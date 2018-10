Lundh: Vill se fler svenska Juan Matas som ger tillbaka

Helgens måste

På plats i Malmö för Malmö FF-Hammarby under lördagen och C More-studion under söndagen för 08-derbyt Djurgården-AIK och Kalmar FF-IFK Norrköping.

Helgens avstå

Träning. Hälsenan krånglar. Ett helvete.

Veckans bokhandelsbesök

Är på plats i Malmö och Lund under fredagen och signerar min bok ”Allsvenskan enligt Lundh”:

12:00-13:00, bokhandeln i Hansacompagniet, Malmö

16:00-17:00, Gleerups, Lund

Veckans utredning

Östersundhems internutredning om tidigare vd:n Daniel Kindberg och den brottsmisstänkte ÖFK-basen och de noteringar man hittat i form av tre anteckningar. Där det skrivs både ”luftfaktura” och om ”fördelning av luft” och det är flödesscheman över hur pengar vandrade från det kommunala bostadsbolaget via Peab och andra bolag och en del hamnade i ÖFK. Det är anteckningar som polisen missade när man var på plats på Kindbergs kontor, men som hans tidigare arbetsgivare hittade. Något som kan peka på att det kommunala bostadsbolagets uppgift om att 10,7 miljoner kronor försvunnit ur bolaget via saltade fakturor kan vara korrekt. Av pengarna har 4,6 miljoner i slutändan hamnat i ÖFK i form av sponsring. Det ska handla om 1,55 miljoner 2014 och 3,1 miljoner 2015 och det kan ha räddat klubbens elitlicens de åren. Under 2014 så var ÖFK:s elitlicens ifrågasatt av förbundet. Dessutom visade Sportbladet i en granskning att man under de åren hade problem att sköta sina betalningar. Ännu är det inte klart när ett eventuellt åtal väcks mot Daniel Kindberg och ytterligare tre brottsmisstänkta personer i härvan. Blir väldigt intressant att följa hur SvFF tar sig an en eventuellt fällande dom. Blåvitts klubbdirektör Mats Persson och kassör Jan Nilsson fick fängelse efter värvningen av Peter Ijeh, men klubben förblev ostraffad.

Veckans dokumentär

”I heroinets spår” eller ”The trade” är en djupt deprimerande och skakande skildring av heroinets väg från vallmoplantor i Mexiko till människors blodkärl i USA. Det är regissören Matthew Heineman som gjort serien om epedemin som tar livet av över 90 personer om dagen i USA.

Veckans nytänkare

Offside skippar från och med nu all spelannonsering i magasinet, podden och på hemsidan. Därmed bryter man med spelbolag som på senare år vräkt in pengar i annonsering kring fotboll. Ett modigt beslut. Blir intressant att följa effekterna blir på sikt även om de initiala reaktionerna var positiva. Går det att ta betalt på andra sätt som väger upp? Sluter tillräckligt med prenumeranter till? Tror dock att det dröjer med efterföljare. Det är ingen hemlighet att vi är många som är mer eller mindre spelberoende i Sverige och där medierna tillhör en sektor. Bara under 2017 var spelbolagens bruttoinvesteringar i medier över fem miljarder kronor, vilket antagligen betyder hälften efter rabatter, men det är givet att det är viktiga pengar för en pressad bransch.

Veckans biljettsläpp

VM i Frankrike nästa sommar.

Fransoserna kan det här med att ordna mästerskap och mellan 7 juni och 7 juli har Peter Gerhardsson o Co möjligheten att skriva historia. Även om USA verkar ruggigt bra.

Veckans fällning av den fria televisionen

Sveriges Television hade för några år sedan en kampanj om att man var den fria televisionen och var fri från politiska påtryckningar och kommersiella krafter. I teorin är det så med tanke på alla miljarder kronor i form av licensavgifter som trillar in vid årets start och man hade kunnat vara fri och oberoende. Därför är det extra deppigt att SVT-sporten blir fällt för att inte ha legat rätt när man gjorde en intervju med Zlatan Ibrahimovic när han invigde sitt nya padelcenter.

Veckans dramatik I

Sensationslaget Piteå har möjligheten att fixa ett första SM-guld på måndag, men på andra sidan då finns FC Rosengård som går upp i serieledning om man slår just serieledande Piteå. Som en extra krydda så möter Rosengård trean Göteborg borta i sista omgången nästa lördag. Göteborg kan för övrigt blanda sig i guldstriden om man slår seriefyran Kristianstad på lördag. Det är onekligen så att de ansvariga för spelschemat fått till ett raffinerat slut.

Veckans reaktion på förra veckans krönika om Fifa:s och Uefa:s brist på bollsinne

Hej

Vi förstår din vilja att rättvisa ska råda, men jag förstår inte varför herrarna och damerna jämförs som jämlika. Det är och förblir två olika sporter även om reglerna är förhållandevis desamma. Själva utövandet och intresset för var och en av dem är avsevärt olika. Jag hävdar att ett division fyra lag är bättre än svenska damlandslaget i att utöva fotboll, jag har inga problem med att det är skillnader i dessa sporter och så har tycker de flesta andra sport intresserade också, så varför detta ständigt ältande om att rättvisa skall råda? jag är för samma lön för lika "arbete" alla dagar i veckan. Detta faller inte riktigt under det eller? vilket också är förklaringen varför många fotbollslag har i vissa fall bara en herr sektion, dagens idrott bygger på utgifter och inkomster, den ideella verksamheten krymper allt eftersom tyvärr. Jag kan uppskatta att se dam fotboll, men jag gör inte misstaget att jämföra med herrarnas sätt att utföra Herr fotbollen, det är inte rättvist mot damerna, men som enskild sport okej, liksom tennis eller utförsåkning. Från detta till Guld bollen, priset förlorade sin status ifjor när priset gick till den som grät mest och kramade Janne bäst, Forsberg skulle vunnit och det vet du också, även fast du försöker skona Simon Bank med ditt egentliga tyckande, rätta till och ge Robin Olsen priset i år, vore att börja jämföra Granen med Zlatan och tidigare världsstjärnor som Sverige fått fram att ge granen priset i år igen, då kan vi skrota priset, och ge det samma låga status som Jerringpriset fått efter all kupper från Ridsporten. Generellt gillar jag det du skriver, men............ Ha en trevlig helg, Jan Åke

