Lundh: Smärtan blir värre med åren – och ändå kan jag inte sluta följa lag

Helgens måste

Skärmtid. Premier League, allsvenskan, Champions League, superettan. Läsa Ola Liljedahls nyutgivna biografi om Börje Salmning.

Helgens avstå

Naturen.

Veckans utrensning

Tre förluster i rad blev för mycket för Helsingborgs IF och klubbdirektören Joel Sandborg (han har fler liv än en genomsnittlig katt sett till att han är kvar) fick i uppdrag att skicka sportchefen Andreas Granqvist och tränarduon Alvaro Santos och Mattias Lindström. Omstart under Stuart Baxter och Hans Eklund som hade andra roller i föreningen även om Baxter väntar på arbetstillstånd. Om det är rätt? Ja, det är klart att Baxter/Eklund kan sparka i gång verksamheten och den trupp som finns på Olympia. Visst kan man peka på sportchef Granqvist som inte fått ihop en stark trupp nog och haft tid på sig att försöka bygga något. Att ge honom jobbet som en del när han flyttade hem för att avsluta karriären är kanske inte rätt väg att rekrytera en sportchef. Santos och Lindström fick chansen när Jörgen Lennartsson fick kicken och fick inte heller till de, men det kan inte ha varit lättjobbat i HIF. Innan det tränarbytet var det en rad olika tränare: Olof Mellberg, Henrik Larsson, Per-Ola Ljung. Tyvärr är det som om Helsingborgs IF inte kan stanna karusellen och ta tid på sig att lägga en korrekt grund för att bygga en stabilare förening. Jakten på allsvenskan och framgångar där förblindar styrelse och ledning och gör att man hela tiden söker kortsiktiga lösningar. Det är givetvis andra tider men om HIF kunde vara utanför allsvenskan 1968-1993 utan att föreningen gick under borde man kunna ta ett lugnt omtag och ta reda på hur man bäst formerar sig. Fotbollen har gått framåt och man behöver se på ett annat sätt hur man ska bygga verksamheten. Tycker däremot det är löjlig journalistik när kvällstidningarna kopplar ihop ett husköp i Spanien i höstas med att sportchef Granqvist fick kicken. I Expressen hade Noa Bachner en pricksäker krönika kring HIF (och Blåvitts) sätt att försöka driva verksamheter på ett gammalt vis. Väl värd att läsa även om han också tog avstamp i Granqvists husköp på den spanska solkusten.

Veckans VM-oro

Kommer Caroline Seger tillbaka i tid till VM? Mycket tveksamt sett till att det visar sig att hon blir borta 6-8 veckor och knappt spelat fotboll sedan EM förra sommaren. Ett riktigt bakslag för Peter Gerhardsson.

Veckans politik är fotboll och fotboll är politik

Förenade Arabemiraten investerar över 300 miljarder kronor i Sydkorea. Och i sommar kommer Manchester City på turné till landet. Heja. Det var Simon Chadwick som påpekade det och hans tips om att City Football Group expanderar med ett lag till landet är väl inte långsökt.

Veckans förvärv

Kul att C More och SVT gemensamt köpt semifinaler och final i Champions League. Rejält med svenskinslag. Dags i dag och i morgon för Chelsea-Barcelona och Wolfsburg-Arsenal.

Veckans samla styrkorna

I veckan kom organisationen för Europas ligor med ett uttalande om att man står bakom den sportsliga modellen som finns i Europa. Man lyfter att 1) det ska vara en öppen tävlan 2) sportsliga meriter ska styra 3) ett rättvist och solidariskt system ska stötta även gräsrötterna 4) en struktur med dialog och good governance mellan parter där alla har inflytande. Man lyfter att detta har stort politiskt stöd men att även Uefa, spelarfacket (Fifpro) och ECA (klubbarnas organisation) står bakom det hela. Naturligtvis handlar det om att samlas för att hålla en eventuell superliga på avstånd. Återstår att se om man kan enas enligt de fyra punkterna…

Veckans Fifa light

Danska motsvarigheten till Sef som styr elitfotbollen på herrsidan i Danmark funderar på att starta produktionsbolag för att kontrollera vad som sänds och inte. Avslöjandet i Ekstrabladet skakar om i dansk fotboll, men det är den riktning man går. Då behöver man inte visa supportrar som protesterar eller bengaler. I Danmark avstår Viaplay från att visa pyroteknik då det är förbjudet men Discovery kör på som man gör i Sverige.

Veckans gåta

Häromveckan var det Craig Bellamy. Nu är det Wes Brown. Bägge har gått i konkurs. Svårt att förstå sett till pengarna de tjänat.

Veckans merch

Supporterhuset i Malmö hyllar att Eric Persson skulle fyllt 125 år. Snyggt med Malmö skrivet i Hövdingens egen handstil. Extra plus att man lyfter att Eric Persson fick medalj av danske kungen för insatser när judar räddades över Öresund och skänker tio procent av intäkterna till Svenska kommittén mot antisemitism.

