en rejäl spelartrupp med 22-23 spelare. Atalanta har flest utlånade spelare av klubbarna i Italien, Spanien och England, enligt Kicker. Ändå en bit kvar till Parma när det var som värst då man gjorde över 300 spelaraffärer på ett år. Då bland andra Mikael Ishak var där och även Carlos Garcia. Det är naturligtvis bra att Fifa är på väg att begränsa antalet lån.

Veckans poddintervju