Svar: Inte någonstans i krönikan skriver jag om att det ska vara fifty-fifty. Däremot borde både internationella organisationer och förbund som SvFF se vikten av att jämna ut förutsättningarna och ge möjligheter för den andra halvan att åstadkomma mer. Det vore naivt och fel att säga att man över en natt ska ge samma prispengar, men det finns överskott inom Fifa och Uefa som kunde flyttas över. Apropå Guldbollen behöver varken priset eller Simon Bank något skydd och det är svårt att välja rätt. Sedan är det fel att en förbundskapten hamnar i en situation i en jury där han behöver välja mellan sina spelare i en lagsport.

Veckans läsning

Den mördade saudiske journalisten Jamal Khashoggis sista kolumn i Washington Post. Även intressant skildring av de engelska fansen i Sevilla.

Veckans svåra läsning

Vittnesmålen om hur en saudisk mordpatrull överföll Khashoggi på konsulatet i Istanbul och torterade och styckade honom.

Fy fan. Det är precis som i en film och när nu en av mördarna själv dött i Saudiarabien i en suspekt olycka så är det minst sagt skrämmande. Tänk att det bara är två år sedan Sveriges statsminister Stefan Löfvén besökte Saudiarabien för att få ännu mer fart på handeln med den diktaturen.

Veckans samarbete

Gillar att C More och Sportkanalen utvecklar samarbetet med ESPN och får tillgång över 50 dokumentärer utöver de som redan finns. Bland dem Oscarsbelönade OJ Simpson-dokumentären som är bland det bästa jag sett.

Veckans negativa utveckling

Både Linköping och Rosengård fick stryk i de första matcherna i åttondelsfinalerna i Champions League och det var på hemmaplan. Självklart är Paris SG som slog Linköping ett resursstarkt bygge men att Slavia Prag åker till Malmö och vinner. Att svenska lag halkar efter på den internationella scenen är inte nytt men kanske att det går så snabbt.

Veckans läsarbrev

Hej Olof! Såg matchen på tv12. Inte bra. Men går det bara att skylla på att det är en träningslandskamp!? Förutsättningarna var väl lika för båda lagen? Och de som spelade vill väl in i laget. Det visade ju inte minst Martin Olsson vilket du uppmärksammat. Inte en gång under matchen sa de som refererade rakt ut att laget var/spelade DÅLIGT. Att de var kassa! Det gör inte du heller. Som katten kring het gröt. Inte så bra.... Är det av hänsyn till någon eller rädsla att hamna i onåd! Detta mumlande! Det gäller även kommentaren om enskilda spelare. Ni ifrågasätter Berg och påpekar att ha inte gör mål. Men säger aldrig att han är USEL! Riktigt DÅLIG forward. Är det inte dags att tala ur skägget!? Eller.....? Med vänlig hälsning, G

Svar: Kan lugna dig med att det inte finns någon rädsla från min sida. Sedan går det ju att säga saker utan att man säger dåligt rakt ut. Om du frågar Marcus Berg så tror jag inte han upplever att han inte fått kritik av medier i stort och av TV4 i synnerhet.

Veckans Leeds United

Omstart mot Blackburn och flera av de tidigare skadade spelarna kan vara med igen. Som upplagt för ett bakslag för oss luttrade Leeds-fans.

Veckans dramatik II

Brommapojkarna-Blåvitt på Grimsta IP på måndag. Verkar som om Blåvitt går tillbaka till rötterna spelmässigt inför en match som kan öka på ångesten rejält vid förlust, men där en vinst kan ge lugn.

Veckans siffror

3 801. Antalet procent som Manchester United löner ökat med sedan Premier League grundades säsongen 1992-93. Då var lönekostnaden för alla i klubben 150 000 pund i veckan och totalt 7,5 miljoner pund. I dag har det ökat till 295,9 miljoner pund. Alla klagar inte på den moderna fotbollen.

Veckans låt

Problem Child – Hen Ogledd, Richard Dawson, Rhodri Davies.

Veckans poddintervju

Malmö FF:s tränare Uwe Rösler om fotbollsfilosofi, fans och förhoppningar om att lyckas i Europa. Intervjun går att se på Sportkanalen på måndag 21:00 och podcasten kommer ut i gryningen samma dag. Sedan tidigare finns 205 poddintervjuer med olika svenska och utländska fotbollsprofiler som ni hittar via länken.

Veckans citat

”Om jag tycker att det är bra att Fifa ökat prispengarna till damerna med 100 procent? Det är inte bra nog. Det är inte ens nära.”

USA:s back Becky Sauerbrunn som vunnit OS-guld och VM-guld med landslaget och nu varit med och tagit landslaget till VM i Frankrike nästa sommar. Måste ju uppskatta den amerikanska tuffheten och att våga ifrågasätta på allvar.