Veckans Serie A

Juventus fick tillbaka sina 15 poäng. Det ska förvisso en vända till men det återstår att se vad det blir av det hela. Trots att klubben fick tillbaka poängen straffas fortsatt Fabio Paratici som fram till häromdagen var sportchef i Tottenham. Han är avstängd i 30 månader i hela världen och hans överklagan avslogs.

Veckans gästspel

Kommer till Kristianstads stadsbibliotek på torsdag 27 april. Författarsamtal vid 18:00 med avstamp VM i Qatar men också om var idrotten är på väg.

Veckans mycket vill ha mer

Mexiko och USA söker VM för damer 2027. Året efter att man haft VM för herrar ihop med Kanada. Andra kandidater för VM 2027 är Brasilien, Sydafrika och ett bud från Tyskland, Nederländerna och Belgien. Om jag skulle satsat PPM-pengar hade jag lagt dem på Brasilien eller Sydafrika. Fifa-kongressen tar beslut i maj 2024 och det kan tillkomma ytterligare bud.

Veckans proaktivitet

Elitfotboll Dam kör på med en stödlinje kring matchfixning. Bra att vara vaken från början, för det lär komma.

Veckans vädjan

Europas fotbollsligor vädjar till Uefa att öka bidragen till klubbar som inte är med i Champions League. Man vill se en ökning från dagens fem procent av intäkterna (cirka två miljarder kronor) till tio procent när intäkterna lär öka från 2024.

Veckans frälsare

Thomas Berntsen tar över sportchefsjobbet i AIK. Gjort ett starkt arbete i Sarpsborg men AIK är något annat. Blir intressant att följa.

Veckans läsarbrev I

Hej Olof, Jag har en fråga som jag hoppas att du kan svara på. Zlatan är ju inte registrerad för slutspelet i Champions Leauge denna säsong och vad jag har kunnat läsa mig till så är det omöjligt att få in han i truppen nu. Finns det någon chans i världen att Zlatan är med och spelar semifinal och eventuell final denna säsong eller kan jag bara glömma denna dröm? Vore ju en gnutta ironiskt om Milan mot alla odds vinner Champions League och Zlatan inte får ta emot bucklan trots att han är med i laget. Hälsningar Johannes

Svar: Tyvärr är chansen noll. Nu är Zlatan tillbaka i spel igen vad det verkar, men han får följa Milans troféjakt i Europa från sidan.

Veckans rättegång

Betsson vs Jonas. En spelmissbrukare kräver spelbolaget på skadestånd i en unik rättegång som spelbranschen följer. Om några veckor kommer domen.

Veckans Twitter-tråd

Idrotten håller tills vidare uppe en hyfsad gemensam front mot Ryssland, men anhöriga till beslutsfattare lever lyxliv i Europa. Fascinerande tråd och kartläggning av Maria Pevchikh som flera gånger avslöjat korruption i Ryssland. Man kunde önska att Frankrike agerade.

Veckans arvinge

FC Rosengård fick fem miljoner kronor av en supporter, via Kammarkollegiet. Vackert att det landar i klubben.

Veckans mycket vill ha mer II

Premier League har fortsatt bra tillväxt på försäljningen av internationella mediarättigheter, men i Storbritannien har det mattats när Sky, BT och Amazon bara höll sig på samma nivå. Nu rycker man loss ytterligare 60 matcher från 16-avsparken för att höja intäkterna. Man förstår att Premier League har svårt att hålla svälten för dörren.

Veckans brandkårsutryckning

Barcelona-basen Joan Laporta tog sig till Uefa-presidenten Alexander Ceferin i veckan. Allt för att försöka mildra hoten om avstängning efter betalningar till en person i domarkommittén.

Veckans damlag

RB Leipzig. Klart för Bundesliga.

Veckans reklamstopp

Nederländerna går hårt fram kring att stoppa spelreklam. Från 1 juli är det stopp på de flesta ställen utom i betal-tv och i viss form på internet. Inget i TV, radio eller offentliga miljöer.

Veckans regimfajt

Real Madrid vs Barcelona. I efterspelet till domarskandalen kring FC Barcelona haglar anklagelserna mellan klubbarna om vilken som var regimens klubb. Colin Millar har en bra Twitter-tråd om att det inte är svart eller vitt. Även Fotbollskanalens Alexandra Jonson bloggar om kampen att skriva historien. Klart att fotbollen blivit utnyttjad i politiska syften och det är en form av sporttvätt som funnits i den typen av länder.

Veckans expert

Klart att Discovery ska använda sig av Mikael Stahre som expert. Det handlar väl mer om hans egen inställning. Det förvånar kanske mer att Stahre vill ställa sig där som nyligen sparkad tränare för IFK Göteborg. Sedan kan man fundera på om Blåvitt inte borde haft en klausul om klubbens matcher (vilket Anders Bengtsson tog upp i Offsides podcast) apropå att man stoppade Simon Thern från att möta klubben. I grunden ser jag inga problem till ett sådant snabbt skifte, alla vet läget. Och spelare och ledare i Blåvitt har en hel del annat att fundera på.

Veckans läsning

Otrolig skildring av hur pengar letar sig in i den grekiska fotbollen (Panathinaikos) och där det är svårt att veta var de kommer ifrån. Kopplingar till allt från Ryssland till matchfiixare. Guardian fortsätter sin granskning av Roman Abramovitj och hans tid som Chelsea-ägare. Nu handlar det om hur han fick fram miljarder till London-klubben. Synd att det kommer efter han tvingats sälja, men bättre då än aldrig. New York Times hemska skildring av hur ryska fångar med HIV ser större sannolikhet att överleva i ett krig mot Ukraina än att vara kvar bakom galler. Cynismen.

Veckans kamp

Tyska supportrar vill stoppa att de tyska fotbollsligorna tar in riskkapital bakvägen. Precis som i Sverige har tysk fotboll med några få undantag stopp för att föreningar kan sälja ut röstmajoriteten. Det är medlemmarna som styr förutom i Hoffenheim, Wolfsburg och Bayer Leverkusen. RB Lepizig har lyckats följa reglerna men samtidigt medlemmar på avstånd. Nu vill ligaledningen sälja ut en del av ett bolag för mediarättigheter till riskkapital för att ta in pengar. Allt för att Bundesliga-klubbarna bättre ska kunna ta kampen med Premier League.

Veckans hemvändare

Apropå förra veckans krönika där jag listade hemvändare och hade Pontus Jansson och Anders Svensson i topp hade jag givetvis glömt några som satte avtryck. Kennedy Bakircioglu, Niclas Alexandersson, Sebastian Larsson, Behrang Safari, Nils-Eric Johansson, bröderna Patrik och Daniel Andersson.

Veckans läsarbrev

Hej Olof! Kan vara bra vägledning för era läsare! Vänligen,Patrik Liten glosbok för dig som läser om fotboll i media:

Detaljen = skitsak

Sticker ut = Lite större skitsak

Dilemmat = större skitsak

I blåsväder = skitsak som många reagerat på

Oro/faran = Göra vanlig verksamhet till nyhet.

Besvikelse/bråk/schismen = Göra vanlig verksamhet till nyhet.

Beslutet = Gör vanlig verksamhet till nyhet.

Kris = Det går inte bra just nu

Bakslag = Verkligheten följer inte förväntningarna.

Mardröm = Verkligheten följer verkligen inte förväntningarna.

Katastrof = Det går inte bra just nu och det är troligen någons fel.

Hyllning = Får beröm.

Hånad = Får kritik

Utspelet = Någon berättar vad den vill.

Domen = Någon tycker något.

Beskedet = Någon berättar något.

Reagerar= Någon har fått en fråga som denne svarar på.

Erkänner = Någon har fått en fråga som denne svarar på.

Kross= Vinner eller förlorar med mer än två mål.

Förnedring = Vinner eller förlorar med mer än tre mål.

Succé = Det går bra just nu.

Megasuccé = Det går bättre än genomsnittet.

Erfar = Hörsägen

Uppgifter = Skvaller

Intresse = Funderingar/gissningar

Planerar = Spekulation

Trappar upp = Spekulation i repris.

Bekräftade uppgifter = Skvaller av någon som kanske har med saken att

göra.

Officiellt/klart = Något har faktiskt hänt, till skillnad mot resten av rapporteringen och behöver därför tydliggöras.

Svar: Haha, det finns en del poänger i ovan, men även en del felaktigheter. Vi behöver fundera på det men som redaktör jobbar man hårt för att väcka intresse och en del uttryck går runt.

Veckans siffra

270. Antalet miljoner pund som Leeds Uniteds ägare Andrea Radrizzani förlorar om klubben trillar ur Premier League. San Francisco 49ers investeringsbolag är på väg att ta över klubben men prislappen blir betydligt lägre om Leeds spelar i Championship. Cirka 3,5 miljarder kronor står på spel för Radrizzani som aviserat att han vill köpa Inter när han lämnar Leeds United.

Veckans låt

”I’m Shipping Up To Boston” – Dropkick Murphys.

Veckans poddgäst

Glen Riddersholm är gäst och talar om hur det är att vara dansk tränare i Sverige, om att ställa krav, om att Norrköping kan bli ett nytt Midtjylland och varför han är ärlig om att det knappast blir medalj i år. Sedan tidigare finns över 390 intervjuer med fotbollsprofiler och de finns via länken. Bara att lyssna på.